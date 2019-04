Nato-Generalsekretär zu Besuch bei Trump im Weißen Haus

Washington US-Präsident Donald Trump empfängt heute den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Weißen Haus in Washington. Die Nato feiert am Donnerstag ihr 70-jähriges Bestehen.

Am 4. April 1949 hatten zwölf Staaten Europas und Nordamerikas in der US-Hauptstadt den Nordatlantikvertrag geschlossen. Anlässlich des Jubiläums kommen am Mittwoch und Donnerstag die Außenminister der Nato-Staaten in Washington zusammen. Am Mittwoch wird Stoltenberg außerdem eine Rede vor dem US-Kongress halten.

Aus dem Weißen Haus hieß es vorab, Trump und Stoltenberg wollten bei ihrem Treffen im Weißen Haus anlässlich des 70. Jubiläums die "Bedeutung der Nato als Bollwerk für internationalen Frieden und Stabilität" unterstreichen und über die Erfolge des Bündnisses reden - darunter den zuletzt zunehmenden Beitrag der europäischen Partner bei der Lastenteilung innerhalb der Allianz. Auch die kommenden Herausforderungen für die Nato seien ein Thema.

Der US-Präsident beklagt seit langem eine unfaire Lastenteilung in dem Militärbündnis und attackiert vor allem Deutschland wegen des vergleichsweise niedrigen Anteils seiner Verteidigungsausgaben am Staatsetat. Bei einem Nato-Gipfeltreffen im vergangenen Sommer in Brüssel hatte Trump sogar einen Austritt der USA aus dem Bündnis nicht ausgeschlossen, sollten nicht alle Bündnispartner sofort zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben.