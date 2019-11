Neuer SPD-Vorsitz: Welches Chef-Duo macht das Rennen?

Berlin. Nur noch wenige Stunden bleiben den SPD-Mitgliedern, um eine neue Parteispitze zu wählen. Welches Duo wird am Ende die Nase vorn haben?

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) wählt einen neuen Parteivorsitz. Die Suche nach einem neuen Führungsteam endet am Freitag um 23.59 Uhr.

Nicht mehr viel Zeit für die rund 425.000 SPD-Mitglieder sich zwischen den beiden Duos Olaf Scholz und Klara Geywitz oder Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zu entscheiden. Das Ergebnis wird am 30. November (gegen 18 Uhr) im Willy-Brandt-Haus in Berlin verkündet.

Stichwahl um SPD-Vorsitz: Entscheidung rückt näher

Bei der ersten Abstimmung konnte kein Team die absolute Mehrheit erreichen, deswegen findet zwischen den beiden erstplatzierten Duos seit dem 19. November eine zweite Abstimmung statt. Das Gewinnerteam wird dann auf dem SPD-Parteitag (6. bis 8. Dezember in Berlin) vom Parteivorstand zur Wahl vorgeschlagen.

Die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer hatte die Parteimitglieder zur Teilnahme an der Stichwahl aufgerufen. „Jetzt geht es tatsächlich um den Endspurt“, sagte Dreyer Anfang der Woche in Berlin. Über einen Zwischenstand zur Beteiligung an dem Mitgliederentscheid wollte sie aber keine Angaben machen.

Neue SPD-Spitze: Auswirkungen für große Koalition

Bei Stichwahlen seien die Wahlberechtigten oft nicht so motiviert, sagte sie. Die Wahlbeteiligung von gut 53 Prozent bei der ersten Runde des Mitgliederentscheids sei allerdings nicht wenig gewesen.

Beide Teams haben starke Fangemeinden: Esken und Walter-Borjans werden von den Jusos unterstützt und gelten als Kandidaten des linken Parteiflügels. Für Geywitz und Scholz werben viele namhafte Sozialdemokraten, darunter zahlreiche Bundestagsabgeordnete.

Bei der Wahl geht es aber nicht nur um die Führung der SPD, sondern auch um die Zukunft der großen Koalition. Im Gegensatz zum konkurrierenden Team Esken/Walter-Borjans gelten Geywitz und Scholz als Befürworter der schwarz-roten Koalition.

SPD steht am Scheideweg

Die SPD steht vor einem Scheideweg: Viele Anhänger wünschen sich ein geschärftes Profil links der Mitte und eine klare Abgrenzung der Partei vom aktuellen Koalitionspartner. So könne die SPD wieder zur Volkspartei werden und die Gunst der Wähler zurückgewonnen werden.

Lauter einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Ipsos befürwortet zwar nur eine Minderheit der SPD-Anhänger (37 Prozent) ein vorzeitiges Aus der schwarz-roten Koalition, aber für viele steht das Spitzenduo Scholz/Geywitz symbolisch für das Vergangene. Knapp 60 Prozent der SPD-Unterstützer befürchtet, dass mit dem Duo Scholz/Geywitz alles beim Alten bleiben wird. (gem/dpa)