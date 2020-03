Berlin-Anschlag: Amri-Geldbörse lag 20 Stunden unter Lkw-Sitz – unentdeckt

Als Anis Amri den Bahnhof Gare du Nord in Brüssel erreicht, trägt er schwarze Sportschuhe, eine graue Jogginghose, einen grünen Parka mit Kapuze, einen Schal, eine graue Mütze. Es ist kurz nach 19 Uhr, der 21. Dezember 2016. Es ist zwei Tage her, da hatte der Tunesier in Berlin einen...