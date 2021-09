Es sind bleibende Erinnerungen: Die Zeitungsausgaben mit Bildern vom ersten Schultag. Am Samstag erscheinen sie - allerdings nur in Print und E-Paper.

Erstklässlerfotos aus der Region am Samstag in der Print-Ausgabe

In unseren Tageszeitungen und den entsprechenden Ausgaben unserer E-Paper finden unsere Leserinnen und Leser an diesem Samstag, 25. September, Beilagen mit den Fotos der Erstklässler in Braunschweig, Gifhorn, Helmstedt, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel oder Wolfsburg aus diesem Jahr und – coronabedingt – auch aus dem vergangenen Jahr.

Die Erstklässlerfotos sind eine bleibende Erinnerung an den ersten Schultag und daher sehr beliebt - und am Samstag an den Zeitschriftenkiosks und Verkaufsstellen in unserer Region zu finden. Auf unseren Homepages haben wir aus Datenschutzgründen auf die Veröffentlichung der Fotos und Namen verzichtet.

red

