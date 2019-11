Frist für Ausbau der Windenergienutzung für die Region verlängert

Staubwolken und Windkraft bei stürmischen Böen - am Rande des Lappwaldsees bei Helmstedt.

Der Regionalverband Großraum Braunschweig und das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL Braunschweig) haben eine weitere Verlängerung der Genehmigungsfrist für die „Weiterentwicklung der Windenergienutzung“ bis Ende März 2020 vereinbart.

In einer Pressemitteilung heißt es: Dem Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig (ArL Braunschweig) liegt seit dem 18. März 2019 der Antrag des Regionalverbandes Großraum Braunschweig zur Genehmigung der 1. Änderung „Weiterentwicklung der Windenergienutzung“ des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Großraum Braunschweig 2008 vor. Das ArL Braunschweig hat die vorgelegten Unterlagen geprüft und hält eine Überarbeitung der Planunterlagen sowie weitere Abstimmungen für erforderlich.

Das ArL Braunschweig hatte die präzise und nachvollziehbar dokumentierte Trennung der sogenannten harten und weichen Tabubereiche zur Bestimmung der Potenzialflächen in den Planungsunterlagen gefordert. Daher überarbeitet der Regionalverband die Unterlagen in entsprechender Weise. Diese Anpassung führt zu keiner Änderung in der angewandten Methodik, sondern sie dient dem vertieften Verständnis der Vorgehensweise.

Um die entsprechenden Anpassungen in den Planunterlagen und die Abstimmungen vornehmen zu können, werde eine weitere Verlängerung der Genehmigungsfrist benötigt.

red