USA-News: Trump schlägt plötzlich andere Töne an - Ministerin tritt zurück

Die Ausschreitungen in Washington sind nach Ansicht der russischen Regierung ein Zeichen für den schlechten Zustand der US-Demokratie. Die Menschen auf der Straße in Moskau machen in erster Linie den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump für den Gewaltausbruch verantwortlich.

Washington/Berlin. Trump bemüht sich in einer Videobotschaft um Schadensbegrenzung. Ein Polizist stirbt an seinen Verletzungen. Alle Infos im Newsblog.

Die Krawalle in und ums Kapitol haben die USA kurz vor der Amtseinführung Joe Bidens in eine Krise gestürzt

Trump verurteilt mit einem Tag Verspätung in einer Videobotschaft die Krawalle

Bei der Stürmung des Kapitols in Washington starben fünf Menschen, darunter ein Polizist

Die Top-Demokraten Chuck Schumer und Nancy Pelosi verlangen die sofortige Amtsenthebung Trumps

US-Vizepräsident Mike Pence lehnt es nach übereinstimmenden Medienberichten ab, US-Präsident Donald Trump des Amtes zu entheben

Joe Biden hat den Sturm des Kapitols als „einen der dunkelsten Tage in der Geschichte“ der Vereinigten Staaten bezeichnet

Facebook sperrt die Konten von Donald Trump für mindestens zwei Wochen

Der Kongress hat Joe Bidens Sieg bei Präsidentschaftswahl nun offiziell bestätigt

Angesichts massiver Kritik bemüht sich der abgewählte US-Präsident Donald Trump nach dem Sturm seiner aufgebrachten Anhänger auf das Kapitol um Schadensbegrenzung. Mit einem Tag Verspätung verurteilte Trump in einer am Donnerstagabend auf Twitter verbreiteten Videobotschaft die Krawalle. „Wie alle Amerikaner bin ich empört über die Gewalt, Gesetzlosigkeit und das Chaos“, sagte er. Es sei nun Zeit für „Heilung und Versöhnung“.

Anhänger von Präsident Trump haben in Washington das Kapitol gestürmt.

Trump sagte erneut zu, sich der Amtsübergabe an den gewählten Präsidenten Joe Biden nicht weiter in den Weg zu stellen.

Die Frage ist: Wie viel Schaden kann Donald Trump in seinen restlichen Tagen im Weißen Haus anrichten? Trumps Kritiker sind alarmiert wie nie und fordern drastische Schritte. Auch Parteikollegen wenden sich reihenweise von ihm ab. Lesen Sie dazu die Analyse: Mike Pence: Trumps politischer Edel-Statist legt sich quer

Freitag, 8. Januar: Sturm auf das Kapitol - Der Schuldige heißt Donald Trump

11.17 Uhr: Für die Erstürmung des Kapitols in Washington gehört der Präsident abgesetzt und vor Gericht gestellt, findet der Chefredakteur unserer Zentralredaktion in Berlin, Jörg Quoos. Lesen Sie hier den Kommentar: Sturm auf das US-Kapitol: Der Schuldige heißt Donald Trump

FBI sucht Kapitol-Eindringle mit Fahndungsfotos

11.00 Uhr: Nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol hat die oberste Sicherheitsbehörde der USA eine Fahndungsliste mit den Gesichtern der Eindringle veröffentlicht. Bis zu 50.000 Dollar Kopfgeld sind auf die Ergreifung der Randalierer ausgesetzt. Insgesamt sucht das FBI bisher 41 Mitglieder des Mobs, darunter einen Mann, der eine Rohrbombe in der Nähe des Kapitols abgelegt haben soll.

#FBIWFO is offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy pic.twitter.com/aQ7Vz4uydO — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

Pence lehnt Amtsenthebung Trumps offenbar ab

9.52 Uhr: Nach dem Sturm auf das US-Kapitol werden die Rufe nach einer vorzeitigen Amtsenthebung Donald Trumps immer lauter. Daraus wird aber offenbar nichts: US-Vizepräsident Mike Pence lehnt es nach übereinstimmenden Berichten der Zeitungen »Business Insider« und »New York Times« ab, US-Präsident Donald Trump unter Berufung auf den 25. Verfassungszusatz des Amtes zu entheben.

Demokraten und einige Republikaner hatten Pence nach dem Sturm von Hunderten Trump-Anhängern auf das Kongressgebäude aufgefordert, den abgewählten Präsidenten weniger als zwei Wochen vor seinem Ausscheiden aus dem Amt von seinen Befugnissen zu entbinden. Wann Pence den Kongress über seinen Widerstand gegen dieses Vorhaben informieren will, ist nach Angaben der »New York Times« nicht bekannt. Der Vizepräsident wird demnach von mehreren Kabinettsmitgliedern Trumps unterstützt.

Polizist stirbt nach Einsatz am Kapitol

6.30 Uhr: Ein bei den Ausschreitungen am Sitz des US-Kongresses verletzter Polizist ist gestorben. Dies teilte die für den Schutz des Kapitols in Washington zuständige Polizeibehörde auf ihrer Homepage mit. Der Beamte war den Angaben zufolge nach seiner Verletzung bei den Konfrontationen mit den Randalierern zunächst in das Büro seiner Einheit zurückgekehrt. Dort brach er dann zusammen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er seinen Verletzungen erlag.

Wegen der Ausschreitungen mussten die Parlamentarier von der Polizei in Sicherheit gebracht werden. Eine Demonstrantin wurde im Kapitol von der Polizei erschossen.

Chef von Kapitols-Polizei tritt nach Angriff zurück

5.57 Uhr: Nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger von US-Präsident Donald Trump hat der Chef der Polizei des Parlaments Medienberichten zufolge seinen Rücktritt angekündigt. Steven Sund werde am 16. Januar von seinem Amt zurücktreten, berichteten der Sender CNN und die „Washington Post“ unter Berufung auf Polizeikreise.

Der Kapitols-Polizei war vorgeworfen worden, auf den Ansturm des gewalttätigen Mobs nach einer Trump-Kundgebung am Mittwoch nicht ausreichend vorbereitet gewesen zu sein.

Weiteres US-Kabinettsmitglied tritt zurück

4.38 Uhr: Wegen des Angriffs auf das Kapitol ist das zweite Mitglied seines Kabinetts zurückgetreten. Bildungsministerin Betsy DeVos teilte in ihrem von der „New York Times“ verbreiteten Schreiben an Trump mit, sie werde ihr Amt an diesem Freitag niederlegen. Mit Blick auf die gewaltsamen Proteste am Mittwoch schrieb DeVos: „Es ist nicht zu verkennen, welche Auswirkungen Ihre Rhetorik auf die Situation hatte, und das ist der Wendepunkt für mich.“

Donnerstag, 7. Januar: Michelle Obama - Trump bereit, die Demokratie für sein Ego zu opfern

23.30 Uhr: Die frühere First Lady der USA, Michelle Obama, hat Trump wegen der Krawalle seiner Anhänger in Washington scharf angegriffen. In einer langen Stellungnahme, die Obama am Donnerstag auf Twitter veröffentlichte, bezeichnete Obama den Republikaner als „Mann, der offensichtlich bereit ist, die Demokratie für sein eigenes Ego niederzubrennen“. Mit Blick auf die Unruhen am Mittwoch schrieb sie weiter: „Der Tag war die Erfüllung eines Traums für einen infantilen und unpatriotischen Präsidenten, der nicht mit der Wahrheit seiner eigenen Misserfolge umgehen kann“.

Vorgehen der Kapitolspolizei bei Sturm auf US-Kapitol wird untersucht

22.58 Uhr: Nach dem Sturm von randalierenden Demonstranten auf das US-Kapitol hat die Kapitolspolizei eine interne Untersuchung angekündigt. Der Leiter der Sicherheitskräfte, Steven Sund, sagte am Donnerstag, seine Behörde habe lediglich mit einer Kundgebung von Anhängern des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump gerechnet. Die Ausschreitungen bezeichnete er als „kriminelles, randalierendes Verhalten“.

Er selbst habe noch nie einen vergleichbaren Einsatz erlebt, fügte Sund hinzu und verwies unter anderem auf die Entdeckung von zwei Rohrbomben. „Der gewaltsame Angriff auf das US-Kapitol war anders als alles, was ich jemals in meinen 30 Jahren in der Strafverfolgung hier in Washington erlebt habe“, betonte er.

