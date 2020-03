Coronavirus: Großveranstaltungen in unserer Region auf der Kippe

Die Corona-Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in unserer Region erste Wirkung gezeigt. So die für den 18. März angesetzte Betriebsversammlung. Spahn hatte am Wochenende empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Alle Großveranstaltungen zu...