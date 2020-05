75 Jahre Kriegsende: Halten wir inne

Dieser Tag sollte ein Feiertag sein. Kein Tag der Ausgelassenheit, ein Tag, an dem wir uns erinnern, welche Schrecken wir überwunden, welche Befreiung wir erlebt, welches Friedenswerk wir geschaffen haben.

Am 8. Mai 1945 endete die Diktatur des Rassenwahns, des Nationalismus, des Hasses, der Intoleranz. Es war in der Tat ein Tag der Befreiung, deren Wert in keiner Weise dadurch gemindert ist, dass Deutsche bis zum Schluss an Führer, Volk und Vaterland glaubten.

Es ist ein Tag der Trauer um Millionen Menschen, die auf den Schlachtfeldern, in den Luftschutzkellern, in den Gefängnissen und Konzentrationslagern, die überall in Europa an Hunger und Krankheit starben.

Es ist ein Tag der Verpflichtung. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder nationaler Egoismus, nie wieder Blutvergießen für Macht und hohle Ideologien.

„Wer diese Verpflichtung spürt, wird jedem entgegentreten, der die Verbrechen relativiert“

Armin Maus, Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung. Foto: Kleinschmidt, Florian

Der frühere niedersächsische Ministerpräsident David McAllister zitiert in unserem Interview den großen Europäer Jean-Claude Juncker: „Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen!“ Dieser eine Satz erfasst vollständiger als jede Enzyklopädie den Wert einer Politik, die dem friedlichen Miteinander, dem gemeinsamen Nutzen der Menschen auf unserem Kontinent gewidmet ist. Ja, sie ist mühselig. Sie nervt. Und manchmal ist sie einfach schlecht. Aber sie ist die einzige Chance darauf, dass unsere Kinder niemals erleben müssen, was unsere Eltern und Großeltern erlitten haben.

Wer diese Verpflichtung spürt, wird jedem entgegentreten, der die Verbrechen relativiert, die in deutschem Namen begangen wurden, der sie aufzurechnen sucht gegen die Untaten, die es auf der anderen Seite gab – wer wüsste es besser als Braunschweiger, die die Bomben und den Feuersturm überlebten. Er wird nicht zusehen, wenn Menschen denunziert angepöbelt oder verächtlich gemacht werden, weil sie anders sind. Er wird sich um den Ausgleich bemühen, im Großen wie im Kleinen.

„Machen wir aus dem 8. Mai einen Feiertag für die Liebe zu den Menschen“

Rassismus, Militarismus und Nationalismus haben dieses Land verwüstet. Im Geist der Toleranz, der Menschenwürde und des demokratischen Miteinanders wurde es wieder aufgebaut. Heute sollten wir innehalten: Die Lehren aus dem Leid so vieler Menschen haben unendlich viel zu tun mit unserem Alltag, dem politischen, dem sozialen, dem privaten.

Machen wir aus dem 8. Mai einen Feiertag für die Liebe zu den Menschen. Sprechen wir darüber, wie wir den Frieden stärken können. Und schärfen wir unseren Blick für die Kräfte, die uns auf den falschen Weg führen wollen.