Der Polizist, der bei den Unruhen eine Demonstrantin erschossen hat, wurde laut Sund vorläufig beurlaubt. Der Vorfall werde untersucht. Das Vorgehen der Kapitolspolizei gegen zahlreiche randalierende Demonstranten hat heftige Kritik nach sich gezogen. Beobachter wunderten sich unter anderem, warum nur eine kleine Anzahl von Beamten das berühmte Gebäude zu schützen schien.

Erster Rücktritt eines US-Kabinettsmitglieds nach Unruhen am Kapitol

21.24 Uhr: Einen Tag nach dem Angriff auf das Kapitol durch Anhänger von US-Präsident Donald Trump ist ein erstes Mitglied seines Kabinetts zurückgetreten. Verkehrsministerin Elaine Chao teilte am Donnerstag mit, sie werde ihr Amt am Montag aufgeben. „Gestern hat unser Land ein traumatisches und völlig vermeidbares Ereignis durchlebt, als Unterstützer des Präsidenten das Kapitol nach einer Kundgebung stürmten, bei der er sprach. Wie es sicher bei vielen von Ihnen der Fall ist, hat mich das auf eine Weise tief beunruhigt, die ich nicht beiseite schieben kann.“ Chao ist die Ehefrau des Mehrheitsführers der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell.

McConnell war ein enger Verbündeter Trumps. Er geriet dann aber in die Kritik des Präsidenten, als er dessen Versuche, den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl am 3. November noch zu kippen, nicht unterstützen wollte. Chao war seit dem Beginn von Trumps Amtszeit im Januar 2017 Verkehrsministerin. Von 2001 bis 2009 war sie unter Präsident George W. Bush Arbeitsministerin. Damals war sie die erste Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln, die von einem US-Präsidenten ins Kabinett berufen wurde.

Top-Demokraten fordern Amtsenthebung von Trump

20.51 Uhr: Auch wenn er keine zwei volle Wochen mehr im Amt sein wird - für seine indirekte Beteiligung an der Erstürmung des Kapitols in Washington soll US-Präsident Donald Trump massiv bestraft werden. Chuck Schumer und Nancy Pelosi, die Top-Demokraten in Senat und Repräsentantenhaus, verlangen die sofortige Entfernung Trumps aus dem Amt. Sollte das Kabinett mit Vizepräsident Mike Pence nicht umgehend den Rauswurf Trumps nach den Statuten des 25. Verfassungszusatzes einleiten, sagte Pelosi am Donnerstag, werde das Repräsentantenhaus ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Trump auf den Weg bringen. Die Premiere war in der Ukraine-Affäre vor einem Jahr gescheitert.

Problem bei beiden Methoden ist der Faktor Zeit. Um Trump für „unfähig” zu erklären, seinen Amtspflichten nachzukommen, bräuchte es die Zustimmung mehrerer Kabinettsmitglieder; allen voran die von Pence. Legte Trump Einspruch ein, müssen beide Kongress-Kammern mit einer Zweidrittelmehrheit der Absetzung des Präsidenten zustimmen - unwahrscheinlich. Weite Teile des Kongresses stehen trotz der Tragödie am Kongress weiter zu Trump.

Ein Amtsenthebungsverfahren würde laut Rechtsexperten selbst im Eiltempo mehrere Wochen dauern. Auch hier wäre der Erfolg nicht gewährleistet. Bisher hat mit Adam Kinzinger erst ein einzelner republikanischer Abgeordneter dem Verfahren nach dem 25. Verfassungszusatz zugestimmt.

Biden: Sturm des Kapitols ein dunkler Tag in der US-Geschichte

20.26 Uhr: Der designierte US-Präsident Joe Biden hat den gewaltsamen Sturm des Kapitols als „einen der dunkelsten Tage in der Geschichte“ der Vereinigten Staaten bezeichnet. Die Angreifer seien keine Demonstranten gewesen, sondern „inländische Terroristen“, sagte Biden am Donnerstag in Wilmington im Bundesstaat Delaware. „So einfach ist das“, betonte Biden. Der „Mob“ habe versucht, die Stimmen von fast 160 Millionen Amerikanern, die trotz der Pandemie gewählt hätten, „zum Schweigen zu bringen“, sagte Biden. Es sei ein „beispielloser Angriff auf unsere Demokratie“ gewesen, sagte er.

Facebook sperrt Trumps Konto bis auf Weiteres

17.06 Uhr: Facebook wird den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump bis auf Weiteres sperren. Sein Facebook- und auch sein Instagram-Account sollten mindestens für zwei Wochen beziehungsweise bis zur Machtübergabe an Nachfolger Joe Biden blockiert bleiben,

kündigte Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Donnerstag an. Zunächst war Trump nur für 24 Stunden gesperrt worden.

US-Heimatschutzminister bittet Trump, Gewalt zu verurteilen

16.42 Uhr: Nach der Erstürmung des US-Kapitols hat der amtierende US-Heimatschutzminister Chad Wolf Präsident Donald Trump „angefleht“, die Gewalt nachdrücklich zu verurteilen. Die Gewalt sei „tragisch und widerlich“ gewesen, erklärte Wolf am Donnerstag. Das Vorgehen einiger Anhänger des Präsidenten sei „inakzeptabel“. Trump und alle Politiker müssten dies deutlich verurteilen, forderte er.

Wolf galt bislang als extrem loyaler Gefolgsmann des Republikaners Trumps - nicht zuletzt bei den Bemühungen, die Einwanderung zu beschränken und den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko voranzutreiben. In seiner Erklärung teilte Wolf nun mit, er werde „bis zum Ende“ der Amtszeit der Regierung weiter die Geschäfte führen, um sich für die Sicherheit des Landes einzusetzen und die geordnete Übergabe der Amtsgeschäfte an die Regierung des Demokraten Joe Biden zu unterstützen.

Berliner Polizei baut Schutzmaßnahmen an Reichstaggebäude und US-Botschaft aus

16.22 Uhr: Als Reaktion auf den Sturm auf das US-Kapitol in Washington hat die Berliner Polizei ihre Schutzmaßnahmen für wichtige Gebäude in der Hauptstadt „angepasst“. Das betreffe etwa das Reichstagsgebäude und Objekte der Vertretung der Vereinigten Staaten von Amerika, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Ein Sprecher der US-Botschaft teilte auf Anfrage mit, es habe keine Zwischenfälle rund um diplomatische Einrichtungen der USA gegeben.

Der Polizeisprecher sagte weiterhin, er könne zu den konkreten Schutzmaßnahmen keine Auskunft geben. Die Einschätzung der Gefährdungslage in Berlin habe sich durch die Vorkommnisse in Washington nicht geändert.

Rekordzahl nach Tweets nach Sturm aufs Kapitol

15.46 Uhr: Der Sturm auf das US-Kapitol durch Anhänger des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump hat bei den Twitter-Nutzern einen regelrechten Rausch ausgelöst: Rund 23,5 Millionen Kurzbotschaften wurden dazu auf der Online-Plattform verfasst, wie die auf die Beobachtung von Online-Netzwerken spezialisierte Firma Visibrain am Donnerstag mitteilte. Im Durchschnitt wurden demnach 430 Tweets pro Sekunde abgesetzt.

Zur Erstürmung des Kapitols wurden laut Visibrain rund 2,5 mal mehr Tweets erstellt als in den 24 Stunden nach der US-Präsidentschaftswahl im November vergangenen Jahres. Damals zählte Visibrain rund 570 Millionen Kurzbotschaften. Lesen Sie auch: Twitter und Facebook ergreifen "Notmaßnahmen" gegen Trump

Irak erlässt Haftbefehl gegen Donald Trump

15.20 Uhr: Nach dem Iran bemüht sich nun auch der Irak um die strafrechtliche Verfolgung von US-Präsident Donald Trump wegen der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani. Ein irakisches Gericht erließ am Donnerstag einen Haftbefehl gegen Trump in Zusammenhang mit der Tötung Soleimanis vor einem Jahr in Bagdad. Bei den Ermittlungen würden auch „andere Komplizen dieses Verbrechens identifiziert, ob Iraker oder Ausländer“, teilte der Oberste Justizrat nach dem Beschluss eines Untersuchungsrichters mit.

