Goldenes Herz: Weitere 14.000 Euro für Studenten der Region

Die Carolo-Wilhelmina-Stiftung hat zu Beginn des laufenden Sommersemesters bereits ein Förderprogramm auf die Beine gestellt. Es wurden jedoch so viele Bewerbungen eingereicht, dass nicht alle Studierenden auch unterstützt werden konnten. Jetzt kann es weitergehen. (Archivfoto)

Wolfenbüttel. Das Geld soll den Studierenden zugute kommen, welche in eine finanzielle Notlage geraten sind. Zehn Stipendien vergibt etwa die TU Braunschweig.

Seit Beginn des Sommersemesters findet der Lehrbetrieb zu Hause statt – sowohl für Lehrende als auch für Studierende. Und im kommenden Wintersemester werden die Protagonisten auch vor dieser Herausforderung stehen. „Wir stellen uns auf die neue Situation ein“, sagt Anna Salbach, Referentin für PR/Alumni/Netzwerke und Stiftungen an der Ostfalia-Hochschule. „Die Sorgen der Studierenden sind weiterhin sehr vielschichtig. Viele haben ihre Nebenjobs verloren und können ihre laufenden Kosten nicht mehr decken. Mit diesen Nöten rechnen wir auch in den kommenden Monaten.“

Universitäten sind auf das kommende Semester vorbereitet

Seit Beginn des Lockdowns im März haben bereits fünf Studierende der Ostfalia-Hochschule eine Zuwendung durch die Erich-Zillmer-Stiftung erhalten, unter anderem wurde hierbei auch das Geld aus der ersten Spende vom Goldenen Herz verteilt. „Durch die zweite Spende des Goldenen Herzens sind wir nun auf alles vorbereitet, was das nächste Semester mit sich bringt und können unseren Studierenden auch weiterhin finanziell unter die Arme greifen“, betont Salbach.

5000 Euro gehen an die Erich-Zillmer-Stiftung

Denn die Erich-Zillmer-Stiftung für die Studenten der Ostfalia-Hochschule erhält noch einmal 5000 Euro Soforthilfe aus dem Spendentopf des Goldenen Herzens. Weitere 9000 Euro Soforthilfe gehen zudem auch noch einmal an die Carolo-Wilhelmina-Stiftung und kommen damit den Studenten der Technischen Universität (TU) Braunschweig zugute. Denn auch hier ist die Nachfrage nach den Hilfsangeboten weiterhin groß. Die Stiftung hat zu Beginn des laufenden Sommersemesters bereits ein Förderprogramm auf die Beine gestellt. Es wurden jedoch so viele Bewerbungen eingereicht, dass nicht alle Studierenden auch unterstützt werden konnten.

9000 Euro gehen an die Carolo-Wilhelmina-Stiftung

„Mit der großzügigen Spende von 9000 Euro können wir weiteren zehn Studierenden helfen, die in der Corona-Krise in Not geraten sind“, sagt Heinrich Schwabecher Leiter des International House der TU Braunschweig. „Die Leserinnen und Leser der Braunschweiger Zeitung beweisen damit im wahrsten Sinne eine goldenes Herz für unsere Universitätsstadt.“

So können Sie mit Ihren Spenden helfen

Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen sind möglich bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:

IBAN: DE53 2505 0000 0000 3006 16

(BIC: NOLADE2HXXX)

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 200 Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.