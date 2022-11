Biden will mit Xi Jinping über "rote Linien" sprechen

Do., 10.11.2022, 09.54 Uhr

US-Präsident Joe Biden will bei einem möglichen Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping auf dem G20-Gipfel in der kommenden Woche über "rote Linien" beider Länder sprechen. Biden bestätigte damit indirekt seine Pläne, Xi am Rande des G20-Gipfels in Indonesien in der kommenden Woche zu treffen.

