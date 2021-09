Anschlagspläne auf Synagoge - Weitere Funde bei 16-Jährigem

Bei dem 16-Jährigen, der einen Anschlag auf die Synagoge in Hagen geplant haben soll, haben die Ermittler islamistisches Propagandamaterial entdeckt.

Es gebe nicht mehr nur den Chat mit einem mutmaßlichen IS-Terroristen, hieß es von Seiten der Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen. Bei dem Jugendlichen sei im Zuge der Auswertung inzwischen deutlich mehr Material entdeckt worden, darunter seien auch grausame Darstellungen.

Die Behörden sehen in dem Fall ein bekanntes Vorgehen des Islamischen Staates (IS), das schon bei Anschlägen in Ansbach und Würzburg zu beobachten gewesen sei. Hintermänner des IS sprächen im Netz gezielt Jugendliche und junge Männer an, bei denen sie eine ideologische Nähe vermuteten. Dann stachelten sie sie zu Anschlägen an und übermittelten ihnen das nötige Wissen wie etwa Bombenbauanleitungen.

In diesem Fall habe ein mutmaßlicher IS-Konstrukteur mit dem Kampfnamen Abu Harb ("Vater des Krieges") den jungen Syrer in Hagen im Netz kontaktiert. In der vergangenen Woche war ein Großaufgebot der Polizei ausgerückt, um die Synagoge in Hagen zu bewachen. Wenig später war der 16-jährige Syrer festgenommen worden. Der Jugendliche selbst hatte bestritten, einen Anschlag geplant zu haben.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dankte den Behörden am Dienstag im Düsseldorfer Landeskriminalamt für ihr "schnelles und konsequentes Handeln". Sie hätten eine "grausame Attacke" verhindert und damit einen Dienst am Land geleistet.

Entscheidend sei nicht, wie lange der Täter in Haft bleibe, sondern dass ein Anschlag verhindert worden sei. "Der Schutz der staatlichen Institutionen hat funktioniert", sagte Laschet. Die Bedrohungslage durch Terrorismus sei weiterhin da.

"Wir merken immer wieder in diesen Tagen auch, wie sehr wir am Tropf befreundeter Nachrichtendienste hängen", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). "Wir haben diese Kompetenzen und Befugnisse nicht. Wir sollten schauen, wie wir die Informationsbeschaffung verbessern können."

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) sagte, die neue Zentralstelle für Terrorismusverfolgung habe hervorragend funktioniert. Binnen Stunden sei die Beweislage in dem Fall so weit erhärtet worden, dass der Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen sei, auch wenn sein Anwalt nun einen Antrag auf Haftprüfung gestellt habe. Das zuständige Gericht werde darüber in einer Frist von zwei Wochen entscheiden.

Der Verteidiger des Jugendlichen, Ihsan Tanyolu, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, dass er bereits am Freitag vergangener Woche die Haftprüfung beantragt habe. Er warte zudem noch auf die Akten der Ermittler, in die er Einsicht nehmen will.

