Das sind die Osterwünsche unserer Leserinnen und Leser

Die Corona-Pandemie verlangt uns seit über einem Jahr viel ab, verursacht an vielen Stellen Not oder Trauer. Ist Ostern – für Christen immerhin das Fest der Auferstehung und Hoffnung – auch in diesem Jahr zu früh, um es „normal“ feiern zu können, kommt es vielleicht doch gerade recht.

Denn Ostern zeige, dass Tod und Trauer ein Ende haben und es einen Morgen gebe, sagt der Bischof des Bistums Hildesheim Heiner Wilmer: „Ostern ist für uns Menschen da, um Zuversicht zu schöpfen, damit wir gestärkt, aufgerichtet und befreit in die Zukunft gehen können. Auch die Pandemie wird uns Menschen nicht besiegen, solange wir die Hoffnung in uns tragen und füreinander da sind.“

Ähnlich sieht es Christoph Meyns, Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Braunschweig: „Ich wünsche mir, dass wir etwas von der Hoffnung und der Freude, die vom Osterfest ausgeht, erleben und daraus Kraft für die Bewältigung der Herausforderungen der kommenden Monate gewinnen. Dass wir zusammenhalten, die Schwachen in unserer Gesellschaft schützen und die Not von Menschen in anderen Ländern dieser Welt nicht vergessen.“

Malwettbewerb: Was wünschen Sie sich zu Ostern?

Wir haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, liebe Kinder, gefragt: Was ist Ihr, was ist euer größter Osterwunsch? Zustande gekommen sind dutzende mutmachende, kreative, farbenfrohe Kunstwerke – ob es die Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen mit der Familie ist, der Urlaub am Meer, das eingerostete Hobby oder ein prall gefülltes Osterkörbchen.

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Anna Busch, 8 Jahre, Essenrode: Ich habe ein kunterbuntes Osterbild gemalt und wünsche allen Frohe Ostern! Hoffentlich wird bald wieder alles gut - das wünsche ich mir und darum auch der Regenbogen. Foto: Anna Busch

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Joachim Thiele, 16 Jahre, Wolfsburg: Ich wünsche mir, dass man auch in unsicheren Zeiten nicht verlernt, neue Sachen auszuprobieren, auch wenn's manchmal etwas verrückt scheint.Der Osterhase macht's vor. Kann ich als Giraffe auf Melonen balancieren? fragt er sich und probiert es aus.Küken's Jubelschrei "Endlich frei" könnte ihn aus dem Gleichgewicht bringen. Leben mit Phantasie und Freiheit ist bunt und schön Foto: Joachim Thiele

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Britta Weidemann, 50 Jahre, Peine: Mein Osterwunsch: Viele bunte Gärten für die Artenvielfalt. Foto: Britta Weidemann

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Emil Sonntag, 6 Jahre, Braunschweig: „Ostern mit Luftballons“ - Der Hase bekommt zur Begrüßung Luftballons! Foto: Emil Sonntag

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Julian Ring, 10 Jahre, Sickte: Julian hat sich Gedanken darüber gemacht, wie es auch unter Corona-Umständen ein schönes Ostern werden könnte. Er meinte, man müsse in diesem Jahr einfach selbst viel dazu beitragen, es sich selbst zuhause nett zu machen und alles möglichst bunt zu gestalten, denn auch das wärmt das Herz. Die Knubbelnasen hat er in dem "Mutmachkalender" von Nina Dulleck entdeckt und auch ihre Video-Tutorials zum Selbstzeichnen ausprobiert. Auch das ist eine gute und ganz coronakonforme Beschäftigungsmöglichkeit und hat uns allen zusammen viel Spaß gemacht. Foto: Julian Ring



Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Lerngruppe Europa, Grundschule Offleben (1. und 2. Jahrgang): Vorgezeichnet vom Osterhasen und seinem Gehilfen durfte jeder ein Puzzleteil an- und bemalen. Zusätzlich wurde der Osterwunsch dazu geschrieben. Vom schwimmen gehen, gemeinsam Fußball spielen, mit Freunden treffen, den Osterhasen sehen bis zum Fahrrad ist alles dabei. Nun hängt das Bild über der Tafel und hat für alle einen aufheiternden Effekt. Foto: Lerngruppe Europa