Die US-Armee hatte Soleimani auf Trumps Anweisung am 3. Januar 2020 mit einem Raketenangriff in der Nähe des Bagdader Flughafens getötet. Dabei kam auch der einflussreiche irakische Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis um. Soleimani war Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, die zu einer Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte gehören. Er koordinierte die Aktivitäten Iran-treuer Milizen im Irak und anderen Ländern.

Der iranische General Ghassem Soleimani war Anfang Januar von einer US-Drohne im Irak getötet worden. Jetzt will der Iran Donald Trump dafür verurteilen. Foto: dpa

Schäuble sichert US-Parlamentariern Unterstützung zu

15.14 Uhr: Nach der Erstürmung des Kapitols in Washington hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble dem US-Parlament die enge Partnerschaft Deutschlands versichert. „Unser Land nimmt großen Anteil an den Entwicklungen in den Vereinigten Staaten von Amerika“, schrieb der CDU-Politiker am Donnerstag an Nancy Pelosi, die vor wenigen Tagen wiedergewählte Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses. Diese Entwicklungen hätten „mit den Exzessen eines gewaltbereiten Mobs am und im Kapitol eine dramatische und besorgniserregende Zuspitzung erfahren - aufgeputscht durch einen abgewählten Präsidenten, der die Grundregel der Demokratie verachtet, seine offensichtliche Wahlniederlage einzugestehen“, hieß es weiter.

Schäuble betonte, alle demokratisch verfassten Rechtsstaaten stünden derzeit vor der Herausforderung, Entscheidungen unter den Bedingungen der Globalisierung treffen zu müssen, mit der sich neben vielen Chancen auch gewaltige gesellschaftliche Konflikte verbänden. „Die gestrigen Szenen verdeutlichen die große Aufgabe, vor der nicht allein der neu gewählte Präsident, sondern in besonderem Maße die Kammern des Kongresses als Volksvertretung und damit die beiden großen politischen Lager jetzt stehen“, schrieb Schäuble.

Biden nominiert Garland als Justizminister

14.46 Uhr: Der moderate US-Richter Merrick Garland soll US-Justizminister werden. Der gewählte US-Präsident Joe Biden gab die Nominierung des 68-Jährigen wenige Stunden nach der formellen Bestätigung seines Wahlsiegs durch den Kongress am Donnerstag bekannt. Garland, der am Bundesberufungsgericht der USA in Washington arbeitet, gehört keiner politischen Partei an.

Ihm war 2016 von den Republikanern die Ernennung für den Obersten Gerichtshof der USA verwehrt worden. Vorgeschlagen hatte ihn damals der demokratische Präsident Barack Obama.

Macht Pence beim Amtsenthebungsverfahren mit?

14.26 Uhr: Bei einem möglichen Amtsenthebungsverfahren Donald Trumps kommt seinem Vizepräsidenten Mike Pence eine Schlüsselrolle zu. Um Trump aus seinem Amt zu entfernen, müssten Pence und das Kabinett den Präsidenten zunächst vor dem Kongress schriftlich als unfähig erklären, seine Aufgaben auszuführen.

Doch Pence galt bis zu dem Sturm auf das Kapitol als Statist neben Trump, dem er in fast hündischer Ergebenheit hörig war. Vor den Ausschreitungen weigerte sich Pence aber dann die Bestätigung von Bidens Wahlsieg im US-Kongress zu torpedieren, wie Trump von ihm verlangt hatte. Nun fragen sich die US-Amerikaner wie weit Pence in seiner Revolte gehen wird.

Wird Mike Pence bis zum letzte Tag hinter Donald Trump stehen? Foto: picture alliance/dpa/AP | Carolyn Kaster

US-Sportler reagieren mit Kritik und Unglaube

14.07 Uhr: US-Sportler haben entsetzt auf den Sturm von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol in Washington reagiert und eine offensichtliche Ungleichbehandlung angeprangert. Im Gegensatz zur Absicherung der Regierungsgebäude im Sommer wegen der Demonstrationen unter dem Motto "Black lives Matter" habe er weder die Armee noch die Nationalgarde gesehen, sagte der Trainer der Philadelphia 76ers, Doc Rivers.

"Können Sie sich heute vorstellen, was passiert wäre, wenn das alles Schwarze gewesen wären, die das Kapitol gestürmt hätten?", fragte Rivers. „"Keine Polizeihunde, die gegen Menschen eingesetzt wurden, keine Schlagstöcke, die Menschen treffen. Leute, die friedlich aus dem Kapitol eskortiert werden. Also zeigt das, dass man eine Menge auch friedlich auflösen kann."

Die Basketball-Profis der Boston Celtics um Nationalspieler Daniel Theis und von Vizemeister Miami Heat knieten beim Abspielen der Nationalhymne vor der Partie. Zudem veröffentlichten die Spieler eine gemeinsame Stellungnahme. "Der drastische Unterschied zwischen dem Weg, wie Demonstranten im vergangenen Frühjahr und Sommer behandelt wurden, und der Ermunterung für die Demonstranten heute, die illegal gehandelt haben, zeigt, wie viel mehr Arbeit wir zu erledigen haben", hieß es.

Justizministerin Lambrecht sieht "Weckruf" für Regulierung von Internetplattformen

13.48 Uhr: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will nach den jüngsten Unruhen in den USA die Regulierung von Internetplattformen vorantreiben. „Wir werden in Europa verbindliche Pflichten für die Internetplattformen schaffen, um Wahlen zu schützen, Hetze zu löschen und gegen Lügen und Verschwörungsmythen konsequent vorzugehen“, sagte sie dem „Handelsblatt“. „Das ist drängender denn je.“

Ziel sei es, die Demokratien vor Hetzern zu schützen, die im Internet zu Hass und Gewalt aufstachelten, führte Lambrecht aus. „Die Bilder des erstürmten Kapitols sind ein Weckruf.“ Rassismus, Antisemitismus sowie Hass auf Demokratie und Medien müssten „mit aller Kraft“ bekämpft werden. Demokraten müssten sich „Lügen und Hetze entgegenstellen“ und der Rechtsstaat müsse die demokratischen Institutionen konsequent schützen.

Schäuble will Schutz des Bundestages prüfen lassen

13.35 Uhr: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble will „in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbeauftragten der Fraktionen sowie dem Land Berlin und dem Bundesinnenministerium prüfen“, welche Schlussfolgerungen aus den Vorfällen in Washington für den Schutz des Bundestages zu ziehen sind. Das teilte die Verwaltung des Bundestags mit. Dazu sei bei der deutschen Botschaft in den USA ein Bericht angefordert worden, wie es zu den Ereignissen kommen konnte. Wie die „Saarbrücker Zeitung“ berichtete, wird der Bundestag voraussichtlich am Mittwoch nächster Woche über das Thema beraten.

Der Sicherheitsbeauftragte der Unionsfraktion, Patrick Schnieder (CDU) verwies gegenüber der Zeitung auf die Vorfälle im Bundestag während der Debatte um das Infektionsschutzgesetz, das Vordringen von Gegnern der Corona-Maßnahmen auf die Reichstags-Treppe und auf das Werfen von Flugblättern in den Plenarsaal und diverse Abseilaktionen

Die AfD-Spitze hatte Vergleiche mit den Vorfällen im November und August scharf kritisiert. „Gewalt kann und darf in einer freiheitlichen Demokratie niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein - weder in den USA noch bei uns“, erklärte die AfD-Spitze. „Wer diese Grundüberzeugung der AfD versucht in Abrede zu stellen, indem er die Unruhen in Washington mit jenen Demonstrationen gleichsetzt, die es zuletzt vor dem Reichstagsgebäude in Berlin gegeben hat, und unserer Partei Sympathien für diese Ereignisse unterstellt, missbraucht die anarchistischen Ereignisse für parteipolitische Zwecke in Deutschland“, hieß es weiter.

Deutsche Politiker sehen Trump in der Verantwortung für Ausschreitungen

12.23 Uhr: Deutschlands Politiker sind sich einig wie selten. Nachdem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Noch-Präsident Donald Trump ein Teilschuld an den Ausschreitungen auf dem Capitol Hill in Washington zusprach, haben sich ihre zahlreiche deutsche Top-Politiker angeschlossen. "Ganz klar: Wer wie Trump jahrelang mit Worten zündelt und seine eigenen Anhänger ständig aufhetzt, der trägt Verantwortung für diese Attacke auf das Herz der amerikanischen Demokratie", schreibt Außenminister Heiko Maas (SPD) in einem Gastbeitrag für den "Spiegel".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier machte Trump direkt für den Sturm auf das Kapitol verantwortlich. Er sprach von einem „bewaffneten Mob, aufgestachelt von einem amtierenden Präsidenten“.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) stimmte dem zu. „Donald Trump hat die Verantwortung für das, was dort geschehen ist. Das kann er nicht wegreden“, sagte der Finanzminister im Sender "ntv". Trump habe viele Menschen „aufgestachelt und

auch nicht zurückgehalten“.

China wünscht USA schnelle Rückkehr zu "Sicherheit"

11.20 Uhr: Nach den Unruhen in Washington hat China den USA eine schnelle Rückkehr zu "Frieden, Stabilität und Sicherheit" gewünscht. "Wir glauben, dass sich das amerikanische Volk Sicherheit und Ruhe wünscht, insbesondere inmitten der Pandemie", sagt Hua Chunying, eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums: "Wir hoffen, dass das amerikanische Volk so schnell wie möglich wieder Frieden, Stabilität und Sicherheit genießen kann."

Auch zog die Sprecherin Parallelen zu den Anti-Regierungsprotesten in Hongkong, bei denen immer wieder Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen waren. Hua Chunying erinnerte daran, dass auch während der Hongkong-Proteste Demonstranten ins Parlament der chinesischen Sonderverwaltungsregion eingedrungen waren.

Trump kündigt geordnete Machtübergabe an Biden an

10.15 Uhr: Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat nach der Bestätigung des Wahlsiegs seines Herausforderers Joe Biden im Kongress eine „geordnete“ Amtsübergabe an seinen Nachfolger angekündigt. Obwohl er das Ergebnis der Präsidentschaftswahl weiterhin nicht anerkenne, werde es „eine geordnete Übergabe am 20. Januar geben“, ließ Trump am Donnerstagmorgen erklären.

Merkel „wütend und traurig“ über Unruhen in Washington

9.58 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump für den Gewaltausbruch in Washington in der vergangenen Nacht mitverantwortlich gemacht. „Eine Grundregel der Demokratie ist es: Nach Wahlen gibt es Gewinner und Verlierer. Beide haben ihre Rolle mit Anstand und Verantwortungsbewusstsein zu spielen, damit die Demokratie selbst Sieger bleibt“, sagte Merkel am Donnerstagmorgen am Rande der Neujahrsklausur der CSU im Bundestag, zu der sie zugeschaltet war.

„Ich bedauere sehr, dass Präsident Trump seine Niederlage seit November nicht eingestanden hat und auch gestern wieder nicht.“ Stattdessen seien Zweifel am Wahlausgang geschürt worden. Das habe „die Atmosphäre dafür bereitet“, die die Ereignisse der Nacht erst möglich gemacht hätten. Merkel sprach von „verstörenden Bildern“ von der Erstürmung des Kongresses und fügte hinzu: „Mich haben diese Bilder wütend und auch traurig gemacht.“

Die Bilder der Ausschreitungen vor dem US-Kapitol erschütterten die Welt. Foto: picture alliance/dpa/AP | John Minchillo

Joe Bides Sieg nun offiziell bestätigt

9:50 Uhr: Der US-Kongress hat den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November formell bestätigt. Biden sei mit den Stimmen von 306 Wahlleuten zum Nachfolger von Donald Trump bestimmt worden, sagte US-Vizepräsident Mike Pence am Donnerstagmorgen vor den Mitgliedern des Senats und des Repräsentantenhauses.

Stabschef von Mike Pence laut NBC aus Weißem Haus verwiesen

9.00 Uhr: Laut dem Nachrichtensender NBC hat Donald Trump dem Stabschef von Vizepräsident Mike Pence, Marc Short, den Zutritt zum Weißen Haus verwehrt. Der mutmaßliche Grund: Pence hat die Randale im Kapitol verurteilt und sperrte sich gegen Trumps Forderung, er solle die Zertifizierung des Wahlergebnisses durch den Kongress verhindern. Short hatte Pence beim Verfahren zur Überwachung der Auszählung der Stimmen beraten.

Regierungsmitglieder erwägen Absetzung Trumps

8.20 Uhr: Hochrangige Mitglieder der scheidenden US-Regierung haben laut übereinstimmenden Medienberichten über eine mögliche Absetzung von Präsident Donald Trump durch sein eigenes Kabinett beraten. Nach Informationen der US-Sender CNN, CBS und ABC sollen sich diese Überlegungen auf einen Zusatzartikel zur US-Verfassung gestützt haben, der die Entmachtung des Präsidenten durch das Kabinett grundsätzlich erlaubt.

Als Voraussetzung wird in dem „25th Amendment“ genannt, dass der Präsident „unfähig“ ist, die Pflichten und Vollmachten seines Amtes auszuüben„. Kriterien für diese „Unfähigkeit“ sind nicht definiert, gemeint sind generell physische oder mentale Beeinträchtigungen. CNN zitierte anonyme republikanische Führungspolitiker mit den Worten, Trump sei „außer Kontrolle“.

Weiterer Einspruch gegen US-Wahlergebnis im Kongress eingelegt

6.32 Uhr: Bei der Kongresssitzung zur Zertifizierung der US-Wahlergebnisse haben Republikaner einen weiteren Einspruch gegen das Resultat aus einem Bundesstaat eingelegt - diesmal zu Pennsylvania. Ein republikanischer Abgeordneter aus dem Repräsentantenhaus brachte die Einwände in der Nacht zu Donnerstag bei der gemeinsamen Sitzung des Repräsentantenhauses und des Senats ein.

Unterstützung bekam er vom republikanischen Senator Josh Hawley. Der Einspruch zwang die beiden Kongresskammern dazu, sich zu getrennten Sitzungen zurückziehen, um die Einwände bis zu zwei Stunden lang zu debattieren und am Ende abzustimmen, ob sie diesen folgen oder nicht.

Erster Einspruch gegen US-Wahlergebnis im Kongress gescheitert

5.20 Uhr: Republikaner aus dem US-Kongress sind mit ihrem ersten Versuch gescheitert, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in einem der US-Bundesstaaten zu kippen. Der Senat und das Repräsentantenhaus wiesen am späten Mittwochabend (Ortszeit) den Einspruch eines republikanischen Abgeordneten und des republikanischen Senators Ted Cruz ab, den beide gegen das Wahlergebnis aus dem Bundesstaat Arizona eingelegt hatten.

Nancy Pelosi (hinten M), Sprecherin des Repräsentantenhauses, leitet die Sitzung im Kapitol. Der Senat und das Repräsentantenhaus nahmen ihre Beratungen zur Zertifizierung des Präsidentschaftswahlergebnisses nach der gewaltsamen Erstürmung des Parlamentssitzes wieder auf.

Lediglich sechs Senatoren unterstützten die Einwände, 93 stimmten dagegen. Im Repräsentantenhaus fand der Vorstoß 121 Unterstützer, 303 Abgeordnete stimmten dagegen. Es wäre die Zustimmung beider Kongresskammern nötig gewesen, um dem Einspruch zum Erfolg zu verhelfen.

Polizei bestätigt vier Tote - 14 Beamte verletzt

5.18 Uhr: Die Polizei bestätigt in einer Pressekonferenz, die das DC Police Department auf Twitter teilte, dass beim Sturm auf das US-Kapitol insgesamt vier Menschen gestorben sind. Neben dem Tod einer Frau, die durch Polizeischüsse ums Leben kam, seien drei weitere Menschen gestorben, so Polizeichef Robert Contee, eine Frau sowie zwei Männer. Grund seien unterschiedliche medizinische Notfälle. Genauere Angaben machte Contee nicht.

Zudem seien bei den Ausschreitungen 14 Polizeibeamte verletzt worden, zwei davon schwer. Contee berichtete zudem vom Fund zweier Rohrbomben sowie mehrerer Molotow-Cocktails.

Bis zum Abend habe die Polizei 52 Personen festgenommen - vier wegen verbotenem Waffenbesitz und 47 wegen Verstoßes gegen die nächtliche Ausgangssperre, die um 18 Uhr (Ortszeit) in Kraft trat. Die Hälfte dieser Festnahmen seien auf dem Gelände des Kapitols erfolgt.

Auch Facebook sperrt Trumps Account - zumindest vorerst

3.42 Uhr: Facebook hat den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump nach der Erstürmung des Kapitols in Washington durch seine Anhänger für 24 Stunden gesperrt. Der scheidende Staatschef habe mit zwei Beiträgen gegen Regeln des Online-Netzwerks verstoßen, sagte ein Sprecher in der Nacht zum Donnerstag unter anderem der Website Axios. Twitter hatte Trump zuvor für zunächst zwölf Stunden blockiert - und drohte mit einer dauerhaften Sperre, wenn er die Beiträge nicht lösche.

Auslöser für die Sperren war unter anderem ein Video, in dem Trump seine Anhänger zwar zum Rückzug aus dem US-Parlamentsgebäude aufrief - aber zugleich abermals seine unbelegten Behauptungen über angeblichen Wahlbetrug wiederholte. Auch zeigte er Sympathie für die Angreifer: „Wir lieben Euch. Ihr seid sehr besonders.“

In einem weiteren Beitrag auf den Plattformen schrieb Trump: „Das sind Dinge und Ereignisse, die passieren, wenn ein heiliger Erdrutschsieg so unvermittelt und gemein“ gestohlen werde.

Macron verurteilt Kapitol-Sturm - Solidarität mit amerikanischem Volk

3.40 Uhr: Als einer der ersten Staatschefs hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die gewaltsamen Ausschreitungen am Sitz des US-Parlaments verurteilt und dem amerikanischen Volk die Solidarität seines Landes zugesichert.

„Wenn in einer der ältesten Demokratien der Welt die Anhänger eines scheidenden Präsidenten mit Waffeneinsatz die legitimen Ergebnisse einer Wahl in Frage stellen, dann wird das universelle Prinzip 'ein Mensch, eine Stimme' attackiert“, sagte Macron in einer am Donnerstagmorgen auf Twitter veröffentlichten Video-Botschaft.

Die Ereignisse in Washington seien ein Angriff auf die Demokratie, und man werde nicht klein beigeben vor jenen, die dafür verantwortlich seien, sagte Macron. Seine zunächst auf Französisch gehaltene Ansprache beendete er auf Englisch mit den Worten: „Was heute in Washington, DC passiert ist, ist nicht Amerika, definitiv nicht. Wir glauben an die Stärke unserer Demokratien. Wir glauben an die Stärke amerikanischer Demokratie.“

Senatorin Loeffler gibt Widerstand gegen Biden-Sieg auf

3.00 Uhr: Nach dem Sturm auf das US-Kapitol durch Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump hat die republikanische Senatorin Kelly Loeffler ihren Widerstand gegen die Zertifizierung der Wahlergebnisse aufgegeben. Die Ereignisse vom Mittwoch hätten sie dazu gezwungen, ihre Haltung zu überdenken, sagte Loeffler am Mittwochabend (Ortszeit), nachdem der Senat seine Sitzung zur Zertifizierung der Ergebnisse wieder aufgenommen hatte.

Die Republikanische Senatorin Kelly Loeffler ist eigentlich Trump-Unterstützerin. Nach dem Sturm auf das US-Kapitol will sie den Widerstand gegen die Bestätigung der Wahlergebnisse aufgeben. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Loeffler hatte sich kurz vor der Wahl einer Gruppe von republikanischen Senatoren angeschlossen, die auf Betreiben Trumps den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl kippen wollten. Sie wollten bei der Kongresssitzung am Mittwoch Einspruch gegen die Wahlergebnisse in mehreren Bundesstaaten einlegen, die Biden gewonnen hatte.

„Es gibt keine Entschuldigung für die Ereignisse, die heute in diesen Kammern stattgefunden haben“, sagte Loeffler am Mittwochabend. „Es kann keine Meinungsverschiedenheit darüber geben, dass die Aufrechterhaltung der Demokratie der einzige Weg ist, unsere Republik zu bewahren.“ Loeffler war bei Stichwahlen in Georgia am Dienstag dem Demokraten Raphael Warnock unterlegen.

US-Senat setzt nach Randale seine Sitzung zu Bidens Wahlsieg fort

2.20 Uhr: Mehrere Stunden nach der Erstürmung des Kapitols hat der Senat seine dortige Sitzung fortgesetzt. Der Senat wie auch das Repräsentantenhaus sollten noch am Mittwochabend (Ortszeit) das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom 3. November formell bestätigen, die der Demokrat Joe Biden gegen den Republikaner Trump gewonnen hatte.

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, sagte, die Kammer lasse sich nicht einschüchtern und werde sich nicht Gesetzlosen beugen. „Sie haben versucht, unsere Demokratie zu stören. Sie sind gescheitert.“ McConnell betonte, man werde die Arbeit, die man begonnen habe, nun zu Ende bringen. „Wir werden den Sieger der Präsidentenwahl 2020 zertifizieren.“

Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, nannte die Aufrührer „inländische Terroristen“. Er machte Trump für den Angriff auf das Kapitol mitverantwortlich. Der „demagogische Präsident“ habe den „Mob“ mit seinen Verschwörungstheorien angeheizt und ermutigt. „Ohne ihn wären die heutigen Ereignisse sicher nicht eingetreten.“ Auch das Repräsentantenhaus wollte noch am Abend wieder zusammentreten.

Stabschefin von First Lady Melania Trump verlässt das Weiße Haus

2.12 Uhr: Die Stabschefin von First Lady Melania Trump hat ihr Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Grisham war eine langjährige Mitarbeiterin der First Lady und zeitweise auch Sprecherin des Weißen Hauses gewesen. Grisham nannte keine Gründe für ihren unerwarteten Schritt. Unklar blieb, ob ihr Ausscheiden mit dem Sturm auf das Kapitol von Anhängern Donald Trumps zusammenhing.

Obama macht Republikaner und Trump-nahe Medien für Gewalt mitverantwortlich

2.00 Uhr: Ex-Präsident Barack Obama äußert sich auf Twitter mit harten Worten: „Die Geschichte wird diesen Tag der Gewalt im Kapitol als einen Moment der Ehrlosigkeit und Schande für unsere Nation in Erinnerung behalten, angestiftet durch einen amtierenden Präsidenten, der wiederholt substanzlose Lügen über eine rechtmäßig abgehaltene Wahl verbreitet hat."

Obama wirft den Republikanern und auch Trump nahe stehenden Medien vor, Trumps Lügen über eine angebliche Wahlfälschung nicht genug entgegengesetzt zu haben. „Ihre Fantasie-Erzählung hat sich immer weiter von der Realität entfernt und es baut auf jahrelang gesäten Ressentiments auf“, so Obama. Jetzt sehe man die Konsequenzen.

Twitter sperrt Trumps Nutzerkonto für zwölf Stunden

1.27 Uhr: Nach den Ausschreitungen am Kapitol hat Twitter das wichtigste Konto des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump wegen Verstößen gegen die Richtlinien der Plattform für zwölf Stunden gesperrt. Drei Tweets des Accounts @realDonaldTrump hätten "wiederholt und schwerwiegend" gegen die Richtlinien verstoßen und müssten gelöscht werden, erklärte Twitter. Sollte die Löschung nicht erfolgen, würde das Konto gesperrt bleiben, hieß es weiter.

Dutzende Trump-Anhänger trotz Ausgangssperre noch auf den Straßen

1.12 Uhr: Dutzende Anhänger von US-Präsident Donald Trump widersetzen sich einer nach der Erstürmung des Kapitols verhängten Ausgangssperre und bleiben auf den Straßen Washingtons. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass jeder Person eine Festnahme drohe, die nach 18.00 Uhr (Ortszeit) draußen vorgefunden werde. Beamte in voller Schutzmontur säumten am Abend die Straßen nahe dem Kapitol.

Offenbar auch ZDF-Journalisten angegangen

0.47 Uhr: Offenbar wurden auch Journalisten des ZDF in Washington vor dem Kapitol angegriffen. Auf Twitter war ein Foto von beschädigten Fernsehkameras und Mikros zu sehen - darunter auch eines mit dem ZDF-Logo. Das ZDF kommentierte auf Twitter, dass die Journalisten von Demonstranten vertrieben wurden, aber wohlauf seien.

