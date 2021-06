Braunschweig. Das Thema „Hate Speech“ soll beim Digital Day unserer Zeitung in den Fokus gerückt werden. Anmeldungen sind jetzt möglich.

Mediacampus Unsere Zeitung lädt zum Digital Day am 6. Juli ein!

„Hate Speech“ ist, wenn man Worte und Bilder als Waffe einsetzt gegen andere Menschen. Von diesen Hasskommentaren im Netz können einzelne Personen, aber auch Personengruppen betroffen sein. Oft sind es rassistische, antisemitische oder sexistische Kommentare, die bestimmte Menschen oder Gruppen als Zielscheibe haben. Über die Verantwortung, etwas gegen diese Hasskommentare zu unternehmen und sich verantwortungsvoll im Netz zu äußern, wollen wir beim Digital Day unserer Zeitung am Dienstag, 6. Juli, von 9 bis 11 Uhr sprechen.

Drei Experten werden Fragen zum Thema beantworten

Den Fragen der Schülerinnen und Schüler zum Thema „Hate Speech“ werden sich Wiebke Nissen, Psychologin am Klinikum Wolfsburg, und Daniel Mau, Sportredakteur bei unserer Zeitung, stellen. Einen Input-Vortrag zum Thema wird der Medienexperte aus unserer Region, Falk-Martin Drescher, halten.

So können Sie mit Ihrer Klasse dabei sein

Anmeldung: Sie möchten mit Ihrer Klasse beim virtuellen Digital Day dabei sein? Dann melden Sie sich gerne bei uns bis Freitag, 25. Juni, an, per E-Mail an

ida.wittenberg@funkemedien.de

Nennen Sie Ihren Namen, die Schule, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler und geben Sie eine E-Mail-Adresse für die Einwahldaten zur Video-Konferenz an. Diese lassen wir Ihnen dann gerne vorab zukommen. Wir freuen uns, wenn Ihre Schüler für die geplante Diskussion ihre Fragen mitbringen oder uns gerne vorab per Mail an ida.wittenberg@funkemedien.de schicken.