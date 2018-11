Saudischer Generalstaatsanwalt fordert Todesstrafen

Riad Der saudische Generalstaatsanwalt hat im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi die Todesstrafe für fünf an der Tat Beteiligte gefordert. Das sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Riad.

