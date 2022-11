Klima-Aktivisten bewerfen Monet-Gemälde in Potsdam mit Kartoffelbrei

Klima-Aktivisten bewerfen Monet-Gemälde in Potsdam mit Kartoffelbrei

Zwei Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Sonntag ein Gemälde des impressionistischen Malers Claude Monet im Museum Barberini in Potsdam mit Kartoffelbrei beworfen. Die Polizei nahm beide in Gewahrsam.

Video: Justiz, Kriminalität, Kultur, Kunst, Unterhaltung, Umwelt, Wissenschaft, Technik, Forschung