Ukraine Krieg: G20-Staaten stellen sich gegen Russland – mit Ausnahmen

Beim G20-Gipfel in Indonesien zeichnet sich eine klare Stellungnahme gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ab. Von den meisten G20-Mitgliedern werde der Krieg in der Ukraine „scharf verurteilt“, heißt es in einem Entwurf für die gemeinsame Abschlusserklärung, den die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag einsehen konnte. Doch nicht alle beteiligen sich an dem Papier.

In der Abschlusserklärung heben die G20-Mitglieder unter anderem die negativen Auswirkungen des Kriegs auf die Weltwirtschaft hervor. Der Krieg verursache „unermessliches menschliches Leid und verschärft die bestehenden Schwachstellen in der Weltwirtschaft“, heißt es in dem Entwurf, der noch von den Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen auf Bali bestätigt werden muss.

In dem Entwurf für die Gipfelerklärung wird der Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen als „unzulässig“ bezeichnet. Das Dokument enthält außerdem die Forderung, das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine zu verlängern. Die unter Vermittlung der UNO und der Türkei ausgehandelte Vereinbarung über eine sichere Ausfuhr von ukrainischem Getreide durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer läuft am Samstag aus.

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg

G20-Gipfel: Scholz macht Putin für Hungerkrise verantwortlich

Dieses „lebensrettende Abkommen“ sei „ein Lichtblick für die Menschen in den ärmsten Ländern der Welt“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim Treffen auf Bali. Dem russischen Präsidenten Putin und seinen Unterstützern wies Scholz „die volle Verantwortung für die massiven globalen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Krieges“ zu. Ursache für die „dramatische Verschlechterung der globalen Ernährungssituation“ sei der Krieg gegen die Ukraine.

Nach dem Mittagessen bindet sich Bundeskanzler Olaf Scholz beim G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali vor der zweiten Arbeitssitzung seine Krawatte. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der russische Präsident reiste nicht zum G20-Gipfel, der russische Außenminister Außenminister Sergej Lawrow vertritt ihn. Zum Auftakt des Gipfels hatte der indonesische Präsident Joko Widodo bereits gemeinsame Anstrengungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs gefordert und angesichts eines „neuen Kalten Krieges“ vor einem Scheitern des Gipfels gewarnt.

Gleichzeitig halten die Länder in der Erklärung fest, dass es „abweichende Ansichten“ gab und dass der G20-Gipfel kein Forum sei, „um Sicherheitsfragen zu lösen“. Das Dokument zur Erklärung soll final zum Abschluss des Treffens am Mittwoch veröffentlicht werden.

G20 gegen Ukraine-Krieg: Druck auf China wächst

Doch nicht alle beteiligen sich an der Positionierung gegen Russland: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping vor dem Gipfel dazu aufgefordert, Russland wegen des Kriegs in der Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen. Macron habe bei dem Treffen kurz vor Eröffnung des G20-Gipfels an Xi appelliert, damit dieser dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Botschaften überbringe, „um eine Eskalation zu vermeiden und ernsthaft an den Verhandlungstisch zurückzukehren“, erklärte der Elysée-Palast am Dienstag.

Lesen Sie auch: Joe Biden und Xi Jinping verurteilen Atomwaffen-Drohung

Xi habe seinerseits „die europäischen Bemühungen um Vermittlung“ unterstützt und „sehr entschieden“ seine „Ablehnung des Einsatzes von Atomwaffen“ bekräftigt, hieß es weiter. Ebenso habe er seine Unterstützung für „die Deeskalation, den Waffenstillstand und den Willen, den Konflikt zu beenden“ wiederholt, erklärte die französische Präsidentschaft.

Nach Angaben der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua erwähnte Xi den Konflikt nicht direkt, sondern erklärte demnach, die Welt befinde sich in einer „Zeit der Turbulenzen und des Wandels“ und rief zu „Offenheit und Zusammenarbeit“ auf.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow, wurde beim G20-Gipfel auf Bali vom indonesischen Präsidenten Joko Widodo empfangen. Putin kam nicht. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Ukraine-Krieg: Präsident Selenskyj äußert sich in Videoansprache

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich in einer Videobotschaft überzeugt, dass „jetzt der Zeitpunkt gekommen“ sei, den „zerstörerischen russischen Krieg“ zu stoppen. Dies werde „tausende von Leben retten“.

In seiner Videobotschaft verurteilte Selenskyj Moskaus „verrückte Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen“. Für eine solche „nukleare Erpressung“ gebe es keine Entschuldigung. Er forderte zudem eine Verlängerung des Getreideabkommens. (afp/reba)

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de