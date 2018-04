VW erzielt weiteren „Dieselgate“-Vergleich in den USA

Baltimore/Wolfsburg Volkswagen hat sich in den USA auf einen weiteren Vergleich mit Klägern im „Dieselgate“-Skandal geeinigt. Der deutsche Autokonzern zahlt dem Bundesstaat Maryland gemeinsam mit den Töchtern Audi und Porsche bis zu 33,5 Millionen Dollar (27,5 Mio Euro) wegen manipulierter Abgaswerte, wie Generalstaatsanwalt Brian Frosh am Mittwoch (Ortszeit) in Baltimore mitteilte. 4,5 Millionen Dollar davon werden aber nur fällig, wenn die Unternehmen in den nächsten fünf Jahren keinen Hafen im Bundesstaat für einen Teil ihrer Logistik nutzen und so die örtliche Wirtschaft ankurbeln. Die Autohersteller hätten tausende Verbraucher in Maryland betrogen und die Luft massiv verpestet, sagte Staatsanwalt Frosh. dpa

