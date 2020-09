Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte

"Die Ostfalia Hochschule sagt ganz laut und herzlich Dankeschön. Durch zwei große Spenden konnten wir Studierende unterstützen, die durch die Pandemie in finanzielle Not geraten sind. Die Spenderinnen und Spender dieser Aktion haben wahrlich ein Herz aus Gold. Es wurde unbürokratisch und schnell entschieden. Die Hilfe kam bei den richtigen Menschen an. In diesen unsteten Zeiten ist dies, neben der monetären Zuwendung, ein großes Geschenk", sagt Anna Salbach, Referentin für PR/Alumni/Netzwerke und Stiftungen an der Ostfalia-Hochschule.

Foto: Privat