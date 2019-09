Motorradunfall im Harz – Rettungshubschrauber im Einsatz

Im Harz musste nach einem Unfall eine Motorradfahrerin per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild).

Goslar. In einer Kurve kommt zwischen Braunlage und Königskrug eine Motorradfahrerin von der Fahrbahn ab und stürzt. Dabei wird die Frau leicht verletzt.

Bei einem Unfall ist am Mittwoch eine Motorradfahrerin im Harz leicht verletzt worden. Wie die Polizei Goslar berichtet, war die 28-Jährige aus Braunlage in Richtung Königskrug unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts auf den Seitenstreifen geriet. Als Grund dafür nennt die Polizei Unachtsamkeit.

Frau und Motorrad überschlagen sich

Auf dem Seitenstreifen prallte die Frau gegen einen Leitpfahl und stürzte in den Graben. Dort überschlugen sich sowohl die Fahrerin, als auch das Motorrad mehrfach, bevor sie 40 Meter weiter im graben liegen blieben.

Rettungshubschrauber bringt Motorradfahrerin ins Krankenhaus

Die Fahrerin wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, konnte dort aber nach ambulanter Versorgung wieder entlassen werden. Am Motorrad, einer Honda, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Die B4 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. red