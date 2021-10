Braunschweig auf Platte

Erst die Platte aus der Hülle nehmen und sie dann vorsichtig auf den Teller legen. Plattenspieler anschalten und mit einer kleinen Bürste über die Platte fahren, um sie vom letzten Staub zu befreien. Bürste einpacken, den Arm des Plattenspielers nehmen und vorsichtig die Nadel in die äußerste Rille legen. Hinsetzen, wahlweise -legen. Und dann nur noch hören. Dieses Ritual ist es, von dem einem alle Protagonisten der Braunschweiger Plattenszene berichten, wenn sie darüber berichten, was sie an Schallplatten so fasziniert. Das Ritual rund um die Platte und wie es entschleunigt. Dieses Ritual und eine Begeisterung für Musik, teilen sie alle.

RauteRecords: Vom Plattenvertrieb zum Plattenladen

Mitte der 80er Jahre gab es noch rund acht bis 10 Plattenläden“, erinnert sich Uwe Meyer , der heute bei RauteRecords in der Sonnenstraße tätig. In einem der damaligen Läden „City Music“ in der Münzstraße, sammelte er als Verkäufer für Tonträger erste Erfahrungen. Mit Vinyl kannte er sich da bereits einigermaßen aus, schließlich hatte er im Alter von 13 Jahren schon in der Schul-Disco seines Gymnasiums Platten aufgelegt. „Im großen Saal liefen die Chart-Hits, im kleinen spielten wir Pink Floyd, Genesis, Bob Dylan und alles was wir sonst für Progressive Musik hielten“, sagt Uwe. „Alles Interpreten, die auch heute noch in unserem Laden sehr gefragt sind.“

Ende der 80er Jahre wechselte Meyer vom Plattenladen zu einem großen Vertrieb und bereiste mit einem Koffer voller Kataloge und Ansichtsexemplare Kaufhäuser und Plattenläden in ganz Norddeutschland . „Laptops hatten wir leider noch nicht“, schmunzelt Uwe. „Der Job war interessant, aber letztlich mit zu viel Hotelübernachtungen verbunden.“ Im Frühjahr 1993 gab er diese Tätigkeit auf. Obendrein gingen Anfang der 90er Jahre mit dem Aufkommen der CD und der großen Elektronik-Märkte die kleinen Plattenläden nach und nach unter. „Die Großen“, sagt der Mann mit den langen, fast grauen Haaren, „kauften in so riesigen Mengen ein, dass die Kleinen preislich nicht mehr mithalten konnten.“

In den 1980er Jahren war die Compact Disc (CD) auf dem Markt erschienen. Die Firma Philips wollte mit ihr die Schallplatte verdrängen und das tat sie auch. In den 90ern wurde die CD zum dominanten Tonträger. 74 Minuten Musik passten auf die kleinen, silbernen Scheiben. Sie waren leicht zu transportieren und zu lagern. Doch auch ihr Siegeszug hielt nicht lange. In den 2000er Jahren etablierte sich das MP3-Format. Dem Siegeszug der Internetdienste war der Weg geebnet. Streamingdienste und andere digitale Formate zeichnen heute nach Angaben des Bundesverbands der Musikindustrie für mehr als zwei Drittel aller Umsätze verantwortlich.

Meyer blieb aber der Musik verbunden. Unter anderem als Inhaber einer Blues Kneipe und nach einer absolvierten Ausbildung als Veranstaltungskaufmann als Manager eines Live Clubs. Immer wieder arbeitete er auch als DJ. „Bis auf Techno und House habe ich so ziemlich alles aufgelegt.“

Im Jahr 2005 begann er eine Tätigkeit bei RauteRecords. Die Firma war damals ein reiner Online-Handel . Aus einem 600 qm großen Lager wurde Zubehör für Schallplatten, wie Schutzhüllen, Versandkartons etc. europaweit vertrieben. Auch ein kleines Sortiment an Vinyl war damals bereits im Angebot. Als der damalige Inhaber von RauteRecords 2008 schwer erkrankte, sah Meyer die Gelegenheit. Er überredete seine Lebensgefährtin Katrin Howard hier zu investieren und die Firma zu übernehmen. Aber wenn schon, dann mit einem Ladengeschäft dazu. Katrin war einverstanden und RauteRecords startete am neuen Standort Sonnenstrasse mit Online-Handel und einem Mini-Vinyl-Sortiment im Verkaufsraum.

Der Plattenbestand wuchs nach und nach auf mittlerweile knapp 10.000 LPs und Singles an. Davon etwa 80 Prozent gepflegte Secondhandware , der Rest fabrikneu. Deswegen wurde im Jahr 2014 durch Umbau die Ladenfläche vergrößert und der Online-Handel gänzlich eingestellt. Im Lager warten weitere zigtausend Tonträger darauf gesichtet, gereinigt und bewertet zu werden. Etwa 50.000, schätzt Meyer. Durch stetigen Ankauf von LP Sammlungen wächst der Bestand weiter. Für 2022 ist daher ein erneuter Umbau geplant, um diese „Schmuckstücke“ noch umfangreicher präsentieren zu können.

Das Plattenrevival – deutschlandweit

Läden für Platten und Plattenspieler, ein Schallplattenmuseum – in Braunschweig gibt es eine lebendige Szene an Schallplattenkennern. Foto: Jürgen Runo / Funke Niedersachsen

Die Schallplatte aus Vinyl hatte eine höhere Halbwertszeit als die CD. Ihre Vorgängerin, die Schellackplatte, wurde noch 1958 in Deutschland gepresst. Aber sie konnte nur drei bis vier Minuten Ton aufnehmen. Auf den Platten aus Polyvinylchlorid (kurz Vinyl ) konnten kleinere Rillen eingeritzt werden. Dadurch konnten sie 20 bis 25 Minuten Ton wiedergeben – fast eine Stunde Musik, nimmt man beide Seiten zusammen.

Seitdem hat die Platte ein Revival erlebt. Der Musikmarkt im Ganzen ist klar digital – 78,6 Prozent der Musik sind auf diesem Wege im ersten Halbjahr 2021 umgesetzt worden, wie der Bundesverband Musikindustrie (BMI) mitteilt. Das sind sind mehr als 700 Millionen Euro. Vinyl-Alben haben einen Anteil von 5,9 Prozent am gesamten Markt. Das entspricht immerhin noch mehr als 50 Millionen Euro. Und der Anteil steigt. Im Vorjahr waren es noch 5,5 Prozent. Unter den Umsatzzahlen der physischen Tonträger hat sich der Anteil der Platte versiebzehnfacht – von 1,13 Prozent in 2011 auf 19,41 Prozent in 2020.

„Im Zuge der Pandemie haben sich die Gewohnheiten der Menschen geändert“, sagt Meyer. Die Lockdown-Abende in den eigenen vier Wänden hätten die Platte für viele Menschen wieder attraktiv gemacht. Oder, wie der BMI in seinem Jahresbericht 2020 formulierte: „Die Renaissance der Schallplatte als eines besonderen und in den Augen ihrer Liebhaber:innen auch besonders wertigen Formats lässt sich seit 2007 beobachten. Im Jahr der Pandemie hat die Dynamik nicht nachgelassen. Im Gegenteil, viele Menschen haben möglicherweise die ausfallenden Konzerterlebnisse auf diese Weise ein Stück weit kompensiert.“

Riptide: Schallplattenladen, Café und Label

Christian Rank hat das Aufkommen der CD auch miterlebt. „Seit 1994 habe ich Platten und Merchandise auf Konzerten verkauft, seit ‘95 dann auch im Internet“, erinnert er sich an seine Anfänge in der Plattenszene. 2006 gründete er zusammen mit einem Kompagnon das Riptide – eine Mischung aus Café und Plattenladen. „Ich wollte einen Plattenladen“, sagt er heute. „Und das mitten im Untergang der Platte.“ Zusammen mit einem Partner arbeitete er das Konzept aus, für das sie sogar der IHK ausgezeichnet wurden.

Ranks erster Laden war im Handelsweg , der kleinen Passage zwischen Breite Straße und Gördelingerstraße. Im vergangenen Jahr zog er um. Das neue Riptide ist am Ölschägern im Magniviertel. 2000 Platten hat er vorne stehen, neben Tischen und Stühlen, an denen seine Gäste ihren Café trinken können. Noch einmal 2000 Platten stehen im Lager. Rock, Alternative und andere ausgesuchte Genres hält das Riptide parat. „Drei bis vier Stunden in der Woche verwende ich für Recherche“, sagt Rank. Neuerscheinungen recherchieren, sehen, was in Zukunft rauskommt, den Markt im Blick behalten.

Rank verkauft nicht nur Platten, Pharisäer und Potatoe Wedges in seinem Geschäft im Magniviertel. Rank ist auch Chef des Labels Riptide Recordings . Internationale Künstler, wie der schwedische Martin Henrik Hasselgren (Boy Omega) mit seinen ruhigen Singer-Songwriter-Stücken oder die deutsche Elektro-Kombo Frittenbude stehen bei ihm unter Vertrag. Die Künstler bringen ihre Sounds bei Rank auf die Scheibe.

Zurzeit gebe es da allerdings Schwierigkeiten. Seitdem die Platte wieder auf dem Vormarsch ist, kämen die Presswerke kaum noch hinterher. „Ich muss meine Bestellungen ein halbes Jahr vor der Veröffentlichung aufgeben“, erzählt der Braunschweiger. Es fehlten Leute in den Werken, die die Maschinen reparieren können. Rank hat auch Rockkonzerte im Staatstheater organisiert, mit dem Laut und dem Schrill kooperiert. „Wenn es ‘ne gute Sache ist, mach’ ich gerne mit. Ich hab’ schon immer auf 100 Hochzeiten getanzt“, sagt der Musikmann und lacht.

Platten brauchen einen Spieler

Platten alleine reichen nicht, um sie hören zu können. Es braucht noch einen Plattenspieler. Wer ist dafür der richtige Ansprechpartner? Meyer und Rank sind sich einig: Stefan Sander , der Geschäftsführer von media@home ferner , ist der richtige, wenn es um Plattenteller, Tonarme und Nadeln geht. Er hat sein Geschäft in der Neuen Straße in Braunschweig, gegenüber der Rheinischen Republik. 1989 hat er hier einmal als Aushilfe angefangen, ‘96 kam die Festanstellung. Seit 2000 ist er der Geschäftsführer.

„Welcher Plattenspieler der richtige ist, welcher Tonarm und welche Boxen, hängt vom Musikgeschmack des Kunden ab“, sagt Sander. „Es sind die Feinheiten, die die Musik ausmachen.“ Eine Box zum Beispiel, die alle Feinheiten und hohen Töne zu Gehör bringt, kann auch anstrengend sein. Die Platte im Hintergrund laufen zu lassen und zu lesen, kann dann schwierig werden. Was hören die Kunden? Klassik oder Rock? In welchen Räumlichkeiten steht die Anlage?

Bei Ferner Radio gibt es Plattenspieler für 4500 Euro. Das günstigste Modell kostet 380 Euro. „Die Stückzahlen sind im Laufe der Jahre kleiner geworden, dafür ist die Qualität der Geräte heute höher“, sagt Sander. „Plattenspieler sind Erbstücke . Und auch die günstigeren Varianten lassen sich modular aufwerten, beispielsweise, indem man den Tonarm wechselt.“

Auch Sander hat beobachtet, dass die Schallplatte und alles drum herum wieder da ist. „Die Platte berührt die Menschen anders“, sagt der große Mann mit den kurzen, grauen Haaren. Die Alben und ihre Cover sind Stücke zum in die Hand nehmen. „Die Cover enthalten Botschaften, politische Statements“, sagt Sander. 1978 veröffentlichte Queen ihr Stück Bicycle Race – auf dem Plattencover: die Rückansicht einer Radfahrerin, die nur mit einem roten Höschen bekleidet ist. Ein Aufreger in damaligen Zeiten, in den USA musste die Abbildung der Sportlerin mit einem Oberteil versehen werden. Auf einem Nirvana-Cover tauchte ein nacktes Baby einem Geldschein an einer Angelschnur hinterher.

Schallplattenmuseum Rautheim: Sammeln ohne Einschränkung

Im Schalplattenmuseum in Rautheim wird sich nicht spezialisiert. Seit 2006 nehmen die Plattenliebhaber dort so ziemlich alles an, was ihnen vermacht wird. Regale ziehen sich an den Wänden hoch bis zur Decke, voll mit Schallplatten. Schellackplatten, LPs und Singles aus den 20ern bis zu den 90ern, aus allen Genres und Musikrichtungen sind hier zu finden. Filmmusiken und Märchen kommen dazu. Dazwischen stehen Plattenspieler, Boxen, Grammophone und eine Jukebox.

Hier, im Süden Braunschweigs, hören die Vereinsmitglieder einfach gerne Musik. Und sie laden andere ein, dasselbe zu tun. „Die Menschen kommen her, gehen die Bestände durch und legen die Platten auf“, erzählt Uwe Krentel , Vorsitzender des Vereins, der 2015 gegründet wurde. „Dann kommen sie ins Gespräch. Eltern und Großeltern erzählen ihren Kindern von den Liedern, die sie auf ihrer Hochzeit gehört haben oder die sie in ihrer Schulzeit mochten.“

Klaus-Dieter Malbrich ist Vorstandsmitglied, er liebt „Hot August Night“ von Neil Diamond. Das Konzertorchester am Anfang des Liedes nimmt das Vorstandsmitglied immer wieder mit. Auch Klaus Schulze ist im Vorstand des Vereins. Ihm geht es so mit Filmmusiken, besonders bei Bruce Springsteens Klassiker „Streets of Philadelphia“ aus dem Film Philadelphia. Krentel mag „Smooth Operator“ von Sade wegen des seichten Sounds. Als er das sagt, bleibt die Platte an einem Sprung hängen.

Neue Platten erhalten die Vinylliebhaber in Rautheim ausschließlich über Spenden. Sie kaufen nichts und verkaufen auch nichts. Vor der Pandemie haben sie einmal im Jahr einen Spendenflohmarkt gemacht, wo sie eine der vielen doppelten Platten weitergeben, die über die Jahre bei ihnen aufkommen.

Die Plattenfreunde vom Schallplattenklub halten aber nicht nur ihr Museum am Laufen. Der Vorstand hat eine Kooperation mit der Helmstedter Lavie Reha gGmbH Königslutter vereinbart. Dorthin liefern sie Platten, die dann von Jugendlichen mit psychischen Beeinträchtigungen, wie beispielsweise Autismus, sortiert und erfasst werden. Die jungen Leute können sich dabei konzentrieren und haben so schon 10.000 Platten geordnet.

Hin und wieder fahren die Männer und Frauen des Schallplattenmuseums auch in Altersheime , legen dort Glenn Miller oder Evis auf. „Einmal waren die Bewohner dort zu Tränen gerührt“, erinnert sich Krentel. Denn den Bewohnerinnen und Bewohnern dort gehe es nicht anders als den Besuchern des Museums: Die Platten versetzen sie zurück in eine andere Zeit.

