Super Bowl LIV: Wir suchen Eure schönsten Fotos

Beim Super Bowl treten die San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs an. Wir suchen Eure schönsten Fotos.

Braunschweig. Am Sonntag findet der Super Bowl der NFL statt. Die San Francisco 49ers spielen gegen die Kansas City Chiefs. Auch in Deutschland wird er übertragen.

Das größte Sportereignis der Welt findet am Sonntag bereits zum 54 mal statt: Der Super Bowl. Auch in Deutschland wird das Spektakel übertragen: In der Nacht zu Montag zeigen ProSieben und DAZN das NFL-Finale live aus Miami.

Spielbeginn ist am 2. Februar um 18.30 Uhr (Ortszeit). In Deutschland ist es dann schon der 3. Februar, 0.30 Uhr. Im Livestream wird der Super Bowl auf ran.de, prosieben.de, auf Joyn und in der ran-App gezeigt.

Zu der Veranstaltung gehören auch die Viewing-Partys – traditionell mit Chicken Wings, Popcorn und Bier.

Ihr schaut euch den Super Bowl an? Egal ob alleine Zuhause, in einer Gruppe oder beim Public Viewing: Wir suchen Eure schönsten, witzigsten und spannendesten Super-Bowl-Fotos.

Jennifer Lopez und Shakira in der Halbzeitshow

Auch für Zuschauer, die American Football eigentlich langweilig finden, ist in jedem Jahr wieder etwas dabei: die Halbzeitshow. Diese füllen beim Super Bowl LIV Jennifer Lopez und Shakira mit einem Auftritt.

2019 verfolgten rund 100 Millionen Fernsehzuschauer die Shows von Maroon 5 und den Rappern Travis Scott und Big Boi .

Porsche rast durch Deutschland

Ein weiteres Highlight für viele Zuschauer: die Werbespots. 30 Sekunden Werbezeit in den Super-Bowl-Pausen, das sagen US-Experten, lässt sich der Sender Fox Sports in diesem Jahr mit rund 5,6 Millionen Dollar (fast 5,1 Millionen Euro) vergüten.

2020 zeigt Porsche beispielsweise eine Verfolgung durch Sebastian Vettels Heimat. lh