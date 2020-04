Gestern, heute, morgen: Vom Pflug bis zum Roboter

Der Pflug ist eines der ältesten Hilfsmittel in der Landwirtschaft. Archäologische Funde belegen, dass bereits in der Jungsteinzeit um 5000 vor Christus die Bauern verschiedener Kulturen Holzstöcke mit einer Spitze nutzten, die mit einer Eisenplatte verstärkt war, um die Erde zu lockern. Später wurden die Pflüge weiterentwickelt und von Ochsen gezogen.

Ein Landwirt grubbert in den Abendstunden ein Feld, um es für die kommende Aussaat vorzubereiten. (Symbolbild) Foto: Philipp Schulze / dpa

Heutzutage können Landwirte über Sensoren und Bordcomputer in ihren Traktoren erfahren, welchen Dünger sie wo und in welcher Menge ausbringen sollen. „Präzisionslandwirtschaft“ ist dabei das Schlagwort. Durch diese punktgenauen Messverfahren können beispielsweise Herbizide eingespart und so die Umwelt geschont werden.

Helios evo mit einem Gerät zur robotergestützten Maisaussaat. Sieht so der Landwirt der Zukunft aus? (Symbolbild) Foto: Alexander Brümmer / TU Braunschweig

Sitzt der Landwirt der Zukunft noch auf einem Trecker? Wenn es nach Forschungsprojekten von Landmaschinenherstellern oder Hochschulen geht, übernehmen demnächst kleine Feldroboter die Aussaat. Mit Unterstützung einer Cloud kann der moderne Farmer den Anbau genau planen, überwachen und dokumentieren. KK