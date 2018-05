Azubis sammeln Geld für soziale Projekte

Brötchen schmieren für den Arbeitstag – geht ohne Weiteres. Belegte Brötchen und Kuchen ausgeben – zum Geburtstag oder Firmenjubiläum sicher keine Seltenheit. Doch sich diese Arbeit ans Bein binden für alle Kollegen sämtlicher Abteilungen?

Einmal im Jahr machen sich die Auszubildenden der Barmer Krankenkasse in Wolfsburg diese Arbeit, um für die gute Sache zu sammeln. „Wir überlegen uns im Vorfeld, für welches Projekt wir sammeln wollen“, berichtet Leonie Fankhänel. Im vergangenen Jahr spendeten die Azubis für Carpe Diem Wolfsburg. Es handelt sich um einen Tagestreff für Wohnungslose und Hilfsbedürftige. Rund 600 Euro kamen zusammen. Viele Mitarbeiter, so berichtet Barmer-Ernährungsexpertin Birgit Leuchtmann-Wagner, freuten sich bereits auf den Brötchentag.

„Wir informieren die Belegschaft im Vorfeld. Damit sie sich an diesem Tag nichts zum Essen mitnehmen“, so Laura Schade schmunzelnd. Mit dekorierten Rollwagen fahren die Auszubildenden über die Gänge: Jeder spendet, was er möchte – und nimmt sich Brötchen, Kuchen oder beides. Oftmals ergeben sich Gespräche über die Einrichtung, die Nutznießer der Aktion ist. Die Azubis stehen Rede und Antwort – und tragen die Idee des sozialen Projekts weiter. Ihnen machen die Aktionen Spaß – und sie sind stolz. „Es ist schön zu sehen, dass man etwas bewegen kann“, sagt Tallal Mohamad, die wie viele ihrer jungen Kollegen in der Freizeit bereits ehrenamtlich tätig war – in der Feuerwehr oder in der Bildungsorganisation für jüdische Kinder. Gemeinsam kaufen sie für den Brötchentag im Großmarkt ein, machen sich Gedanken über die Auswahl, backen und treffen sich früh zum Brötchenschmieren. Im Nachgang überreichen sie der jeweiligen Institution die Spende.

In den vergangenen Jahren profitierten neben Carpe Diem Wolfsburg auch Heidi, Förderverein für krebskranke Kinder, sowie das Hospiz. Hier gab es für die Azubis eine Führung. „Toll, was die Helfer dort für sterbenskranke Menschen tun“, sagt Leonie Fankhänel. Neben dem Brötchenverkauf übrigens beteiligen sich die Azubis aktiv an Blutspendeaktionen der Krankenkasse.

DER GEMEINSAM-PREIS Beim Gemeinsam-Preis wird in diesem Jahr zum dritten Mal der „Rückenwind- Preis“ verliehen: eine Auszeichnung für Unternehmen und Institutionen, die das Ehrenamt ihrer Mitarbeiter fördern. BS Energy stiftet den Preis. Die Jury entscheidet über den Preisträger. Dieser wird beim Festakt am 17. Mai verkündet. In den nächsten Tagen stellen wir die Kandidaten vor. Heute: Die Barmer Krankenkasse Wolfsburg und ihr Azubi-Projekt Das Ziel: Der Barmer ist es wichtig, ehrenamtliches Engagement zu fördern und zu unterstützen. Es hat Tradition, dass Azubis sich für caritative Zwecke engagieren. Die Partner: verschiedene gemeinnützige Institutionen. Kontakt: Barmer Wolfsburg, Willy-Brandt-Platz 8, Wolfsburg.