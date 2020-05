Expedition im Gemüsebeet: Junges Gemüse und knorrige Knollen

Früh errötet: Fast noch durchscheinend präsentiert sich bei den zarten Pflänzchen der Bereich zwischen Wurzel und Spross. Diese „verdickten Hypokotyle“, so der botanische Fachbegriff, sind in ein wenigen Wochen – als Radieschen – reif für den Verzehr. Wer über einen längeren Zeitraum frische und wurmfreie Radieschen ernten will, sollte mehrere Reihen in zeitlichem Abstand aussäen.