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Emilia Kalow, 5 Jahre, Braunschweig: „Frühlingsbaum“ - Emilia hofft, dass es bald wärmer wird und alles anfängt zu blühen! Foto: Emilia Kalow

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Mathea Kalow, 3 Jahre, Braunschweig: "Schiffsfahrt“ - Mathea wünscht sich eine Bootsfahrt Foto: Mathea Kalow

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 „Party“ Idee von Doreen Hennings, gemalt von Gesche Sonntag, Braunschweig: Die Mutties der Straße, wünschen sich wieder Feiern zu gehen! Foto: Gesche Sonntag



Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Maria Jansen, 8 Jahre, Braunschweig: „Der Osterhase im Schrebergarten“ - Maria wünscht sich das der Osterhase auch in ihrem Schrebergarten vorbei kommt! Foto: Maria Jansen

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Samuel Bartels, 6 Jahre, Braunschweig: „Osterhase im Urlaub“ - Samuel möchte nach Corona wieder auf Kreuzfahrt gehen, der Hase erholt sich schon mal! Foto: Samuel Bartels

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Kinder der Lerngruppe „Afrika“ in der Grundschule Offleben (Jahrgang 1 und 2) haben ihre Osterwünsche „zusammengepuzzelt“! Es ist ein riesiges Osterei entstanden. Gemalt von Dilarah, Emil, Hannah, Finn, Zoey, Linos, Lion, Rea, Haley, Emilia, Joris, Finn-Luca, Bennet, Emma, John, Ethan. Foto: Kinder der Lerngruppe „Afrika“

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Livia Höltge, 15 Jahre alt, Ehmen: "Da ich zum wiederholten Male unser Ehmer Osterfeuer vermisse, habe ich ein Aquarell von dem Osterfeuer gemalt. Hoffentlich findet es nächstes Jahr wieder statt." Foto: Livia Höltge

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Samuel Mohamed, 6 Jahre, Braunschweig: "Lieferservice“ - Samuel wünscht sich das der Osterhase alles bis vor die Tür liefert, so wie der Postbote! Foto: Samuel Mohamed



Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Alma von König, 7 Jahre, Beuchte: Alma wünscht sich sehr einmal den Osterhasen zu treffen. Deshalb hat sie ihn ganz deutlich gemalt. Foto: Alma von König

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Ella Sonntag, 9 Jahre, Braunschweig: „Osterhase im Garten“ - Ella wünscht sich für nächstes Jahr Corona freie Ostern! Foto: Ella Sonntag

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Nora Hennings, 10 Jahre, Braunschweig: „Osterspaziergang im Frühling“, Nora hofft auf wärmere Tage und viele Ostereier! Foto: Nora Hennings

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Bela Hennings, 4 Jahre, Braunschweig: „Der Hase spaziert im Frühling und versteckt Eier“ Bela hat mit Hilfe seiner Schwester Nora gemalt. Foto: Bela Hennings

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Traute Beier, 55 Jahre, Braunschweig: Vor kurzem war in der Braunschweiger Zeitung ein Bericht, dass der Stöckheimer Zoo wieder geöffnet hat, aber die Streichelwiese wegen der Corona-Regeln eine No-go-Zone ist. Daher nun mein Bild, mit der Hoffnung, dass auch in absehbarer Zeit wieder mit den Zicklein gekuschelt werden darf. Gerade für die Kinder ist das Streicheln und Füttern der Tiere ein so schönes Erlebnis! Aber trotz Corona ist Träumen erlaubt und so wollte ich ein hoffnungsfrohes, optimistisches Frühlingsbild malen. Was ist also zu sehen auf dem Bild: Eine Träumerin, die entspannt auf einer Osterwiese liegt und vom Besuch im Streichelzoo träumt... Foto: Traute Beier



Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Eva Holste, 57 Jahre, Braunschweig: Auf dem Bild sieht man an einem Forsythienstrauch hängend ein Deko-Osterei. Das Gemalte auf dem Ei zeigt meinen Osterwunsch: Ich hätte sehr gerne in der Osterzeit einen Tag (oder mehrere) am Meer verbracht, doch aufgrund der Situation ist dies nicht möglich. Die gelben Forsythien mit ihrem frischen Gelb wirken frühlingshaft und hoffnungsfroh, genau wie die dargestellte Szene auf dem Ei eine glückliche Situation darstellt, eine Radtour zum Strand. Es könnte ein Strand an der Ostsee sein, darauf deutet der typische Strandzugang und die mit Gräsern bewachsenen Dünen rechts und links davon hin. Die aufs Meer blickende Person, die von hinten zu sehen ist, vermittelt auch eine melancholische Stimmung. Damit wird auf die Unmöglichkeit hingewiesen, zur Zeit ans Meer zu fahren. Foto: Eva Holste

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Kira Wegele, 10 Jahre, Braunschweig: Der glückliche Rotohrosterhase muss keine Maske tragen und er bringt bunte Eier auch zu maskierten Kindern. Foto: Kira Wegele

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Nele, 6 Jahre, aus Vechelde wünscht allen frohe Ostern. Foto: Nele

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Johanna Boye, 5 Jahre, Dresden: Zu sehen ist ein riesiges, buntes Osterei - weil Ostereier suchen das Beste an Ostern ist und sie sich viele Ostereier wünscht! Foto: Johanna Boye

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Felina Marie Klie, 7 Jahre, Braunschweig: Sie wünscht sich, dass Corona einfach in der Mülltonne verschwindet und alle Menschen so glücklich sind und lachen wie die Sonne und der Osterhase. Foto: Felina Marie Klie



Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Romy, 10 Jahre, wünscht frohe Ostern. Foto: Romy / Osteraktion 2021_Romy

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Ida Grothe, 8 Jahre, Isenbüttel: Ich würde mich freuen, wenn der Osterhase überhaupt kommt...und noch mehr freuen würde ich mich, wenn ich den Osterhasen beim Nesterbauen überraschen könnte. Foto: Ida Grothe

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Vivian Schwanke, 7 Jahre, Braunschweig: Auf Vivians Bild ist ein fröhlicher Osterhase zu sehen, der trotz Pandemie und Einschränkungen uns mit kunterbunten Eiern und viel Freude beschenkt. Foto: Vivian Schwanke

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Dorothea Bleck-Schulze, 55 Jahre, Frellstedt: In der aktuell schwierigen Zeit sollten wir nicht vergessen, dass Ostern ein Fest der Freude ist. Die farbigen Eier sollen uns etwas Freude ins Herz bringen, die Schafe einen ruhigen Schlaf vermitteln und das Kreuz daran erinnern, die Hoffnung nicht zu verlieren. Foto: Dorothea Bleck-Schulze

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Kira Wegele, 10 Jahre, Braunschweig: Malen ist meine Leidenschaft. Auf dem Bild ist ein Osterhase zu sehen, auf den wir alle sehr warten. Der Osterhase bringt und bunte Eier, Freude und viel Sonne mit! Foto: Kira Wegele



Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Jonas Hoffmann, 6 Jahre, Braunschweig: Nach dem kalten Winter wird alles lebendig grün und bunt. Der Osterhase bringt bunte Eier – Ostern ist da! Wer findet alle bunten Eier? Foto: Jonas Hoffmann

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Maja Sergeyeva, 5 Jahre, Braunschweig: Dieses Bild hat Maja gemalt mit der Hoffnung, dass wir dieses Jahr Ostern ohne Corona feiern werden. Foto: Maja Sergeyeva

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 1 Julia, 8 Jahre, Wolfsburg: Ich wünsche mir, dass Corona endlich nicht mehr gefährlich ist und wir uns wieder mit unseren Großeltern und Freunden treffen und in den Urlaub fahren oder fliegen können und ganz viele bunte Eier. Einfach ein ganz normales Leben ohne Angst, Desinfektion und Mundschutz. Foto: Julia

Einige dieser Bilder – ob von Groß oder Klein, ob aus Braunschweig, Wolfsburg oder Salzgitter, ob Gemaltes oder Gebasteltes – finden Sie in beiden Bildergalerien. Wir bedanken uns für die rege Teilnahme an unserem Malwettbewerb und hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest!

