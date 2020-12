SPD legt im Sonntagstrend leicht zu, Union stabil

Die Parteivorsitzenden der SPD, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, können sich über ein leichtes Plus bei den aktuellen Umfragewerten freuen.

Berlin. Die SPD hat in einer neuen Umfrage leicht zugelegt. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die "Bild am Sonntag" gewinnen die Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt hinzu und kommen nun auf 16 Prozent.

Die Union käme wie in der Vorwoche auf 35 Prozent, die Grünen unverändert auf 19 Prozent, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Die Linke verliert demnach einen Prozentpunkt und bekäme nun 7 Prozent, die AfD wie in der Vorwoche 10 Prozent und die FDP 7.

© dpa-infocom, dpa:201213-99-671609/2