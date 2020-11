Corona-Gipfel: Länder wollen diese Regeln für Weihnachten

Weihnachtsfeiern mit bis zu zehn Personen, keine Schulschließungen, eine kürzere Quarantäne und kein Böllerverbot – die Bundesländer gehen mit milden Corona-Regeln in die neuen Verhandlungen mit dem Kanzleramt.

Das geht aus dem neunseitigen Beschlussentwurf der Länder hervor, der unserer Redaktion vorliegt. Von der Ein-Personen-Regel (Treffen außerhalb des eigenen Haushalts mit nur einer weiteren Person), wie es der Bund beim letzten Mal vorschlug, ist darin keine Rede mehr.

Stattdessen wird aufgefordert, private Treffen auf einen weiteren Haushalt, in jedem Fall aber auf maximal fünf Personen zu beschränken, Kinder bis 14 Jahre ausgenommen. Lesen Sie hier: Um diese Punkte geht es beim Corona-Gipfel mit Merkel,

Corona-Regeln: Darauf haben sich die Länder geeinigt

Zu Weihnachten soll es aber Ausnahmen geben: Hier sollen sich bis zu zehn Personen treffen können, Kinder bis 14 nicht miteingerechnet. Über die Zahl der Haushalte, die zusammenkommen dürfen, wird keine Angabe gemacht.

Schleswig-Holstein verschärft die Kontaktbeschränkungen allerdings nicht – hier sind auch im Alltag private Zusammenkünfte mit bis zu zehn Personen möglich. Wegen der im Ländervergleich niedrigen Corona-Infektionszahlen will Schleswig-Holstein die von den anderen Ländern geplanten strengeren Kontaktbeschränkungen nicht mittragen. Eine entsprechende Fußnote gibt es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschlussentwurf der Länder für die Runde mit Merkel am Mittwoch.

Dem RKI zufolge wies Schleswig-Holstein am Dienstag bei der Sieben-Tage-Inzidenz von Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner mit 47 den niedrigsten Wert aller Bundesländer auf.

Corona: Ministerpräsidenten empfehlen Selbstquarantäne vor Weihnachten

Außerdem soll der Beginn der Weihnachtsferien auf den 19. Dezember vorgezogen werden. Das freilich entscheidet jedes Bundesland selbst. Mehrere Länder haben bereits vorgezogene Weihnachtsferien angekündigt, zuletzt Bayern.

Die Sonderregelungen für Weihnachten begründen die Länder damit, dass diese Tage „für den familiären und gesellschaftlichen Zusammenhalt" besonders wichtig seien.

Die Menschen werden aufgefordert, sich zuvor in eine „möglichst mehrtägige häusliche Selbstquarantäne" zu begeben. So soll verhindert werden, dass die Feierlichkeiten die Infektionszahlen wieder in die Höhe treiben.

Arbeitgeber sollen prüfen, ob vom 23. Dezember 2020 bis zum 1. Januar 2021 nicht „großzügige Home-Office-Regelungen" angeboten werden oder die Betriebe sogar ganz für Betriebsferien geschlossen werden können.

Neue Corona-Regeln für Silvester

Nicht durchsetzen konnten sich die SPD-geführten Länder mit ihrem Versuch, ein grundsätzliches Böllerverbot für Silvester einzuführen. Im Papier heißt es lediglich: „Zum Jahreswechsel 2020/2021 wird empfohlen, auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten.“ Allerdings soll Feuerwerk auf größeren Plätzen untersagt sein, nicht aber der Verkauf der Pyrotechnik, wie von SPD-Seite ursprünglich geplant.

Die CDU-Seite konnte sich wiederum nicht mit ihrem Vorschlag, zur Entlastung der Betriebe die Lenk- und Ruhezeiten sowie die Anlieferzeiten zu lockern, durchsetzen. Bei der Maskenpflicht sind Verschärfungen geplant. So besteht künftig nicht nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auch „an allen Orten mit Publikumsverkehr in Innenstädten“ die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Auch auf Parkplätzen und vor Einkaufsgeschäften muss Maske getragen werden.

Maskenpflicht soll künftig an allen Schulen ab der Klasse sieben gelten. Ausnahmen sind möglich, wenn eine Schule nicht von Infektionen betroffen ist. Auch für Grundschulen soll künftig die Möglichkeit einer Maskenpflicht bestehen. An Schulen sollen verstärkt Antigen-Schnelltests eingesetzt werden. Von einer Teilschulschließung für Kinder ab 12 oder 14, wie es das Kanzleramt beim letzten Treffen ins Gespräch gebracht hatte, ist im Papier nichts zu finden. Die Länder hatten den Vorschlag schon damals abgelehnt.

Für Künstler, Soloselbstständige, die Reisebranche und andere Unternehmen, die erhebliche Einschränkungen ihres Betriebs hinnehmen müssen, soll der Bund die Überbrückungshilfe bis Mitte 2021 verlängern.

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen Silvesterfeuerwerk auf belebten öffentlichen Plätzen in diesem Jahr verbieten. Foto: Angelika Warmuth / dpa

Am 15. Dezember wollen die Ministerpräsidenten erneut zusammenkommen, um mit dem Kanzleramt über das weitere Vorgehen zu beraten. So steht es im Papier. Klärungsbedarf dürfte es aber auch schon akut im Kanzleramt geben. Denn die vorgeschlagenen Regeln weichen weit vom Vorschlag des Bundes ab, der beim letzten Treffen gemacht wurde. Wenn sich Angela Merkel am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten trifft, wird sie daher versuchen, an der einen oder anderen Stelle noch Verschärfungen durchzusetzen.

Corona-Gipfel: Änderungen vor Gespräch mit Merkel möglich

Immerhin in einem Punkt sind sich die Länder schon jetzt mit dem Bund einig geworden: Die Quarantänezeit soll von 14 auf zehn Tage verkürzt werden. „Wir wollen die Quarantäne verkürzen, ohne ein zusätzliches Risiko einzugehen“, bestätigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dieser Zeitung: „10 Tage Quarantäne mit Schnelltest am Ende ist genauso sicher wie 14 Tage Quarantäne ohne Test.“ Eine solche Regelung bedeute für die Betroffenen vier Tage weniger Einschränkungen.

Die neue Quarantänezeit soll bereits ab nächstem Monat gelten: Vom 1. Dezember an soll die Quarantäne von Kontaktpersonen unter der Bedingung, dass ein negativer Corona-Test vorliegt, um vier Tage verkürzt werden. Zulässig sind dafür sowohl Antigen-Schnelltests wie PCR-Tests. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Montag auf die neue Regelung geeinigt. Eine Bestätigung durch die Ministerpräsidentenkonferenz sei nicht mehr nötig, hieß es aus dem Bundesgesundheitsministerium.

