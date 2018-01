SPD-Spitze geht auf GroKo-Skeptiker zu

Auf Drängen der GroKo-Skeptiker in den eigenen Reihen will die SPD-Spitze mit zusätzlichen Forderungen in Koalitionsverhandlungen mit der Union gehen.

Die Parteiführung legte einen erweiterten Leitantrag für den Parteitag in Bonn vor, nachdem die mächtige NRW-SPD den Bundesvorstand unter Zugzwang gesetzt hatte. In dem von der Antragskommission beschlossenen Leitantrag werden die bisherigen Sondierungsergebnisse in Teilen als "unzureichend" gewertet. An bestimmten Stellen müssten "wirksame Verbesserungen" erzielt werden, heißt es darin.

Dazu gehöre eine "weitergehende Härtefallregelung" für den Familiennachzug von Flüchtlingen. Weiter heißt es: "Wir wollen das Ende der Zwei-Klassen-Medizin einleiten." "Geeignete Schritte" dazu seien eine gerechtere Honorarordnung für Krankenversicherte und die Öffnung der gesetzlichen Krankenversicherung für Beamte.

Enthalten ist außerdem die Forderung, dass befristete Arbeitsverhältnisse die Ausnahme sein müssten. Eine der "geeigneten Maßnahmen" sei hier die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung.

Diese Punkte werden aber nicht als klare Bedingung genannt - und sind damit deutlich schwächer formuliert als in dem Vorstoß der NRW-SPD. Der größte Landesverband der SPD hatte am Samstag einen Entwurf für einen Parteitagsantrag veröffentlicht und die SPD-Führung damit unter Druck gesetzt. Nach vielen Gesprächen hinter den Kulissen verständigten sich Parteispitze und Länder nun auf diesen Kompromiss, um noch möglichst viele der Gegner einer großen Koalition umzustimmen.

Festgeschrieben ist darin auch, dass noch im ersten Quartal ein "Fahrplan für den notwendigen inhaltlichen und organisatorischen Neuaufstellungsprozess" der SPD vorgelegt wird - mit dem Ziel, diesen noch vor der Sommerpause zu starten.

Nach einer mehrstündigen Debatte sollen die rund 600 Delegierten am Nachmittag entscheiden, ob die SPD-Spitze die Bildung einer erneuten großen Koalition in Angriff nehmen darf.

Vor der Tür demonstrierten zahlreiche GroKo-Gegner mit Schildern und Plakaten. Die gesamte SPD-Spitze um Parteichef Martin Schulz wirbt für die Verhandlungen, an der Basis gibt es aber erheblichen Widerstand.

"Ich vertraue unseren Delegierten und wünsche uns eine faire Debatte", twitterte Schulz am Morgen. "Die besseren Argumente sollen sich durchsetzen." Für die SPD, das Land und Europa stehe viel auf dem Spiel.

Von Parteichef Martin Schulz wird eine kämpferische Rede für die GroKo erwartet. Sein schärfster Widersacher ist der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert, der seit Wochen gegen ein Bündnis mit der Union mobil macht.

Schulz sprach am Samstagabend von einer richtungsweisenden Entscheidung: "Die Sozialdemokraten in ganz Europa schauen auf diesen Parteitag", sagte er. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel mahnte bei einem Besuch in Bulgarien: "Die Welt wartet nicht auf uns."

Bei einem Ja könnten die Verhandlungen für eine Neuauflage der großen Koalition noch in der kommenden Woche beginnen. Sollten die Genossen dagegen mehrheitlich Nein sagen, wäre nach dem Aus für eine Jamaika-Koalition auch der zweite Anlauf zur Regierungsbildung gescheitert.

Wie es dann weitergehen würde, ist noch völlig offen. Es gibt drei Möglichkeiten: Minderheitsregierung, Neuwahl oder einen Neuanlauf für eine Jamaika-Koalition. Die SPD würde bei einem Nein wahrscheinlich in eine tiefe Krise stürzen. Ein Rücktritt von Parteichef Schulz gilt für diesen Fall als wahrscheinlich.