Warntag 2022: Notfallalarm wird zum Witz auf Twitter – erstaunlicher Einblick

Berlin. Am 8. Dezember probte Deutschland den Warntag 2022. Doch in sozialen Medien wie Twitter wurde der Notfallalarm zum Gag – mal wieder.

In diesem Jahr startete Deutschland einen neuen Versuch für den sogenannten Warntag im Dezember. Nachdem das Training für den Ernstfall im vergangenen Jahr gescheitert war, sollten an diesem Donnerstag – also am 8. Dezember – um 11 Uhr bundesweite die Handys klingeln und die Sirenen aufheulen. Die Reaktionen im Netz zeigen: Der Warntag 2022 hat tatsächlich stattgefunden – wenn auch teilweise anders als erwartet.

Dabei hat die Aktion einen ernsten Hintergrund: Im Falle eines Blackouts, einer neuen Flutkatastrophe, einer Cyberattacke oder eines Krieges sollen die Bürger und Bürgerinnen schnell und flächendeckend über den Notfall informiert werden. Beim Warntag im Dezember testen die Regierungen von Bund und Ländern, wie gut ihr System funktioniert.

Federführend in der Koordination des Tages handelte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). An der Aktion beteiligen sich auch die Feuerwehren, die Polizei- und Wetterdienste, die Cyberabwehrbehörde BSI und die deutschen Hochwasserzentralen.

Dass die Warnung in diesem Jahr besser funktioniert hat als noch 2021, lässt sich auch an den Posts der Nutzer und Nutzerinnen in sozialen Netzwerken ablesen. Vor allem auf Twitter entwickelte sich der Warntag trotz gelungener Warnungen zum regelrechten Gag. Allerdings stellte sich auch diesmal heraus: Der Alarm ging nicht auf allen Smartphones und Handys ein. (fmg)

Toll, mein Handy kann Geräusche, von denen ich bisher nix wusste #Warntag2022 — Judith Liere (@judithliere) December 8, 2022

Erstes Interview mit Betroffenem des #Warntag2022:



Er fühlte sich sehr gewarnt. pic.twitter.com/JD3tbz79S4 — noreen (@noreenthiel) December 8, 2022

Lustig so ein cell broadcasting wenn du mit 10 Kollegen im Büro sitzt, alle weg sind aber ihre Handys alle hier liegen 🔊📢🔊🔉😂#Warntag2022 — Victoria Broßart (@GrueneVictoria) December 8, 2022

Wer ist noch panisch zum Backofen gerannt und dachte "NICHT SCHON WIEDER!!"? #Warntag2022 — Dr. Oetker Pizza DE (@DrOetkerPizzaDE) December 8, 2022

Wichtiger Hinweis zum #Warntag2022:



Wer bis 12 Uhr keine Warnmeldung erhalten hat, weil das Handy zu alt ist oder sich gerade im Funkloch befindet, wird in den nächsten 2-3 Wochen per Fax, Brieftaube oder berittenem Boten informiert. — Nicht Chevy Chase (@DrWaumiau) December 8, 2022

Imagine so unbeliebt sein, dass dir nicht mal das Notfall-Alarmsystem schreibt :( #Warntag2022 — ᴅᴇʀ ʟᴇɴɴʏ (@Lennyficate) December 8, 2022

Tausende Studenten unsanft aus dem Schlaf gerissen#Warntag2022 https://t.co/Kr3U7OVgES — Der Postillon (@Der_Postillon) December 8, 2022