Was macht der da mit dem @ZDF Mikro? 🤔😳 Hoffe bei @ZDFheute sind alle OK!? https://t.co/C57TjsOPqM — Arne « #StayHome » הס 🇪🇺🧘‍♂️🚴‍♂️😷 (@arnehess) January 6, 2021

Kongress setzt Zertifizierung des Wahlergebnisses laut Nancy Pelosi heute fort

0.45 Uhr: Nach der Erstürmung des Kapitols will der US-Kongress die zuvor begonnene Zertifizierung des Präsidentschaftswahlergebnisses noch im Laufe des Mittwochabends (Ortszeit) fortsetzen. Man habe beschlossen, mit der Sitzung weiterzumachen, sobald der Kongresssitz wieder dafür freigegeben sei, kündigte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, an.

Trump hat Verständnis für den gewaltsamen Sturm - "Kann passieren"

0.39 Uhr: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat Verständnis für den gewaltsamen Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol erkennen lassen. Mit Blick auf seine unbelegten Behauptungen, wonach es in den USA massiven Wahlbetrug gegeben haben soll, schrieb er auf Twitter: "Das sind Dinge und Ereignisse, die passieren."

Trump sprach in seinem Tweet weiter davon, dass sein „heiliger Erdrutschsieg so unvermittelt und gemein“ gestohlen worden sei. Opfer seien die „großartigen Patrioten“, die seit langem unfair behandelt würden, schrieb er - offenbar mit Blick auf seine Anhänger. „Erinnert Euch für immer an diesen Tag!“, schrieb er weiter.

Twitter versah die Nachricht innerhalb von Minuten mit einem Warnhinweis und schränkte damit auch die Verbreitung der Botschaft ein. Zuvor hatte Trump seine Anhänger, die das Kapitol gestürmt hatten, bereits in einer kurzen Videobotschaft aufgefordert, das Parlamentsgebäude friedlich zu verlassen.

USA: Demonstranten stürmen Kongress USA: Demonstranten stürmen Kongress Mitglieder der DC National Guard haben sich am Abend vor dem Kapitol in Washington postiert. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Einige der Trump-Anhänger, die das Kapitol in Washington stürmten, waren verkleidet. Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Eine Demonstrantin steht als Freiheitsstatue verkleidet vor dem Kapitol. Trump-Anhänger hatten das Gebäude am Mittwoch gestürmt. Foto: Jon Cherry/Getty Images/AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Mitglieder der rechtsextremen Gruppe "Proud Boys" unterzeichnen vor dem Kapitol in Washington ein Papier. Foto: Jon Cherry/Getty Images/AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Polizisten verbarrikadieren mit gezogener Waffe eine Tür, die in den Saal des Repräsentantenhauses führt. Foto: J. Scott Applewhite/dpa



USA: Demonstranten stürmen Kongress Die Eindringlinge konfrontieren die Sicherheitskräfte im Kapitol. Foto: Saul LOEB / AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Die Polizei versucht, das Kapitol vor Eindringlingen zu schützen. Foto: dpa

USA: Demonstranten stürmen Kongress US-Präsident Trump hatte seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgefordert vor das Kapitol zu ziehen. Foto: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

USA: Demonstranten stürmen Kongress Vor dem Kongress sammelten sich Tausende Trump-Anhänger. Foto: Olivier DOULIERY / AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Ein Mann in Schutzausrüstung fordert die Demonstranten auf, in das Kapitol einzudringen. Foto: Joseph Prezioso / AFP



USA: Demonstranten stürmen Kongress Trump-Unterstützer feiern sich selbst in den Gängen des Kapitols. Foto: Saul LOEB / AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Kongress-Mitglieder rennen in Deckung als Demonstranten versuchen, in das Kapitol einzudringen. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Mitglieder des US-Repräsentantenhauses suchen während den Ausschreitungen Schutz auf der Tribüne. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

USA: Demonstranten stürmen Kongress Sicherheitskräfte setzen einen Teil der Eindringlinge vor dem Saal des Repräsentantenhauses fest. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Auch vor dem Kapitol kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Trump-Anhängern. Foto: SMIALOWSKI / AFP



USA: Demonstranten stürmen Kongress Papiere und Gasmasken wurden zurückgelassen, nachdem Mitglieder des Repräsentantenhauses das Repräsentantenhaus verlassen haben, als Demonstranten versuchen, in die Kammer im US-Kapitol einzudringen. Foto: J. Scott Applewhite/dpa

USA: Demonstranten stürmen Kongress Die Eindringlinge posierten in der Rotunde des Kapitols in Militärausrüstung. Foto: Saul LOEB / AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Die Demonstranten zerschlugen Fenster, bei dem Versuch in das Kapitol einzudringen. Foto: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

USA: Demonstranten stürmen Kongress Trump-Supporter auf den Treppen des Kapitol. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

Ex-Präsident Bush "entsetzt" nach Sturm auf Kapitol

0.32 Uhr: Der ehemalige US-Präsident George W. Bush hat dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington verurteilt. "So werden Wahlergebnisse in einer Bananenrepublik angefochten - nicht in unserer demokratischen Republik", betonte Bush. Zugleich kritisierte der Republikaner den scheidenden Präsidenten Donald Trump und seine Unterstützer in der Partei - ohne sie jedoch beim Namen zu nennen. "Ich bin entsetzt über das rücksichtlose Verhalten einiger politischer Anführer seit der Wahl", schrieb Bush. Den Sitz des US-Parlaments hätten Menschen gestürmt, die durch "Unwahrheiten und falsche Hoffnung" aufgestachelt worden seien.

Facebook und YouTube löschen Trump-Video

0.25 Uhr: Facebook und YouTube nehmen den Videoaufruf von Präsident Donald Trump aus dem Netz. Ein hochrangiger Facebook-Manager erklärt, man sei der Ansicht, dass die Aufnahme eher zur Gewalt beitrage als dass sie beschwichtige.

Trump-Anhänger greifen Journalisten an

0.21 Uhr: Während des Sturms auf das Kapitol haben Trump-Anhänger laut Medienberichten mehrfach Journalisten bedroht. Ein Video auf Twitter, das von dem NBC-Journalisten Shomari Stone veröffentlicht wurde, zeigt, wie die Protestler das Equipment mehrerer Medienvertreter zerschlagen.

BREAKING. Mob of Trump supporters swarm the media near the US Capitol. They yell what Trump frequently says, “the media is the enemy of the people.” They destroy equipment and chased out reporters. I’ve never seen anything like this in my 20 year career: @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/3VLC07JQR2 — Shomari Stone (@shomaristone) January 6, 2021

Abgeordnete bereitet nach eigenen Angaben Amtsenthebungsverfahren gegen Trump vor

0.10 Uhr: Die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar bereitet nach eigenen Angaben einen Antrag auf Amtsenthebung gegen Präsident Donald Trump vor. "Wir können nicht zulassen, dass er im Amt bleibt", schreibt sie auf Twitter. "Es geht darum, unsere Republik zu bewahren, und wir müssen unseren Eid erfüllen." Trump soll am 20. Januar das Weiße Haus verlassen.

I am drawing up Articles of Impeachment.



Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.



We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021

Das US-Kapitol ist laut Nachrichtenagentur AP wieder gesichert

0.08 Uhr: Nach dem Eindringen von Unterstützern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump ins Kapitol ist das Parlamentsgebäude in Washington nun wieder gesichert. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch unter Berufung auf zuständige Beamte.

Ausgangssperre in Washington in Kraft getreten

0.05 Uhr: Nach den Gewaltausbrüchen am Kapitol in Washington ist in der amerikanischen Hauptstadt eine Ausgangssperre in Kraft getreten. Die von Bürgermeisterin Muriel Bowser angeordnete Maßnahme zur Eindämmung der Proteste von Anhängern von Präsident Donald Trump gilt bis zum Donnerstagmorgen um 6.00 Uhr (12.00 Uhr MEZ).

Mittwoch 6. Januar: Auswärtiges Amt gibt nach Ereignissen in Washington Reisehinweis heraus

23.39 Uhr: Angesichts der gewalttätigen Proteste in Washington hat die Bundesregierung einen aktuellen Reisehinweis herausgegeben. Deutsche, die sich in der US-Hauptstadt aufhalten, sollten sich an die wegen der Unruhen verhängte nächtliche Ausgangssperre halten und den Innenstadtbereich und besonders die Gegend rund um das Kapitol meiden, erklärte das Auswärtige Amt am Mittwochabend.