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Alexander Schreiner, 5 Jahre, Braunschweig: Auf dem Bild sieht man Mama-Hase und das kleine Häschen, die alleine zu Hause Ostern feiern, während draußen Corona -Viren fliegen. Seine Sehnsüchte sind mit seinen Freunden Geburtstage feiern zu können und in den Urlaub ins Legoland fahren zu dürfen, schwimmen lernen, Fußball trainieren und Indoorspielplätze wieder besuchen dürfen. Foto: Alexander Schreiner

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Sabine Krüger, 57 Jahre, Wolfsburg: "Mein Osterhase" zeigt Zähne beim Lachen, so wie wir Menschen uns hoffentlich bald wieder begegnen können! Musik macht das Leben für mich in dieser Zeit etwas leichter und der Regenbogen symbolisiert meinen Wunsch nach Frieden und gutes Zusammenleben. Die helfenden Hände, als Zeichen für Gesundheit, mein größter Wunsch! Foto: Sabine Krüger

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Antonia Röpke, 10 Jahre, wünscht frohe Ostern. Foto: Antonia Röpke

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Anna Scholz, 9 Jahre, Vechelde: Ein fröhlicher liebevoller Hase, der Corona wegzaubern und ein sonniges Wetter bringen soll! Foto: Anna Scholz

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Die Familien aus der "Nachbarschaft Belfort": Mit viel Freude haben wir in der Zeitung von ihrem Malwettbewerb gelesen! Diese schöne Idee haben wir als Anlass genommen und alle Kinder der Nachbarschaft „Belfort“ dazu eingeladen mitzumachen! Am gestrigen Mittwoch durfte dann jedes Kind sein Werk an unserer Wand aushängen und so konnten auch die anderen Kinder der Straße, die Werke bewundern. Hier ein Überblick. Foto: Familien aus Belfort



Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Collin-Levin Behrens, 8 Jahre, aus Bahrdorf wünscht frohe Ostern. Foto: Collin-Levin Behrens

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Andrea Schötz: Ja, was soll man sich in dieser schwierigen Zeit nur wünschen? Mein Osterwunsch für alle Menschen ist gleichsam ein Motto: Einander Mut machen! Mit ermutigenden Worten und der Gewissheit, dass wir nicht alleine sind, kommen wir gut durch die Pandemie! Foto: Andrea Schötz

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Kira Knauer, 6 Jahre, Braunschweig: So stellt sie sich den Osterhasen vor, der übliche Osterhase mit einem Korb voller bunter Eier. Foto: Kira Knauer



Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Jakob Ludwig, 7 Jahre, Braunschweig: Jakob wünscht sich ein Ostern, an dem man andere treffen und „Hallo“ sagen kann, an dem man mit anderen Kindern im Garten Fußball spielen darf und alle gesund sind. Und einen fleißigen Osterhasen. Foto: Jakob Ludwi

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Emma-Sophie Hamann, 9 Jahre, Braunschweig: Auf dem Bild ist der große Teil meiner Familie zu sehen und ich wünsche mir sehr, mal wieder mit allen gemeinsam Ostern zu feiern. Foto: Emma-Sophie Hamann

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Marianne Bader, Braunschweig: Von links nach rechts: Wie es jetzt ist und wie es werden sollte. Manches deprimiert, manches gibt Hoffnung. Foto: Marianne Bader

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Sophia Wambold, 6 Jahre, Braunschweig: In Ostervorfreude hat sie den Osterhase, der die Ostereier bringt, gemalt. Foto: Sophia Wambold

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Lucy Müller, 10 Jahre, Schöningen: Lucy hat zwar nichts gemalt, aber diesen tollen süßen Hasen ganz alleine ohne Vorlage gebastelt. Lucy wünscht sich sonnige Ostern und eventuell einen tollen Osterausflug. Foto: Lucy Müller



Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Leo Hartmann, 7 Jahre, Braunschweig: Auf dem Bild ist der Osterhase zu sehen mit den Bunten Eiern. Ich wünsche mir, dass er mir viele im Garten versteckt. Foto: Leo Hartmann

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Johanna Landvoigt, 8 Jahre, Braunschweig: "Der Osterhase versteckt trotz Corona die Eier und spielt mit seiner Freundin" Foto: Johanna Landvoigt

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Frida Ewe, 10 Jahre, Braunschweig: Ich möchte so gerne mit meiner Familie - besonders meinen Großeltern- Ostern feiern. Foto: Frida Ewe

