„Sensibilität für Schwerhörige muss schnell steigen“

Millionen von Deutschen sind von Schwerhörigkeit betroffen. Ab der kommenden Woche stehen sie in Niedersachsen vor einer weiteren Herausforderung: Der Mundschutzpflicht. Denn diese schränkt sie in ihrem täglichen Leben enorm ein, da der Mundschutz das absehen der Mundpartie verhindert. Professor Omid Majdani, Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, plastische Kopf- und Halschirurgie am Klinikum Wolfsburg und Mitglied im Ortsverein Braunschweig des Deutschen Schwerhörigenbunds e.V. (DSB) spricht im Interview über mögliche Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Lage.

Warum führt die Maskenpflicht gerade für schwerhörige Personen zu Problemen? Schwerhörige Personen können oftmals, trotz eines Hörgerätes, in einer Kommunikation nicht alles hören. Sie setzen dafür vermehrt die visuelle Kommunikation ein. Das heißt, dass sie das Lautbild, also die Bewegung von Lippen, Zunge und der unteren Gesichtspartie nutzen, um sich zu verständigen. Bis zu 30 Prozent des Gesprächs können dadurch ersetzt werden. Zudem verstehen Sie Ihren Gegenüber oft nur, weil Sie dessen Lippen ablesen. Wenn eine Alltagsmaske den Mund verdeckt, ist ein Lippen ablesen aber nicht möglich. Kann denn jeder Mensch Lippenlesen? Ja. Dass lernen auch normal hörende Menschen immer mit, und verwenden es unterbewusst. Deutlich wird das immer, wenn ein Gesprächspartner nuschelt. Diesen schauen wir dann auch genauer an, um einen Ausgleich zu schaffen. Bei schwerhörigen Personen müssen wir uns das Ganze jedoch noch etwas drastischer vorstellen. Das kann man mit einem Lückentext vergleichen, der nur durch das ergänzt wird, was vom Mundbild abgelesen werden kann. Wie viele Deutsche sind von Schwerhörigkeit betroffen? Laut der Auswertung der Statista von 2019 gab es 66,24 Millionen Menschen in Deutschland die normal hören konnten. Demgegenüber stehen rund 2,22 Millionen Menschen, die schwerhörig sind und ein Hörgerät tragen und noch einmal 1,63 Millionen Menschen, die schwerhörig sind, aber kein Hörgerät tragen. Hinzu kommt die Gruppe der Gehörlosen. Diese Gruppe ist im Verhältnis jedoch sehr viel kleiner. Für taub geborene Kinder gibt es viele Behandlungsmöglichkeiten, wie etwa das Cochlea Implantat – eine Hörprothese für Gehörlose und Ertaubte, deren Hör-Nerv als Teilorgan der auditiven Wahrnehmung noch funktionsfähig ist. Aber natürlich stehen auch alle Gehörlosen jetzt vor der gleichen Herausforderung, wie die Schwerhörigen. Hat die Regierung bei der Einführung der Maskenpflicht in Niedersachsen, also einfach eine sehr große Gruppe der Bevölkerung übergangen? Das würde ich nicht sagen. Die Entscheidung für eine Maskenpflicht ist richtig. Nur so kann eine Eindämmung der Pandemie gewährleistet werden. Jedoch trifft diese Maßnahme die Gruppe der schwerhörigen und gehörlosen Personen viel stärker als normal hörende Personen. Das ist vielen Menschen aber nicht bewusst. Im Übrigen hat zum Beispiel die Stadt Wolfsburg verfügt, dass beispielsweise gehörlose Menschen von der Maskenpflicht ausgenommen sind. Das ist besonders wichtig, wenn sich diese Menschen untereinander verständigen. Was müsste sich verändern, um dieser Gruppe zu helfen? Die Sensibilität in der Gesellschaft für schwerhörige Menschen muss steigen. Das ist das Wesentliche. Und das öffentliche Leben muss sich anpassen. Normal Hörende sollten mehr Rücksicht nehmen, langsamer sprechen, deutlicher sprechen, lauter sprechen. Aber auch technische Hilfen können in dieser Zeit eine Unterstützung sein. Etwa Apps die eine Spracherkennung haben, könnten mehr zum Einsatz kommen. Oder man greift – ganz klassisch – auf Block und Stift zurück. Mit diesen Mitteln können wir viele Menschen sofort unterstützen. Wie wirkt sich der Mundschutz auf die Personen aus, die nur von einer leichten Schwerhörigkeit betroffen sind, wenn die Tragepflicht auch länger gelten sollte? Viele Menschen, die schwerhörig sind, aber bislang keine Hörgeräte tragen, werden früher mit Hörgeräten versorgt werden müssen, als es bisher der Fall war. Denn auch diese Gruppe gleicht das Nichtgehörte durch das Lesen des Mundbildes aus. Die Schlussfolgerung ist daher, dass vermehrt Hörgeräte zum Einsatz kommen werden. Auch die Versorgung der hochgradig an Schwerhörigkeit leidenden Mitbürgerinnen, die mit Hörgeräten und Lippenablesen noch zurechtkamen und dies jetzt nicht mehr erreichen, beispielsweise mit Hörimplantaten, wird notwendig werden. Gebärdensprache ist keine Lösung für das Problem? Nein, nicht unmittelbar. Auch in der Gebärdensprache spielt das Mundbild eine wesentliche Rolle. Zudem ist die Gebärdensprache ja eine eigenständige Sprache. Besonders ältere Menschen sind von der Schwerhörigkeit betroffen. Für sie wird es immer schwieriger, eine neue Sprache zu lernen – das kann also keine Lösung sein. Es gibt bereits erste Firmen die Mundschutze herstellen, welche eine transparente Mundpartie haben. Was sagen Sie zu dieser Idee? Das ist eine fortgeschrittene Lösung und auf lange Sicht auf jeden Fall sinnvoll. Zunächst sollte es jedoch um die Maßnahmen gehen, die schnell umgesetzt werden können. Die Sensibilität in der Gesellschaft für dieses Thema muss daher rasant steigen. Wir müssen einfach mehr Rücksicht auf Schwerhörige und gehörlose Menschen nehmen. Nur so können wir schwerhörigen Personen schnell und effektiv helfen.