Eine Fortsetzung der Demonstration militanter Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump sei „sehr wahrscheinlich“, warnte das Ministerium. „Gewalt, inklusive Schusswaffengebrauch, können nicht ausgeschlossen werden“, hieß es in dem Reisehinweis. In der Übergangsphase vor dem Antritt der neuen US-Regierung unter dem gewählten Präsidenten Joe Biden könne sich die allgemeine Lage jederzeit ändern und „Gewalt wieder aufflammen“. Menschenansammlungen sollten daher weiträumig gemieden werden.

Vor dem Kapitol kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Trump-Anhängern. Das Auswärtige Amt gab nun Reisehinweise für Washington heraus. Foto: SMIALOWSKI / AFP

Demokraten gewinnen zweiten Sitz in Georgia und damit Mehrheit im Senat

23.22 Uhr: Die Demokraten haben Medienberichten zufolge bei der Stichwahl im US-Bundesstaat Georgia auch den zweiten Senatssitz gewonnen und sich damit die Mehrheit in der Kongresskammer gesichert. Der demokratische Kandidat Jon Ossoff setzte sich mit fast 25.000 Stimmen Vorsprung vor dem republikanischen Senator David Perdue durch, wie mehrere US-Medien am Mittwoch berichteten. Die Angaben basierten laut den Sendern NBC und ABC auf einer Auszählung von 98 Prozent der Stimmen.

Die Kontrolle der Demokraten über Senat und Repräsentantenhaus macht das Regieren für den künftigen Präsidenten Joe Biden erheblich leichter. Ein von den oppositionellen Republikanern beherrschter Senat hätte zentrale Regierungsprojekte zu Fall bringen können.

Polizei bestätigt eine angeschossene Person im Kapitol

23.08 Uhr: Der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt Washington, Robert Contee, bestätigte, dass bei dem Sturm in das US-Kapitol eine Person dort Schussverletzungen erlitten habe. Er sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, es habe sich um „einen Zivilisten“ gehandelt, weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.

Mitglieder des US-Repräsentantenhauses suchen während den Ausschreitungen Schutz auf der Tribüne. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

Ivanka Trump nennt Protestler "Patrioten" - und löscht Tweet wieder

22.56 Uhr: Ivanka Trump hat die Teilnehmer der dramatischen Proteste in Washington auf Twitter als "Patrioten" angesprochen und zum Gewaltverzicht aufgerufen. Nach kritischen Kommentaren löschte die Tochter des amtierenden US-Präsidenten den Tweet und konkretisierte: "Friedlicher Protest ist patriotisch. Gewalt ist inakzeptabel und muss aufs Schärfste verurteilt werde."

No. Peaceful protest is patriotic. Violence is unacceptable and must be condemned in the strongest terms. https://t.co/GwngZTqzTH — Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 6, 2021

Mindestens ein Sprengsatz am US-Kapitol gefunden - keine Gefahr

22.54 Uhr: In der Nähe des US-Kapitols in Washington ist mindestens ein explosiver Sprengsatz gefunden worden. Er stelle aber keine Bedrohung mehr da, berichtet die Nachrichtenagentur AP und bezieht sich auf Ermittlerkreise.

Polizisten mit schwerer Ausrüstung versuchen, die Demonstranten in Schach zu halten. Foto: Julio Cortez/AP/dpa

Heiko Maas kritisiert den Sturm auf den US-Kongress mit scharfen Worten

22.33 Uhr: Mit scharfen Worten hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) die Erstürmung des US-Kongresses durch Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump verurteilt. „Trump und seine Unterstützer sollten endlich die Entscheidung der amerikanischen Wähler*Innen akzeptieren und aufhören, die Demokratie mit Füßen zu treten“, schrieb Maas am Mittwochabend beiTwitter.

Die Feinde der Demokratie werden sich über diese unfassbaren Bilder aus #WashingtonDC freuen. Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten - auf den Stufen des Reichstages, und jetzt im #Capitol. Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen. (1) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) January 6, 2021

Bidens Demokraten sichern sich laut Prognosen die Kontrolle im US-Senat

22.31 Uhr: Die Demokraten des künftigen US-Präsidenten Joe Biden haben sich Prognosen von US-Medien zufolge mit Siegen bei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia die Kontrolle im US-Senat gesichert. Nach dem Kandidaten Raphael Warnock setzte sich auch Jon Ossoff bei den Abstimmungen in Georgia gegen die jeweiligen bisherigen republikanischen Amtsinhaber durch, wie die Sender NBC und CBS sowie die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch berichteten.

Trump appelliert in Video an Demonstranten: Geht friedlich nach Hause

22.28 Uhr: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat die Demonstranten am Kapitol aufgefordert, friedlich nach Hause zu gehen. Er verstehe den Ärger über den Ausgang der Wahl, aber „wir müssen Frieden haben, wir müssen Recht und Ordnung haben“ und die Sicherheitskräfte respektieren, sagte Trump am Mittwoch in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft. Niemand dürfe verletzt werden, mahnte er. Trumps Tweet wurde noch am Abend von Twitter wegen umstrittener Aussagen mit einem Warnhinweis versehen.

Joe Biden wendet sich mit emotionalem Appell an Donald Trump

22.15 Uhr: Der gewählte Präsident Joe Biden hat sich mit einem emotionalen Appell an die Amerikaner und auch direkt an Donald Trump gewandt. "Ich rufe Präsident Trump auf, im landesweiten Fernsehen seinen Eid zu erfüllen und diese Belagerung zu stoppen", sagte er sichtlich angefasst.

"Ich bin geschockt", und weiter: "Das ist ein Aufstand." Die USA seien ein Land, das für Respekt und Anstand stehe, so Biden. Die Bestätigung des Wahlergebnisses im Kongress hätte ein heiliges Ritual werden sollen. Doch jetzt sehe man: "Demokratie ist zerbrechlich."

"Was soll der Rest der Welt über uns denken", so Biden weiter, "Amerika ist so viel besser als das, was wir heute sehen." Er beendete seine emotionale Rede mit einer Aufforderung an Donald Trump: "President Trump, step up!" Auf Deutsch in etwa: "Präsident Trump, schreiten Sie ein."

Angesichts der dramatischen Ereignisse rund um das US-Kapitol in Washington hat der gewählte Präsident Joe Biden Amtsinhaber Donald Trump aufgerufen, sich in einer Fernsehansprache an die Nation zu wenden. Foto: dpa

US-Abgeordnete werfen Trump-Anhängern "Putschversuch" vor

22.01 Uhr: Nach der Erstürmung des Kongress-Gebäudes in Washington haben US-Abgeordnete militanten Anhängern des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump einen "Putschversuch" vorgeworfen. "Dies ist Anarchie. Dies ist ein Putschversuch", erklärte der Abgeordnete Seth Moulton.

Vize-Präsident Pence verurteilt Geschehnisse im US-Kapitol

21.58 Uhr: US-Vizepräsident Mike Pence hat die turbulenten Geschehnissen rund um das US-Kapitol in Washington verurteilt.

"Friedlicher Protest ist das Recht jedes Amerikaners, aber dieser Angriff auf unser Kapitol wird nicht toleriert werden und jene, die daran beteiligt sind, werden mit der ganzen Härte des Gesetzes zur Verantwortung gezogen", twitterte Pence am Mittwoch.

Peaceful protest is the right of every American but this attack on our Capitol will not be tolerated and those involved will be prosecuted to the fullest extent of the law. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Nationalgarde ist laut Sprecherin des Weißen Hauses unterwegs

21.45 Uhr: Bei den turbulenten Geschehnissen rund um das US-Kapitol in Washington soll nach Angaben des Weißen Hauses die Nationalgarde eingesetzt werden. "Auf Anweisung von Präsident Donald Trump ist die Nationalgarde zusammen mit anderen Bundesschutzdiensten unterwegs", schrieb Trump-Sprecherin Kayleigh McEnany am Mittwoch bei Twitter.

Die Sicherheitskräfte vor und im Kapitol sollen laut einer Sprecherin des Weißen Hauses Unterstützung durch die Nationalgarde bekommen.

CNN und AP berichten über angeschossene Person

21.29 Uhr: Der US-Nachrichtensender CNN und die Nachrichtenagentur AP berichten, dass eine Person angeschossen wurde. Unter welchen Umständen die Frau angeschossen wurde und in welchem Zustand sie sich befinde, sei unklar, berichtete AP am Mittwoch. CNN berichtete, eine Frau werde wegen Schusswunden in der Brust behandelt.

