Corona: Wie lange bleiben die Schulen offen?

Die Omikron-Variante treibt die Infektionszahlen rasch in die Höhe. Doch wie es mit den Schulen nach den Weihnachtsferien weitergeht, ist noch unklar. Erst am 7. Januar wollen sich die Regierungschefinnen und -chefs von Bund und Ländern wieder zusammenschalten, um über die Corona-Lage zu beraten. Eltern, Kinder und Lehrkräfte fürchten allerdings, dass das zu spät sein könnte. Schon jetzt betont Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dass die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen deutlich höher liegen könnte als es die offiziellen Zahlen suggerieren. Auch Bildungsexperten machen Druck auf die Politik, ein Konzept für die Schulen vorzulegen.

Corona-Lage: Könnten die Schulen bald wieder geschlossen werden?

Nein, wahrscheinlich nicht. Vorerst ist die Haltung der Kultusministerinnen und -minister: Die Schulen bleiben solange offen wie möglich. Die Bundesregierung und das Bundesbildungsministerium haben sich ebenfalls zu Wochenbeginn dazu bekannt. Auch SPD-Chefin Saskia Esken betonte im Interview mit dieser Redaktion: "Es hat die allerhöchste Priorität, diese Orte der Bildung und der persönlichen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen offenzuhalten." Sonst fehle auch der Austausch untereinander. Als Mittel, um das zu sichern, nannte sie Tests sowie Impfungen von Schülern, Erzieherinnen und Lehrkräften.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sieht "weder eine Rechtsgrundlage, noch eine sachliche Begründung" für eine flächendeckende Schulschließung in allen Bundesländern. Die neue Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hatte kürzlich im Gespräch mit dieser Redaktion ebenfalls betont, dass Schulen und Kitas ein wichtiges System seien, das Kindern in der Corona-Zeit Halt gebe. "Sinnvoll wäre es, das Maskentragen auszuweiten und mehr zu testen", sagte Spiegel.

Anne Spiegel will als neue Familienministerin Frauen stärken. Foto: Imago Images

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger schrieb vor Weihnachten auf Twitter: "Wenn durch Quarantäne & Omikron Unterrichtsausfall droht, dann müssen wir vorbereitet sein. Sei es durch zusätzliche Räumlichkeiten, sei es durch genug Serverkapazitäten etc." Wie viele der rund 32.200 allgemeinbildenden Schulen in Deutschland darauf bereits vorbereitet sind, teilte sie nicht mit.

Corona an den Schulen: Könnte es wieder mehr Distanzunterricht geben?

Aus Thüringen kam unterdessen die Forderung, das Bundesinfektionsschutzgesetz müsse geändert werden, um an Schulen flächendeckend Distanzunterricht zu ermöglichen. Das Präsidium der Kultusministerkonferenz (KMK) tagt am heutigen Donnerstag, Beschlüsse sollen aber voraussichtlich nicht gefasst werden. Am 5. Januar folgt eine Sondersitzung der KMK, bei der die Corona-Lage an den Schulen diskutiert werden soll. Erklärtes Ziel der Beratungen ist es, Präsenzunterricht sicherzustellen.

Thüringen geht einen Sonderweg: Montag, 3. Januar wird zwar der erste Schultag nach den Weihnachtsferien sein. Doch an den ersten beiden Schultagen sollen die Schülerinnen und Schüler zum Lernen zu Hause bleiben. Schulleitungen und Lehrkräfte sollen sich in dieser Zeit einen Überblick verschaffen, wer infiziert oder erkrankt ist oder in Quarantäne steckt.

Der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, sagte dem Berliner "Tagesspiegel" (Donnerstag), das Prinzip "Augen zu und durch" habe in der Pandemie schon mehrfach nicht funktioniert: "Das endet mit dem größtmöglichen Schaden, nämlich dem Schließen aller Schulen." Er plädierte dafür, am Präsenzunterricht nicht um jeden Preis festzuhalten – auch wenn flächendeckende Schließungen keineswegs das Ziel seien. Aber die Inzidenzraten bei 5- bis 14-Jährigen seien schon jetzt teilweise doppelt und dreifach so hoch wie der Durchschnitt. Auch drohende Ausfälle bei den Lehrkräften müssten eine Rolle spielen.

Unterricht trotz Corona: Welche Maßnahmen denkbar sind

Wenn von der Schließung der Schulen gesprochen wird, heißt das nicht, dass gar kein Unterricht mehr erfolgt. Vielmehr geht es darum, alternative Unterrichtsformen durchzuführen: Präsenzunterricht kann durch das Lernen in Distanz (zu Hause vor dem Computer oder Tablet) ersetzt werden. Es kann Wechselunterricht geben, sodass kleinere, feste Gruppen gemeinsam vor Ort in der Schule unterrichtet werden.

Doch all diese Maßnahmen gelten vor allem für Grundschüler als schwierig, aus technischen Gründen, aber auch wegen des Leseverständnisses und wegen der fehlenden sozialen Interaktion. Die neue Berliner Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) sagte der "Berliner Morgenpost", die Lernstandserhebungen nach den Sommerferien hätten große Defizite offengelegt. Jeder vierte bis fünfte Schüler Berlins hat demnach Lernlücken aus der Pandemie.

(mja/mit dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de