Wochenende für Wochenende im Einsatz

Jetzt beginnt für die Wolfsburger Rettungsschwimmer die Saison: Bis Oktober halten sie am Allersee die Stellung und haben dabei die Wassersportler von morgens bis abends im Auge.

Seit rund eineinhalb Jahren ist Michael Friedl dabei. Der 39-Jährige geht nun in seine zweite Sommersaison mit den Rettungsschwimmern der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) der Ortsgruppe Wolfsburg. „Ich wollte etwas zurückgeben an die Gesellschaft – und überlegte mir dann, was am besten zu mir passen könnte“, berichtet der Wolfsburger, der seine Entscheidung nicht bereut. Im Gegenteil. „Wir sind eine coole Gruppe“, erklärt Friedl.

„Wir sind bei Wind und Wetter im Einsatz. Eigentlich ist immer jemand auf dem See.“ Rouven Heling ist Rettungsschwimmer in Wolfsburg.

Rund acht bis zehn junge und erfahrene Helfer sind an jedem Wochenendtag im Einsatz. Regelmäßig streifen sie am Strand entlang, fahren mit dem Boot hinaus. „Besonders die Kinder finden das spannend. Die Kleinen stellen viele Fragen. Sie verwechseln uns oft mit der Feuerwehr. Die Arbeit ähnelt sich ja auch in gewisser Weise: Wir sind da, um zu helfen“, freut sich Friedl. Und dann wird auch schon einmal ein Pflaster geklebt.

Die Hauptaufgabe ist und bleibt aber, das betonen die Rettungsschwimmer, den sogenannten Ertrinkungstod zu verhindern. Vor zwei Jahren kam es letztmalig zu einem tödlichen Unfall am Allersee. Damals ertrank ein Kind, Wiederbelebungsversuche scheiterten. Viel Aufarbeitung wurde damals geleistet, denn eines ist ganz klar: Ein solcher Fall lässt niemanden unberührt.

Bei Wind und Wetter sind die Rettungsschwimmer im Einsatz. „Eigentlich ist immer jemand auf dem See“, erklärt Rouven Heling. Unter anderem viele Wassersportvereine befinden sich am Ufer des Allersees.

Nicht jeder der insgesamt rund 100 Aktiven hat an jedem Wochenende Zeit – und das muss er auch gar nicht, betont Norman Beres. „Jeder ist eine Unterstützung“, so Heling. Und viele opfern etliche Wochenenden oder sogar den Sommerurlaub, um am Allersee die Stellung zu halten. Auch die Einsatzkleidung zahlen die DLRG-Mitstreiter aus eigener Tasche.

Übrigens endet die Arbeit für die Rettungsschwimmer nicht Mitte Oktober. Denn die Aktiven sind stets auch im Badeland anzutreffen: Dort geben sie mehrmals unter der Woche Schwimmkurse – vom Seepferdchen bis zum Abzeichen in Gold und dem Rettungsschwimmer ist alles dabei.

DER GEMEINSAM-PREIS Am 17. Mai ehrt unsere Zeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 15. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Name des Kandidaten: Die Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe Wolfsburg. Das Ziel: Die Hauptaufgabe ist und bleibt, den sogenannten Ertrinkungstod zu verhindern. Die Ehrenamtlichen zeigen jedes Wochenende Präsenz am Allersee. Die Partner: Mit vielen Schulen im Wolfsburger Stadtgebiet arbeitet die Wolfsburger Ortsgruppe zusammen. Dort leisten sie Aufklärungsarbeit. Kontakt: DLRG-Ortsgruppe Wolfsburg, Schleusenpfad 1, 38440 Wolfsburg. Telefonnummer: 017623995211; Mail-Adresse: kommunikation@wolfsburg.dlrg.de.