Pro-Trump protesters have stormed the US Capitol, where members of Congress were meeting to certify President-elect Joe Biden's win. https://t.co/XSjeyp448n pic.twitter.com/72YdffsuYJ — CNN (@CNN) January 6, 2021

Abgeordnete im Kapitol sollen laut AP Gasmasken anlegen

20.59 Uhr: Die Abgeordneten in dem von Trump-Anhängern belagerten US-Kapitol sind von der Polizei aufgefordert worden, Gasmasken aufzusetzen. Im Gebäude in Washington sei zuvor Tränengas ausgetreten, berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Mittwoch.

Trump-Anhänger haben das Kapitol gestürmt. Die Lage ist weiter unübersichtlich.

Bürgermeisterin verhängt Ausgangssperre in Washington

20.55 Uhr: Wegen der Proteste von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump im Herzen der US-Hauptstadt hat die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, eine Ausgangssperre angeordnet. Sie trete am Mittwoch um 18.00 Uhr (Ortszeit/Mitternacht MEZ) in Kraft und ende am Donnerstagmorgen um 6.00 Uhr (12.00 Uhr MEZ), teilte Bowser mit.

Trump-Unterstützer versuchen eine Absperrung vor dem Kapitol zu durchbrechen. Die Kongresssitzungen wurden daraufhin unterbrochen. Foto: dpa

Trump an protestierende Anhänger: "Bleibt friedlich!"

20:52 Uhr: Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat seine Anhänger in der US-Hauptstadt Washington aufgerufen, bei ihrem Protest friedlich zu bleiben. "Bleibt friedlich!", schrieb er am Mittwoch auf Twitter und forderte die Demonstranten dazu auf, die Polizei und Sicherheitskräfte zu unterstützen, die "auf der Seite unseres Landes" seien.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Ausschreitungen vor dem Kapitol in Washington nach einer Rede von Donald Trump. Foto: John Minchillo/AP/dpa

Laut AP berichtet der Sicherheitsdienst des Kapitols von Eindringlingen

20.51 Uhr: Nach dem Ansturm Hunderter Unterstützer von US-Präsident Donald Trump auf das Kapitol in Washington sind Menschen in das Parlamentsgebäude eingedrungen. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf den Sicherheitsdienst des Gebäudes. Auch TV-Bilder zeigten Protestierende im Gebäude.

Proteste am US-Kapitol - Kongresssitzungen überraschend unterbrochen

20.32 Uhr: Inmitten von Protesten von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump vor dem Kapitol in Washington haben die beiden Kammern des Kongresses ihre Sitzungen am Mittwoch überraschend unterbrochen. Eine offizielle Erklärung für die abrupte Unterbrechung wurde zunächst nicht genannt.

Nach einem Ansturm Hunderter Unterstützer von US-Präsident Donald Trump auf das Kapitol in Washington ist der Parlamentssitz der Nachrichtenagentur AP zufolge abgeriegelt worden. Die Protestierenden bahnten sich den Weg bis auf die Stufen vor das Gebäude in Washington.

Rangeleien vor dem Kapitol nach Trump-Rede

20.01 Uhr: Vor der Bestätigung der Ergebnisse der US-Präsidentenwahl im US-Kongress ist es vor dem Kapitol in Washington zu Rangeleien zwischen Anhängern des abgewählten Präsidenten Donald Trump und Sicherheitsleuten gekommen. Auf Bildern mehrere TV-Sender war zu sehen, wie Hunderte Unterstützer des US-Präsidenten nach einer Rede Trumps auf den Parlamentssitz zumarschierten, einige lieferten sich Handgreiflichkeiten mit Einsatzkräften. Der „Washington Post“ zufolge wurden mindestens zwei zum Parlamentskomplex gehörende Gebäude in der Nähe evakuiert.

Trump hatte in seiner Rede über angeblichen Betrug bei der US-Präsidentenwahl seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Kapitol zu ziehen, das den Senat und das Abgeordnetenhaus beherbergt.

Trump's supporters are rioting outside of the Capitol. The President has a responsibility to call for this violence to end. https://t.co/TknxmPE3n8 — Abby D. Phillip (@abbydphillip) January 6, 2021

Pence stellt sich gegen Trump - will Wahlleute-Stimmen nicht abweisen

19.18 Uhr: US-Vizepräsident Mike Pence will bei der Sitzung des Kongresses zur Zertifizierung der Ergebnisse der Präsidentenwahl nicht einseitig Stimmen von Wahlleuten ablehnen. Sein Eid zum Schutz der Verfassung erlaube ihm das nicht, teilte Pence kurz vor Beginn der Sitzung am Mittwoch mit, die er als Präsident des Senats leitet. Pence stellte sich damit gegen Forderungen von US-Präsident Donald Trump. Der abgewählte Republikaner hatte in den vergangenen Tagen den Druck auf seinen Stellvertreter erhöht, den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden doch noch zu kippen.

Trump hatte behauptet, der Vizepräsident habe die Befugnis, auf „betrügerische“ Weise ausgewählte Wahlleute abzulehnen. „Mach es, Mike - diese Zeiten brauchen extremen Mut“, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Das Gesetz sieht für Pence bei der Zusammenkunft des Repräsentantenhauses und des Senats - den beiden Kammern des Kongresses - jedoch lediglich eine zeremonielle Rolle vor.

Trump behauptet, er sei durch massiven Wahlbetrug um seinen Sieg gebracht worden. Beweise dafür hat er nicht vorgelegt. Dutzende Klagen des Trump-Lagers sind gescheitert, auch vor dem Obersten US-Gericht.

US-Medien melden Etappensieg für Bidens Demokraten bei Kampf um Mehrheit im Senat

18.17 Uhr: Der künftige US-Präsident Joe Biden hat sich optimistisch gezeigt, dass die Demokraten infolge der Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia die Kontrolle im US-Senat übernehmen werden. „Es sieht so aus, als würden wir aus der gestrigen Wahl mit einer Führung im Repräsentantenhaus und im Senat hervorgehen“, erklärte Biden am Mittwoch. „Das amerikanische Volk fordert Taten und es will Einheit. Ich bin zuversichtlicher denn je, dass wir beides liefern können.“

Biden streckte den Republikanern erneut die Hand entgegen: Er sei entschlossen zu versuchen, mit Politikern beider Parteien zusammenzuarbeiten, „um große Dinge für unsere Nation zu erreichen“. Die Wähler in Georgia hätten klargemacht, dass sie Maßnahmen mit Blick auf Krisen wie die Corona-Pandemie und den Klimawandel wollten. Lesen Sie dazu: Stichwahl um Senatsposten: Demokraten vor historischem Sieg

Iran will über Interpol nach US-Präsident Trump fahnden lassen

18.01 Uhr: Im Zusammenhang mit der Ermordung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani vor einem Jahr hat der Iran bei Interpol die internationale Fahndung nach US-Präsident Donald Trump beantragt. „Wir haben diesbezüglich bei Interpol gegen 48 Personen, unter anderem gegen Trump, US-Kommandeure und Pentagonvertreter sowie amerikanische Truppen in der Region eine Red Notice eingereicht“, sagte Justizsprecher Gholam-Hussein Ismaili am Dienstag. In der Frage gebe es eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Irak, sagte der Sprecher im iranischen Staatsfernsehen.

Der iranische General Ghassem Soleimani war Anfang Januar von einer US-Drohne im Irak getötet worden. Foto: dpa

Die 1923 gegründete Interpol bietet ihren 194 Mitgliedsstaaten Mittel zur Koordination der Polizeiarbeit an. Über die Rote Ausschreibung („Red Notice“) kann ein Land andere Länder ersuchen, eine Person ausfindig zu machen und festzunehmen. Im Gegensatz zum Europäischen Haftbefehl stellt eine Rote Ausschreibung von Interpol aber keine ausreichende Rechtsgrundlage für eine Festnahme in Deutschland dar. Darüber muss erst das Bundeskriminalamt entscheiden, das auch die Verbindung zu Interpol hält. Es gibt auch „andersfarbige“ Ausschreibungen, zum Beispiel Auskunftersuchen.

Auf Trumps Anweisung hatte die US-Armee am 3. Januar 2020 Soleimani bei einem Irakbesuch mit einem Raketenangriff in der Nähe des Bagdader Flughafens getötet. Dabei kam auch der einflussreiche irakische Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis um. Soleimani war Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, die zu einer Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte gehören. Er koordinierte die Aktivitäten irantreuer Milizen im Irak und in anderen Ländern.

(dpa/afp)