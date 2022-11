Midterms 2022 Newsblog: Rennen offen ++ Trump-Unterstützer macht ominöse Andeutung

Washington. Bei den Midterms in den USA deutet sich ein kappes Rennen an. Wer kann die Wahlen für sich entscheiden? Alle Entwicklungen im Newsblog.

In den Vereinigten Staaten sind die Midterms vorüber, die Wahllokale sind geschlossen

Die Wählerinnen und Wähler haben über die Neubesetzung des Repräsentantenhauses abgestimmt

Zudem wurden 35 der 100 Senatorinnen und Senatoren sowie in einigen Staaten die Gouverneure neu gewählt

Doch noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt und das endgültige Ergebnis ist offen

Fest steht bereits jetzt: Die erwartete "rote Welle" bleibt wohl aus

Washington. Noch ist die Wahl in den USA nicht entschieden – doch bei den Republikanern deutet sich Katerstimmung an. Der Grund: Die prognostizierte "rote Welle", ein deutlicher Sieg der konservativen Partei bei den Midterms, scheint auszubleiben. Noch sind zwar nicht alle Stimmen ausgezählt, doch die Demokraten konnten bisher mehr Plätze im Repräsentantenhaus und im Senat erringen als erwartet.

Nun richten sich alle Augen auf die wenigen Bundesstaaten und Wahlbezirke, in denen die Ergebnisse noch offen sind. So steht in Georgia, Nevada, Arizona und Wisconsin bisher nicht fest, welche Partei dort in Zukunft den Senator oder die Senatorin stellen wird. Sowohl für die Demokraten als auch für die Republikaner könnte es noch für eine Mehrheit reichen. Vieles deutet aber weiter darauf hin, dass letztere in Zukunft in beiden Kammern des Kongresses den Ton angeben werden.

Zwischenwahlen: Auszählung der Stimmen in Nevada könnte noch Tage dauern

13.20 Uhr: Nach Informationen der "New York Times" könnte es in Nevada noch Tage dauern, bis feststeht, wer für den Bundesstaat in den Senat einzieht. Laut der US-Zeitung erwartet die Wahlleiterin in Washoe County, dass frühestens am Donnerstag alle Stimmen ausgezählt sein werden. Das liege unter anderem daran, dass am Wahltag noch Tausende Briefwahlstimmen eingetroffen seien.

Bisher liegt der republikanische Herausforderer Adam Laxalt in Nevada knapp vor der demokratischen Senatorin Catherine Cortez Masto. Doch das Ergebnis könnte sich noch ändern. Laxalt zeigt sich allerdings betont siegessicher: "Wir werden dieses Rennen gewinnen", sagte er der "New York Times".

Midterms in den USA: Wähler in den Vorstädten verhindern offenbar die "rote Welle"

12.12 Uhr: Im Vorfeld der Zwischenwahlen in den USA war von einer "roten Welle", also einem deutlichen Sieg der Republikaner, ausgegangen worden. Dass die konservative Partei von Ex-Präsident Donald Trump nun doch weniger erfolgreich ist, liegt laut CNN unter anderem an den Wählerinnen und Wählern in den Vorstädten des Landes. Diese hätten mehrheitlich die Demokraten gewählt.

"Rote Hochzeit" statt "roter Welle" bei den Midterms in den USA?

11.50 Uhr: Auf Twitter ist die Rede davon, dass es statt einer "roten Welle" eine "rote Hochzeit" gegeben habe. An diesem Vergleich ist jedoch nichts romantisches: Die "rote Hochzeit" ist ein Ereignis in der Fantasy-Serie "Game of Thrones", bei der zahlreiche Charaktere sterben. Analog könnten die Misserfolge mancher "roter" Republikaner bei den Midterms ihren politischen Tod bedeuten.

Interessant ist: Der Vergleich stammt nicht von Gegnern der republikanischen Partei, sondern von dem radikalen Abtreibungsgegner und erzkonservativen politischen Kommentator Ben Shapiro. Er hatte den früheren US-Präsidenten Donald Trump zunächst abgelehnt, bei der Wahl 2020 dann aber unterstützt. (fmg/dpa/AFP)

Hier beginnt ein neuer Newsblog. Alle bisherigen Entwicklungen bei den Midterms 2022 finden Sie hier

From red wave to red wedding — Ben Shapiro (@benshapiro) November 9, 2022

Volkswahl Midterms 2022 (Halbzeitwahlen) Datum Dienstag, 8. November 2022 Ort USA Gewählt werden Repräsentantenhaus, 35 der 100 US-Senatoren und in 36 Staaten die Gouverneure Gewählt wird alle zwei Jahre

