Urlaub: Kroatien unterzeichnet Abkommen - Grenzkontrollen fallen weg

Berlin Kroatien wird im kommenden Jahr dem Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen beitreten. Darauf verständigte sich die Gemeinschaft in Brüssel.

Eine Anzeige an der Grenze zwischen Kroatien und Slowenien am Grenzübergang Bregana. Das Land wird 2023 dem Schengenraum beitreten.

Kroatien wird ab 2023 Mitglied des Schengen-Raumes ohne Grenzkontrollen. Dies vereinbarten die zuständigen Minister der aktuell 26 Schengen-Mitglieder am Donnerstag in Brüssel. Damit sollen die Kontrollen an den Grenzen Kroatiens bereits Anfang des neuen Jahres wegfallen.

Für die Aufnahme von Bulgarien und Rumänien in den Schengen-Raum gab es dagegen keine Mehrheit. Ursprünglich sollte alle drei Länder aufgenommen werden.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hatten sich am Donnerstagmorgen im Vorfeld des Treffens der EU-Innenminister für eine Aufnahme der drei Staaten ausgesprochen. Auch die EU-Kommission hatte zuletzt darauf gedrungen.

EU-Staaten fürchten offene Grenzen

Österreich und die Niederlande lehnen den Beitritt Bulgariens und Rumäniens zum Schengen-Raum ab, weil sie eine Zunahme der Migration über die Balkanroute befürchten. Faeser hatte daher zum Auftakt des Treffens betont, alle Verfahren, die das Schengen-Abkommen vorsehe, müssten von den Staaten eingehalten werden: „Das heißt, Registrierung direkt an den Außengrenzen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt.“

Dem Schengen-Raum gehören derzeit 22 EU-Staaten sowie die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island an. Es ist der weltweit größte Raum der Reisefreiheit.

(fmg/epd/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de