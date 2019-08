Starkregen über Braunschweig und Peine – Schwerer Unfall auf A2

Die Hamburger Straße in Braunschweig ist überflutet.

Starke Regenschauer mit großen Wassermengen sind in wenigen Minuten am Montagabend über Braunschweig und der Region heruntergekommen. Teilweise haben die Regenmengen ganze Straßen überflutet.

Laut dem Deutschen Wetterdienst waren Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter in der Stunde möglich. Auch leichte Gewitter und Hagel waren angesagt.

Im Landkreis und der Stadt Peine verzeichnete die Feuerwehr 66 Einsätze, wobei der Schwerpunkt in der Stadt lag. In Braunschweig waren es neun Einsätze bis Redaktionsschluss. Teilweise überfluteten die Regenmengen ganze Straßen. In Braunschweig war die Hamburger Straße auf Höhe des Real-Marktes überflutet.

Schwerer Unfall auf der A2

Auf der A 2 zwischen Hämelerwald und Peine konnte wegen Überflutung der linke Fahrstreifen vorübergehend nicht befahren werden. Auf der A 2 von Hannover nach Braunschweig ereignete sich gegen 20.38 Uhr auf Höhe Peine ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer und mehreren PKW. Der Biker wurde nach Angaben der Rettungsleitstelle mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Hannover gebracht. Vier weitere Personen wurden verletzt.

Auf der A 39 bei Salzgitter-Thiede kam es aufgrund von Aquaplaning zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug, das daraufhin im Graben landete. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei Salzgitter nicht.

In Peine kam auch viel Wasser herunter. Foto: Arne Grohmann

Bahnstrecke nach Hannover gesperrt

Auch die Bahn hat es erwischt. Auf der Strecke zwischen Braunschweig Hauptbahnhof und Hannover Hauptbahnhof lag ein umgestürzter Baum. Deswegen kam es am späten Montagabend zu massiven Verspätungen von bis zu 30 Minuten in beiden Richtungen. Züge wurden ohne Halt umgeleitet.

In den Landkreisen Gifhorn und Helmstedt sowie in Wolfsburg hat es zwar geregnet, die Feuerwehren mussten jedoch zu keinen Einsätzen ausrücken.

In der Stadt Wolfenbüttel blieb es laut Feuerwehr ruhig. Ein einzelnes Auto ist auf der A36 verunglückt. Ob es Verletzte gegeben hat, ist bisher aber unbekannt. ts/ari

Dieser Artikel wurde aktualisiert.