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Amira-Theresa Simoon, 7 Jahre, Braunschweig: Sie wünscht sich für alle ein schönes Fest und hofft das mit diesem Bild auch viele daran erinnert werden, dass wir Ostern nicht nur wegen dem Osterhasen feiern sondern auch wegen Jesus. Außerdem wünscht sie sich fröhliche Gesichter und gutes Wetter, weil sie Ostern gerne den Zoo besuchen möchte. Foto: Amira-Theresa Simoon

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Helmut Ulrich, 75 Jahre, Braunschweig: Ich wünsche mir mit der Familie und Freunden, auf ins Grüne und Ostereier suchen. Foto: Helmut Ulrich



Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Anna Yurkova, 10 Jahre, aus Braunschweig wünscht frohe Ostern! Foto: Anna Yurkova

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Kira Knauer, 6 Jahre, Braunschweig: Ein etwas anders aussehender Osterhase unter den Nordlichtern. Foto: Kira Knauer

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Willow-Marie Behrens, 6 Jahre, aus Bahrdorf wünscht frohe Ostern. Foto: Willow-Marie Behrens

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Elisa Chursin, 5 Jahre, malt sehr gern. Das Bild heißt "Freundliche Hasen", auf dem Bild können wir die freundlichen Regenbogenhasen mit Ostereiern sehen. Foto: Elisa Chursin

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Birgit Dirschka, 73 Jahre, Braunschweig: Ich wünsche mir, bald wieder mit Freunden in der Sonne im Straßencafé sitzen zu können. Foto: Birgit Dirschka



Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Ameliia Kozhasova, 5 Jahre, Braunschweig: Ameliia zeichnete einen Schokoladen-Ostereier-Werkstatt, in dem viele Ostersüßigkeiten hergestellt werden. Foto: Ameliia Kozhasova

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Julian Strohmeier, 6 Jahre: Das Bild zeigt die Osterhasenbrüder Julian (6 Jahre) und seinem Bruder Philipp (2 Jahre) auf Elektromotorrädern. Sie wünschen sich zu Ostern umweltfreundliche Cross-Motorräder. Foto: Julian Strohmeier

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Anouk Dargatz, 7 Jahre, aus Königslutter: Man sieht den Osterhasen, der gerade ein Osterei versteckt. Ostern ist Anouks Lieblingsfest, mehr als Weihnachten und Geburtstag! Foto: Anouk Dargatz

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Lenia Schneider, 5 Jahre, Braunschweig: Sie hat einen Superhelden- Osterhasen gemalt, der auch in den schwierigen Zeiten alle Kinder besuchen kann. Foto: Lenia Schneider

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Ricarda Frobese-Gläser, 63 Jahre, Lengede: Im Januar dieses Jahres sind wir Großeltern geworden, und wir waren sehr traurig, dass wir unsere Enkelin aufgrund von Corona nicht gemeinsam besuchen durften. So wünschen wir uns zu Ostern ein Treffen mit der kleinen Familie, für diesen Wunsch steht auf dem Bild die "Eier Familie" mit dem Baby Ei. Die Blumen, Sonne und Schmetterling sind Symbole für den Wunsch "Frühling". Foto: Ricarda Frobese-Gläser



Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Luna Mey Kurzawa, 6 Jahre, Braunschweig: Ich wünsche mir zu Ostern, dass ich mit meinem Gruß allen Braunschweigern eine Freude bereiten kann, um in dieser Zeit den Menschen ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Foto: Luna Mey Kurzawa

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Agata Bulakhova, 9 Jahre, Braunschweig: Die Hasen bekommen im Winter einen weißen Fellmantel von der Natur! Dieses Jahr ist es bei uns zum Osterfest ziemlich kalt. Der Winter wollte nicht weggehen. Mein Hase bringt den Frühling zu uns, er zieht den wie die Bettdecke. Aber nur die Hälfte meines Hasens sitzt schon im Frühling und deswegen ist die schon grau, derandere Teil des Hasens bleibt noch weiß im Winter. Foto: Agata Bulakhova

Oster-Malwettbewerb 2021 - Teil 2 Clara Badke, Königslutter: Auf dem Bild ist ein Osterhase zu sehen, der grade ein Osterei versteckt. Foto: Clara Badke