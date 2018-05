Hubertus Heil hält die Festrede beim Gemeinsam-Preis

Zum 15. Mal verleiht unsere Zeitung am Donnerstagabend zusammen mit dem Braunschweiger Dom den Gemeinsam-Preis. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hält die Festrede vor mehr als 800 Gästen. „Ohne die vielen hunderttausend Freiwilligen würde es in unserem Land anders aussehen. Unsere Gesellschaft wäre ärmer, unser Miteinander stumpfer“, hatte er im Vorfeld der Preisverleihung gesagt. „Ich bin besonders stolz, dass ich in meiner neuen Funktion die Arbeit von Ehrenamtlichen in meiner Heimatregion würdigen darf“, so Hubertus Heil.

Über die Gemeinsam-Preisträger konnten die Leser unserer Zeitung abstimmen. Insgesamt wurden 24 vorbildliche Projekte aus der gesamten Region vorgestellt - und sie alle sind Vorbilder, weil sie Großartiges für das Miteinander in der Gesellschaft leisten. Wer gewonnen hat, wird erst während des Festaktes bekanntgegeben.

Die Preise im Wert von 11 000 Euro wurden ausgelobt von Volkswagen Financial Services, BS Energy, Braunschweiger Dom und BZV Medienhaus.