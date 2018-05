Wladimir Putin: Russlands Präsident erneut vereidigt

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Vormittag den Eid für eine vierte Amtszeit abgelegt. Vor etwa 5000 Gästen im Kreml in Moskau gelobte er, „dem Volk treu zu dienen“, wie es in der Eidesformel heißt. Mit dabei in der ersten Reihe: Gerhard Schröder. Der Ex-Kanzler gilt als enger Freund...