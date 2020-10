103 Azubis starten digital ins Projekt „Zukunft Bilden“

Immer mehr Bilder sind zu sehen. Gemeinsam sitzen einige Auszubildende vor der Kamera, andere sind in ihrer klassischen Arbeitskluft zu erkennen. Anders als in den Jahren zuvor fand die Auftaktveranstaltung des Projektes „Zukunft Bilden“ vor den Bildschirmen der Arbeitgeber statt: 103 Auszubildende von insgesamt 12 Unternehmen aus der Region beteiligen sich in diesem Jahr. Es ist bereits der elfte Durchgang. Sie lesen ein Jahr lang die Zeitung und können an einer Vielzahl von Mitmachaktionen teilnehmen. „94 von euch haben sich für das Digitalpaket entschieden", berichtet derweil Chefredakteur Armin Maus den Teilnehmern, die ihre Ausbildung unter anderem in Salzgitter, Wolfsburg oder Braunschweig absolvieren. Technische, kaufmännische als auch handwerkliche Berufe sind in diesem Jahr vertreten.

Fotowerkstatt oder Fit im Joballtag - für jeden gibt es den passenden Workshop „Ihr werdet viele Möglichkeiten haben, Neues kennenzulernen“, betont Werner Schilli in seinem digitalen Grußwort. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Braunschweigischen Landessparkasse spricht von einer großen Chance: „Wer nicht aus der Region kommt, kann sie auf diese Weise besser kennenlernen. Und auch die, die hier aufgewachsen sind, werden überrascht sein, was es hier alles zu entdecken gibt.“ Eine weitere Komponente sind die zahlreichen Kursangebote: So findet gleich im November ein Gesundheitsworkshop statt. Unter dem Motto „Fit im Job“ gibt Corinna Werner Tipps. „Ich esse seitdem nicht mehr so viel zwischendurch", berichtet unter anderem Anna Schönfeld, die bei MAN eine Ausbildung zur Mechatronikerin macht und die Beratung im Zuge des Projektes schon kennt. Ein weiterer beliebter Kurs: die Fotowerkstatt. Hier haben die Azubis die Möglichkeit, etwas über die richtige Belichtung, Motive und Umsetzung zu erfahren. Mit dem Rhetorik-Workshop gelingt der perfekte Auftritt Auf eine kleine Gedankenreise nimmt Sebastian Bartos die Teilnehmer für einige Minuten mit. Bartos arbeitet für das Trainings- und Beratungsinstitut Kompetenzsprung und bietet im Laufe des kommenden Jahres zwei Workshops an: Zeitmanagement und Rhetorik sind die Themen, mit denen sich die Azubis auseinandersetzen können. „Es geht unter anderem darum, Inhalte so zu vermitteln, dass sich mein Gegenüber interessiert", erklärt Bartos seinen Zuhörern in Hinblick auf den Rhetorik-Kusus. „Seid ein Geschenk für die Region“ ist ein weiterer Baustein des Projektes. Hier steht das soziale Engagement im Mittelpunkt. Azubis haben so die Möglichkeit, sich einzubringen. Hierbei handelt es sich um eine Aktion unserer Zeitung mit der Bürgerstiftung Braunschweig. Von einem Projekt im Stadtgarten Bebelhof berichtet Marleen Klapper, Auszubildende bei der Braunschweigischen Landessparkasse, den anderen Teilnehmern. Ihre Aufgabe war es, gemeinsam mit weiteren Mitstreitern, einen rissigen Lehmofen neu zu beschichten. „Es war eine tolle Abwechslung zum Berufsalltag und natürlich eine neue Erfahrung", erzählt die junge Frau.