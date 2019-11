Bewerbt Euch für den Zukunftstag: Zeitung mal anders

Braunschweig. Unsere Redakteure bei der Auswahl von Themen beraten und Spuren auf den Seiten der Zeitung hinterlassen – das können Kinder und Jugendliche aus unserer Region beim Zukunftstag im BZV-Medienhaus erleben.

Unter dem Motto „Junge Chefredaktion“ übernehmen sie in unserer Redaktion das Zepter, wählen Themen aus und sagen, was ihnen wichtig ist. Sie können hinter die Kulissen der Kultur- und Sportredaktion schauen, in der Lokalredaktion Braunschweig mithelfen, sich in der Wirtschaft und am Nachrichten-Tisch ausprobieren und auch die Online-Redaktion freut sich an diesem Tag über junge Unterstützung.

Bewerbungen für die Teilnahme am Zukunftstag am 26. März 2020 im BZV-Medienhaus, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig, sind ab sofort an die E-Mail-Adresse ida.wittenberg@ bzv.de möglich. Da wir leider nur eine begrenzte Teilnehmerzahl anbieten können, werden wir nach dem Windhund-Prinzip vorgehen – wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Los geht es um 10 Uhr, das Ende wird gegen 16 Uhr sein. Bitte gebt in Eurer Bewerbung eine Adresse, Euer Alter, den Namen Eurer Schule und Eure Wunsch-Abteilung an. Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen.