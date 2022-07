Irak: Parlament in gesicherter Grüner Zone gestürmt

Anhänger des schiitischen Geistlichen al-Sadr stehen vor Polizisten, die die Grüne Zone, in der das Parlament und viele Botschaften untergebracht sind, bewachen. Demonstranten in Bagdad haben zunächst die hoch gesicherte Grüne Zone gestürmt und sind dann in das Parlament eingedrungen.

Foto: Adil Al-Khazali/AP/dpa