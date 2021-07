"Weckruf der Natur": Unwetterzerstörungen in Bayern

Unwetter in Bayern haben unter anderem die Bob- und Rodelbahn in Schönau am Königssee zerstört. Im Landkreis Berchtesgadener Land gilt nach Überschwemmungen der Katastrophenfall. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach von einem "Weckruf der Natur".