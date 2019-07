Über 34 Grad – Gluthitze zwischen Harz und Heide

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine flächendeckende Hitzewarnung für Niedersachsen herausgegeben. Vor allem im Westen des Bundeslandes gebe es am Donnerstag eine extreme Wärmebelastung. Die Waldbrandgefahr sei weiter hoch.

Zwischen Harz und Heide erwarten uns 37 Grad, sagte Thore Hansen vom DWD in Hamburg auf Anfrage. Im Westen Niedersachsens hielt er sogar eine Temperatur von bis zu 39 Grad für durchaus wahrscheinlich. Auf dem 1141 Meter hohen Brocken werde es laut Wetterdienst am Donnerstag 26 bis

27 Grad warm. Dem Wetterdienst Meteogroup zufolge lagen die Spitzenwerte in unserer Region am Mittwoch zwischen 34 bis 35 Grad.

Nächste Woche könne mit Sommergewittern gerechnet werden, erklärte Hansen vom DWD. Die Temperaturen sollen sich abkühlen, es bleibe aber sommerlich. Das bedeutet, es wird immer noch über

25 Grad bleiben. Außerdem soll es schwül werden. Hansen: „Die Luft wird feuchter. Das äußert sich dann auch in den Gewittern.“

Der Meteorologe rät, „die größte Hitze zu vermeiden und Schatten aufzusuchen“. Natürlich solle man außerdem genügend Flüssigkeit trinken. Dafür sorgen auch die Johanniter: Wer auf den Autobahnen 7 und 2 im Stau steht, trifft womöglich die Motorradstaffel der Hilfsorganisation. „Viele unterschätzen, dass sie bei dem warmen Wetter mehr Getränke als sonst mitnehmen müssen“, sagte Michael Scholz, der seit 15 Jahren Stauhelfer der Johanniter in Hannover ist. Er und seine Kollegen betreuten nun öfter dehydrierte Fahrer.

Auch Tiere kämpfen mit der Hitze. „Sie brauchen die Möglichkeit, sich vor der Sonne zu schützen", sagt Dieter Ruhnke vom Landestierschutzverband Niedersachsen in Uelzen im Gespräch mit unserer Zeitung. Grundsätzlich seien genau wie bei Menschen Unterstand und Flüssigkeit wichtig. Ruhnke betont, dass man seine Tiere bei diesen Temperaturen nicht alleine im Auto lassen dürfe: „Das ist lebensbedrohlich." Gefährlich ist für Vierbeiner auch das Laufen auf heißen Straßen. Glühend heißer Asphalt kann zu Verbrennungen an Hundepfoten führen. Darauf weist die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten" hin. Kommt es beim Gassigehen zu Verbrennungen, sollte der Tierarzt aufgesucht werden. Bis dahin müssen die betroffenen Pfoten gekühlt werden. Am besten sei, die Pfote unter fließendem Wasser zu kühlen. Das Wasser sollte aber nicht eiskalt sein.