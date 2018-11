Mord auf Malta: Mögliche Auftraggeber identifiziert

Valletta Maltesische Ermittler haben einem Bericht zufolge die möglichen Hintermänner des Mordanschlags auf die Journalistin Daphne Caruana Galizia identifiziert.

Dabei handele es sich um eine Gruppe von "mehr als zwei" Verdächtigen maltesischer Nationalität, berichtete die Sonntagsausgabe der "Times of Malta" unter Berufung auf die Ermittler. Die Ermittlungen seien in einem "sehr fortgeschrittenen Stadium". Beim Innenministerium war auf Anfrage dazu zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die umstrittene Journalistin und Bloggerin war am 16. Oktober 2017 unweit ihres Hauses in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Drei Männer müssen sich wegen der Ausführung des Attentats vor Gericht verantworten. Bislang war stets unklar, wer die Journalistin wirklich zum Schweigen bringen wollte. Dem Bericht der "Times of Malta" zufolge hatten die nun Verdächtigten verschiedene Tatmotive. Wen genau die Polizei für die Auftraggeber hält und ob sie aus dem kriminellen Milieu, der Wirtschaft oder der Politik stammen, blieb unklar.

Caruana Galizia hatte mit ihren Berichten über kleine und große Skandale in dem Mittelmeer-Staat eine große Leserschaft erreicht, sich damit aber auch viele Feinde gemacht. Mit ihren Recherchen über Korruption und Geldwäsche, die auch maltesische Regierungsvertreter in Bedrängnis brachten, wurde sie über die Grenzen Maltas hinaus bekannt.