Letzte Generation: Klimaaktivisten blockieren Flughäfen in Deutschland

Berlin/München Die "Letzte Generation" hat zwei Flughäfen in München und Berlin blockiert. Die Klimaaktivisten klebten sich auf den Rollfeldern fest.

Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben wie angekündigt ihre Blockadeaktionen fortgesetzt. In München blockierten Aktivisten den Verkehr im Bereich des Stachus. Außerdem kletterten sie im Bereich der bayerischen Landeshauptstadt auf Schilderbrücken an Autobahnen, weshalb die Autobahn A9 kurz vor München gesperrt werden musste.

Erneut haben Mitglieder der "Letzten Generation" am Donnerstagmorgen Flughäfen in Berlin und München blockiert. Wie die Bundespolizei auf Nachfrage bestätigte, hatten sich acht Personen Zugang zum Sicherheitsbereich des Berliner Flughafens BER verschafft. Dabei sollen sie ähnlich vorgegangen sein, wie bei einer Aktion vor zwei Wochen und einen Zaun am Sicherheitsbereich durchtrennt haben. Anschließend haben sich nach Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei zwei Aktivisten auf dem Rollfeld angeklebt.

Allerdings hätten Beamte zeitnah eingreifen können, sodass der Flugverkehr nicht unterbrochen werden musste. Der Einsatz war nach rund 45 Minuten beendet. Es gibt keinerlei Auswirkungen auf den Flugverkehr", sagte ein BER-Sprecher gegenüber der "Berliner Morgenpost". Ende November dauerte der Einsatz rund zwei Stunden an.

Damals waren Start- und Landebahnen teils gesperrt, ankommende Flüge mussten umgeleitet werden an andere Flughäfen. Flüge vom BER mussten mit erheblicher Verspätung starten. Die Flughafengesellschaft hatte damals geprüft, ob sie Schadensersatzansprüche bei den Aktivisten geltend machen. Dazu gebe es keinen neuen Wasserstand, so der BER-Sprecher. Die Prüfung liege derzeit in den Fachabteilungen.

Auch der Airport in München war am Donnerstagmorgen betroffen. Nach Angaben des Flughafens ist eine der beiden Start- und Landebahnen gesperrt worden. Laut einem Sprecher des Flughafens haben sich die Klimaaktivisten am Rollfeld im Norden des Flughafens festgeklebt. Mit Beeinträchtigungen im Luftverkehr sei zu rechnen.

Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus. Laut Airport hatten die Aktivisten auch versucht, an der Südseite des Flughafens auf das Gelände zu kommen, sie seien aber von der Polizei daran gehindert worden.

Aktivisten fordern besseren Klimaschutz

Die Aktivisten der "Letzten Generation" haben nach eigenen Angaben kurz vor Betreten des Flughafengeländes in Berlin die Polizei über ihr Vorhaben alarmiert. Die Gruppe will mit der Aktion gegen die staatliche Subventionierung der Flugindustrie protestieren.

Auch in München zeigte sich die "Letzte Generation" für die Aktion verantwortlich. "Wir sind immer bereit für konstruktive Gespräche, so wie auch gestern mit dem bayerischen Innenminister (Joachim Herrmann). Aber was wir angesichts der drohenden Klimahölle brauchen, sind Handlungen und nicht nur leere Worte", sagte Sprecherin Aimée van Baalen.

Die Gruppe, die zuletzt auch häufig Straßen in München und Berlin blockierte, verlangt von der Bundesregierung einen besseren Klimaschutz und fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und ein 9-Euro-Bahnticket für ganz Deutschland. (dpa/juwe/fmg)

