Feuerwehreinsatz Flächenbrand in Börde: Getreidefelder in Flammen

Ein Flächenbrand hält seit dem Donnerstagnachmittag die Feuerwehren in der Verwaltungsgemeinschaft Flechtingen (Landkreis Börde) in Atem. Am Rande der Ortschaft Hasselburg stehen mehrere Quadratkilometer Getreide im Vollbrand. Starker Wind mit Sturmböen facht das Feuer immer wieder an und sorgt dafür, dass es sich schnell ausbreitet.

Flächenbrand im Landkreis Börde: Landwirte helfen mit Traktoren

Feuerwehren aus der gesamten Region wurden angefordert. Bauern helfen mit ihren Traktoren. Sie ziehen Schneisen, um ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Ortschaften und Wälder zu verhindern. Bis zum Nachmittag ist dies gelungen. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor.

Flächenbrand im Landkreis Börde Flächenbrand im Landkreis Börde Ein Flächenbrand hält seit dem Donnerstag, 29. Juli, die Feuerwehren in der Verwaltungsgemeinschaft Flechtingen (Landkreis Börde) in Atem. Foto: Matthias Strauß

