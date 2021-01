USA: Iran will Donald Trump über Interpol fahnden

Aus den ganzen USA sind Anhänger des scheidenden Präsidenten in die Hauptstadt gereist, um gegen die Zertifizierung des Wahlsiegs von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl zu demonstrieren. Sie halten Donald Trump weiterhin für den Gewinner.

Washington/Berlin. Der Iran hält Donald Trump für einen Schwerverbrecher und will nun nach über Interpol nach ihm fahnden lassen. Alle Infos im Newsblog.

Zur Aufgabe von Interpol gehört es, international nach Schwerverbrechern zu suchen. Für einen solchen hält der Iran aufgrund der Ermordung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani vor einem Jahr auch US-Präsident Trump – und will nun nach ihm fahnden lassen. „Wir haben diesbezüglich bei Interpol gegen 48 Personen, unter anderem gegen Trump, US-Kommandeure und Pentagonvertreter sowie amerikanische Truppen in der Region eine Red Notice eingereicht“, sagte Justizsprecher Gholam-Hussein Ismaili am Dienstag. In der Frage gebe es eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Irak, sagte der Sprecher im iranischen Staatsfernsehen.

Währenddessen steuert die Demokratische Partei nach den Stichwahlen für zwei Senatsposten im US-Bundesstaat Georgia auf eine Kongress-Mehrheit zu, die dem künftigen Präsidenten Joe Biden ein komfortables Regieren ermöglichen würde. In einer bislang noch nicht offiziell entschiedenen Abstimmung erklärte sich am Mittwoch der demokratische Kandidat Jon Ossoff zum Sieger.

Zuvor hatte sich bereits der Demokrat Raphael Warnock laut Medienberichten in der zweiten Stichwahl durchgesetzt. In Washington protestierten derweil Tausende Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump gegen die formelle Bestätigung von Bidens Wahlsieg.

Mittwoch 6. Januar: US-Medien melden Etappensieg für Bidens Demokraten bei Kampf um Mehrheit im Senat

18.17 Uhr: Der künftige US-Präsident Joe Biden hat sich optimistisch gezeigt, dass die Demokraten infolge der Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia die Kontrolle im US-Senat übernehmen werden. „Es sieht so aus, als würden wir aus der gestrigen Wahl mit einer Führung im Repräsentantenhaus und im Senat hervorgehen“, erklärte Biden am Mittwoch. „Das amerikanische Volk fordert Taten und es will Einheit. Ich bin zuversichtlicher denn je, dass wir beides liefern können.“

Biden streckte den Republikanern erneut die Hand entgegen: Er sei entschlossen zu versuchen, mit Politikern beider Parteien zusammenzuarbeiten, „um große Dinge für unsere Nation zu erreichen“. Die Wähler in Georgia hätten klargemacht, dass sie Maßnahmen mit Blick auf Krisen wie die Corona-Pandemie und den Klimawandel wollten. Lesen Sie dazu: Stichwahl um Senatsposten: Demokraten vor historischem Sieg

Iran will über Interpol nach US-Präsident Trump fahnden lassen

18.01 Uhr: Im Zusammenhang mit der Ermordung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani vor einem Jahr hat der Iran bei Interpol die internationale Fahndung nach US-Präsident Donald Trump beantragt. „Wir haben diesbezüglich bei Interpol gegen 48 Personen, unter anderem gegen Trump, US-Kommandeure und Pentagonvertreter sowie amerikanische Truppen in der Region eine Red Notice eingereicht“, sagte Justizsprecher Gholam-Hussein Ismaili am Dienstag. In der Frage gebe es eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Irak, sagte der Sprecher im iranischen Staatsfernsehen.

Der iranische General Ghassem Soleimani war Anfang Januar von einer US-Drohne im Irak getötet worden. Foto: dpa

Die 1923 gegründete Interpol bietet ihren 194 Mitgliedsstaaten Mittel zur Koordination der Polizeiarbeit an. Über die Rote Ausschreibung („Red Notice“) kann ein Land andere Länder ersuchen, eine Person ausfindig zu machen und festzunehmen. Im Gegensatz zum Europäischen Haftbefehl stellt eine Rote Ausschreibung von Interpol aber keine ausreichende Rechtsgrundlage für eine Festnahme in Deutschland dar. Darüber muss erst das Bundeskriminalamt entscheiden, das auch die Verbindung zu Interpol hält. Es gibt auch „andersfarbige“ Ausschreibungen, zum Beispiel Auskunftersuchen.

Auf Trumps Anweisung hatte die US-Armee am 3. Januar 2020 Soleimani bei einem Irakbesuch mit einem Raketenangriff in der Nähe des Bagdader Flughafens getötet. Dabei kam auch der einflussreiche irakische Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis um. Soleimani war Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, die zu einer Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte gehören. Er koordinierte die Aktivitäten irantreuer Milizen im Irak und in anderen Ländern.

