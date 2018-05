Gabriel war in die Kritik geraten, weil er einen Sitz im Aufsichtsgremium des neu entstandenen Unternehmens einnehmen will. Foto: Rainer Jensen/dpa (Archiv)

Salzgitter Ex-Wirtschaftsminister Gabriel (SPD) hat sich gegen die Aussage verwahrt, er habe Anteil an der Fusion der Transportsysteme-Hersteller Siemens-Alstom.

Sigmar Gabriel: Ich war an der Fusion in keiner Weise beteiligt

„Ich war daran in keiner Weise beteiligt“, erklärte Gabriel gegenüber der „Braunschweiger Zeitung“ (Freitag-Ausgabe). Engagiert habe er sich lediglich für die Fusionspläne von Siemens und Alstom im Kraftwerksbereich, die nicht erfolgreich waren.

Gabriel war in die Kritik geraten, weil er einen Sitz im Aufsichtsgremium des neu entstandenen Unternehmens einnehmen will. Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass er die gesetzlich festgelegte Karenzzeit zwischen dem Ende seiner Amtszeit als Minister und der Übernahme des Unternehmensmandates einhalte.