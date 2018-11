Es wird richtig Winter – noch im November

Das Erstaunen über den milden Oktober und die Wärme Anfang November ist noch nicht lange her. Und nun wird es doch richtig Winter. Die Meteorologen sagen für den Rest dieser Woche den schrittweisen Rückgang der Temperaturen voraus. Besonders nachts wird es frostig. Für den Montag rechnet man mit der Ankunft der skandinavischen Kaltluft, die dann endgültig das Schlagwort „Wintereinbruch“ rechtfertigt.

„Die Kälteperiode steht unmittelbar bevor“, sagt Tobias Schaaf, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes, unserer Zeitung. Der Donnerstag sei tatsächlich der letzte milde Tag gewesen, ab Freitag müsse man sich auf den Temperaturabfall gefasst machen. Und schon am Wochenende ist dann auch der angekündigte Frost da, sagt Schaaf: „Insbesondere in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist das Risiko hoch, bedingt durch die fehlende Bewölkung.“

Bis zu minus drei Grad

Die Temperaturen werden sich in dieser Nacht bei 0 Grad einpendeln, meint der Wetterexperte. Von Sonntag auf Montag soll es dann noch kälter werden, Schaaf rechnet mit Temperaturen um minus 3 Grad. Schnee hält er allerdings in den kommenden Tagen für unwahrscheinlich, jedenfalls ist das seine Prognose für tieferen Lagen. Da zeichne sich noch nichts ab, „zumindest in dem Bereich, der vom Wetterdienst seriös bestimmt werden kann“, sagt Schaaf. In höheren Gebieten wie beispielsweise dem Harz sehe es anders aus, hier sei mit Schneefall schon bald zu rechnen.

Tipps bei Eisglätte

Für Autofahrer ist der Wintereinbruch ein besonders heikles Thema. Morgens sind Glätteunfälle häufig. Wie der Tüv in einer Pressemitteilung betont, sind vor allem Kurven eine Gefahr, wenn man nicht „gleichmäßig und ruhig hinein- und wieder hinauslenkt“, wie das die Tüv-Experten formulieren. „Wenn das Heck ausbrechen will, kommt es auf den Antrieb an. Bei angetriebenen Vorderrädern kann ein leichter Gaslupfer das Auto wieder in die Spur bringen.“ Trotz aller speziellen Lenktipps ist die behutsame Geschwindigkeit unterm Strich das Wichtigste: Bei Glätte verlängert sich der Bremsweg selbst mit Winterreifen erheblich.