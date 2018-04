Für mehr Bus, Bahn und Straßenbahn

Braunschweig. Am Donnerstag fuhr nichts: Der Streik im öffentlichen Dienst traf auch den Nahverkehr in Braunschweig. Doch engagierte Bürger denken weit über diesen einen beschwerlichen Tag hinaus: Wie sieht die Region der Zukunft aus? Wie sieht das Braunschweig der Zukunft aus? Es sind nicht nur Politik und Verwaltung, die Antworten geben. Die Bürgerschaft mischt sich ein. Auch MoveBS mischt sich ein. MoveBS steht für Verbesserung von Mobilität und Verkehr in Braunschweig.

In Braunschweig ist es mittlerweile kompliziert geworden, die Ideen der Ehrenamtlichen einfach vom Tisch zu wischen. Denn der Gruppe geht es nicht um Eigeninteressen. Es geht um das Gemeinwohl. „Der Kit, der uns zusammenhält, das ist der Klimaschutz-Gedanke“, sagt Leonhard Pröttel. „Es passiert überall etwas: Ob es in der Arbeitswelt ist, im eigenen Haus oder der Wohnung – überall werden Klimaschutz-Anstrengungen unternommen. Nur in Verkehrsfragen passiert nichts.“

MoveBS – das steht für Spargel-Express, für neue Straßenbahnlinien, für bessere Fahrpläne, für bessere Radwege. Das Auto als Rückgrat des innerstädtischen Verkehrs wird infrage gestellt.

Enthusiasmus ist dabei natürlich Pflicht. Doch hier kommt auch Sachverstand hinzu. Umweltschützer, Architekten, Stadtplaner, Stadtentwickler, Verkehrsplaner werfen ihr Wissen zusammen. Bereichert vom Wissen von Praktikern. Wenn es zum Beispiel um den Spargel-Express geht, der erhofften Bahnverbindung zwischen Braunschweig und Wendeburg, darf sich MoveBS auf die Sachkenntnis von Lokomotivführern verlassen.

Vor fünf Jahren hat sich die Gruppe gebildet. Einige haben Wurzeln im Umweltzentrum, andere beim Bund für Umwelt und Naturschutz. Martin Schwerter kommt vom Braunschweiger Forum, dem Verein für bürgernahe Stadtplanung, und sagt: „Wir sind dadurch schon gut vernetzt. Doch natürlich haben wir auch gute Verbindungen nach Wendeburg.“

Bekannt wurde die Gruppe durch die Diskussion um neue Straßenbahnlinien. Dafür sorgte die Kraft der Bilder. MoveBS-Grafiken zeigten plötzlich, wie die Tram durch Lehndorf oder Volkmarode fahren könnte, und dass es auch möglich ist, die Straßenbahn eines Tages über Braunschweigs Güldenstraße rollen zu lassen. Grafiken, die zu einer Versachlichung von hochemotionalen Diskussionen führten. Auch wenn das manchen nicht schmeckte. Zuletzt führte eine Diskussion von MoveBS mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt dazu, dass die Messexperten sich Züge zwischen Wendeburg und Braunschweig nun doch gut vorstellen können. Ein neues Forschungsfeld scheint sich zu eröffnen. Der Spargel-Express hat dadurch einen völlig unerwarteten Rückenwind erhalten. Pröttel sagt: „Auch in Verkehrsfragen und beim Klimaschutz muss die Bürgerschaft Druck machen. Die Zeit ist vorbei, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Und das spürt jeder.“

DER GEMEINSAM-PREIS Am 17. Mai ehrt unsereZeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 15. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Name des Kandidaten: MoveBS – Initiative für die Verbesserung von Mobilität und Verkehr in Braunschweig. Das Ziel: Die Initiative setzt sich ein für eine Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel. Ausbau des Tramnetzes, Optimierung der Fahrpläne und Linienverläufe von Bahnen und Bussen, bessere Verknüpfung von Radverkehr und ÖPNV. Die Partner: Initiativen wie Bund für Umwelt und Naturschutz, Umweltzentrum, Braunschweiger Forum. Kontakt: Über die Internetseite www.movebs.de