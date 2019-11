Rentnerinnen und Rentner müssen derzeit ein Vielfaches mehr an Einkommenssteuer auf ihre Bezüge zahlen als noch 2010.

Berlin. Aus einer Antwort des Finanzministeriums an die Linkspartei geht eine deutliche Steigerung der Steuerbelastung für Rentner hervor.

Rentner zahlen teilweise fünfmal so viel Steuern wie 2010

Eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hat unschöne Erkenntnisse für Ruheständler zutage gefördert. Aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums an die Linksfraktion geht hervor, dass die Steuerbelastung für Rentner seit 2010 deutlich gestiegen ist – teilweise um rund das Fünffache.

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte die zunehmende Rentenbesteuerung als „faktische Rentenkürzung“.

Aus der Antwort, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über die das MDR-Magazin „Umschau“ berichtete, lassen sich unter anderem folgende Fälle konstruieren:

Ein Neurentner mit monatlicher Bruttorente von 1500 Euro zahlt jetzt 430 Euro Einkommenssteuer im Jahr – 2010 waren es 79 Euro.

Ein Ruheständler mit 1700 Euro Bruttorente pro Monat zahlt jetzt 758 Euro jährlich – 2010 waren es 294 Euro.

Für Altersbezüge von monatlich 2000 Euro werden heute jährlich 1326 Euro Einkommensteuer fällig, 2010 waren es 679 Euro.

Wer eine Rente von 1200 Euro erhält, zahlt erst ab diesem Jahr Einkommensteuer – nämlich 31 Euro im Jahr.

Hintergrund ist eine 2005 eingeführte Änderung. Bis dahin galt ein Freibetrag von 50 Prozent der Rente. Seitdem steigt die Besteuerungsanteil der Rente um zunächst jährlich zwei Prozentpunkte. Bis zu heute sank der Freibetrag auf 22 Prozent.

Im Gegenzug können seit 2005 Rentenbeiträge mehr und mehr vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden. Geltend gemacht werden können auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und manche alltägliche Ausgaben.

Fällig wird die Steuer, wenn die Gesamteinkünfte eines Rentners über dem Grundfreibetrag (9168 Euro) liegen. Im Durchschnitt lag die Rente 2018 bei 1219 Euro.

Bartsch fordert von Scholz und Heil höhere Freibeträge

Bartsch sagte der dpa: „In den nächsten Jahren wird die Steuerlast auch für kleine und mittlere Renten immer weiter steigen.“ Er forderte Finanzminister Olaf Scholz und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) auf, ein Konzept mit deutlich höheren Freibeträgen vorzulegen, die kleine und mittlere Renten schützen.

Insgesamt flossen 2015 rund 34,65 Milliarden Euro Einkommensteuer von Steuerpflichtigen mit Renteneinkünften an den Staat.

Zuletzt hatte es bessere Nachrichten für Rentner gegeben: Aus einem Entwurf für den Rentenversicherungsbericht 2019 ging hervor, dass die Renten 2020 erneut steigen dürften. Demnach könnten die Renten zum 1. Juli 2020 in Westdeutschland um 3,15 Prozent und in Ostdeutschland um 3,92 Prozent steigen – insgesamt leben in Deutschland 21 Millionen Rentner.

Auch viele Betriebsrentner konnten sich freuen: Die Bundesregierung brachte ein Gesetz auf den Weg, mit dem sie einen Teil ihrer Krankenkassenbeiträge sparen. Ab 1. Januar 2020 soll ein Freibetrag von 159,25 Euro gelten. Das heißt: Erst ab dieser Höhe werden Krankenkassenbeiträge auf die Betriebsrente fällig.

