Verdacht: Rohrbomben in Zigarettenautomat im Salzlandkreis

In Klein-Mühlingen im Salzlandkreis waren am heutigen Freitagnachmittag Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes der Polizei im Einsatz. In einem Zigarettenautomaten soll Sprengstoff gefunden worden sein.

Auch ein Roboter war im Einsatz. Foto: Matthias Strauss

Die Rede ist von zwei Rohrbomben, die entschärft wurden. Dabei kam auch ein Roboter zum Einsatz. Während des Polizeieinsatzes wurde der Tatort um den Zigarettenautomaten weiträumig ebgesperrt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen laufen. In der jüngsten Vergangenheit kam es in Sachsen-Anhalt immer wieder zu Sprengungen von Zigaretten- und Fahrkartenautomaten.